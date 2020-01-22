Исключением из тенденции пока остаются российские подростки. Доверие интернет-пользователей к мнениям блогеров о продуктах и услугах снижается как в России, так и во всем мире, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на медиаагентство UM. В 2017 году блогерам доверяли 44%, тогда как в 2019-м — уже 42%.

Происшествия Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.

Общество Владимир Путин посетил новую поликлинику в Усмани Президент РФ Владимир Путин 22 января вместе с главой Липецкой области Игорем Артамоновым посетил новую поликлинику в городе Усмани, сообщил телеграм-канал «Липецкая область».

Происшествия Подполковника МВД Казахстана убили в центре Петербурга В Мариинской больнице Петербурга скончался 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслав Джексенов после нападения неизвестных.

Политика Бывшему полпреду Путина на Северном Кавказе нашли новую должность Во вторник, 21 января, президент России Владимир Путин предложил бывшему генеральному прокурору Юрию Чайке занять место Матовникова на посту полпреда в СКФО.

Политика Матвиенко предлагает расширить запрет на двойное гражданство Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, которые запрещено занимать имеющим второе гражданство людям.

Политика Журналисты WP: Трамп надеялся объявить о приглашении Путина в США Как сказано в публикации, написанной корреспондентами газеты The Washington Post Филипом Ракером и Кэрол Леонниг, Трамп в марте 2018 года потребовал от тогдашнего помощника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера публично объявить о сделанном главе РФ приглашении.

Шоу-бизнес Охлобыстин прокомментировал слова Водонаевой о «рожающем быдле» Напоминаем, что в ходе беседы с журналистами немецкого издания Ауг заявила, что 90-е годы прошлого столетия в РФ были «милыми», а экс-участница телешоу «Дом-2» разместила в соцсети «Инстаграм» запись, где рассказала о «быдле», рожающем детей ради государственных пособий.

Гаджеты Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7 Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.

Общество За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.

Общество Поплавская: программу Малахова сняли с эфира Вчера Яна Поплавская сообщила, что еще один эпизод «Прямого эфира» о Владе Бахове был снят с эфира.

Общество Назван доход членов нового правительства В 2018 году новый премьер-министр России Михаил Мишустин задекларировал 19 млн рублей.