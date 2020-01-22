Общество

Computerworld РоссияComputerworld РоссияИнтернет-пользователи стали меньше доверять блогерам

Исключением из тенденции пока остаются российские подростки. Доверие интернет-пользователей к мнениям блогеров о продуктах и услугах снижается как в России, так и во всем мире, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на медиаагентство UM. В 2017 году блогерам доверяли 44%, тогда как в 2019-м — уже 42%.
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Интернет-пользователи стали меньше верить лидерам мнений

Коммерсантъвчера в 16:47

Лидеры мнений перестали быть авторитетом для интернет-аудитории

Бизнес-новости в Кирове04:19

Пользователи интернета по всему миру стали меньше доверять блогерам

Давыдов.Индекс05:20

Интернет-пользователи стали меньше доверять блогерам

Computerworld Россия05:31
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Политика

Мишустин утвердил структуру аппарата правительства России

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав аппарата российского правительства, численность которого составит 1545 человек.
RT на русском 03:06
Футбол

«Бавария» объявила об аренде защитника «Реала» Одриосолы

Защитник «Реала» Альваро Одриосола перешёл в мюнхенскую «Баварию» на правах аренды до конца сезона.
Чемпионат 05:30
Здоровье

В Костромской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

Лабораторно подтверждены 8 случаев заболеваний гриппом.
ГТРК Кострома 20 января в 10:40
Происшествия

Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство

В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Российская газета 03:26
Общество

Владимир Путин посетил новую поликлинику в Усмани

Президент РФ Владимир Путин 22 января вместе с главой Липецкой области Игорем Артамоновым посетил новую поликлинику в городе Усмани, сообщил телеграм-канал «Липецкая область».
REGNUM 04:53
Происшествия

Подполковника МВД Казахстана убили в центре Петербурга

В Мариинской больнице Петербурга скончался 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслав Джексенов после нападения неизвестных.
Lenta.ru 02:26
Политика

Бывшему полпреду Путина на Северном Кавказе нашли новую должность

Во вторник, 21 января, президент России Владимир Путин предложил бывшему генеральному прокурору Юрию Чайке занять место Матовникова на посту полпреда в СКФО.
Ведомости 04:21
Политика

Матвиенко предлагает расширить запрет на двойное гражданство

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, которые запрещено занимать имеющим второе гражданство людям.
Коммерсантъ 03:33
Футбол

Семак ответил фанатам «Зенита» на вопрос об аренде Кокорина в «Сочи»

РИА Новости вчера в 08:49
Общество

Новым министром культуры России назначена Ольга Любимова

Газета.Ru вчера в 13:08
Общество

Рассекречены документы об освобождении Освенцима

Lenta.ru 04:21
Армия и оружие

Эксперты объяснили, чем обернется новое громкое убийство на Донбассе

На Донбассе намечается очередная эскалация конфликта.
Московский Комсомолец вчера в 08:43
Политика

Ряд экс-министров не вошли в состав нового правительства РФ

Первое заседание нового состава правительства РФ состоится 21 января.
REGNUM вчера в 12:31
Происшествия

Выезд Пугачевой на перрон Рижского вокзала признали законным

Газета.Ru 02:09
Общество

На Украине прислали повестку в армию 12-летнему школьнику

Lenta.ru 04:03
Политика

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме

Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года.
Коммерсантъ 03:32
Армия и оружие

Больше 11 военных пострадали при обстреле военных баз США в Ираке

Газета.Ru вчера в 22:16
Политика

Журналисты WP: Трамп надеялся объявить о приглашении Путина в США

Как сказано в публикации, написанной корреспондентами газеты The Washington Post Филипом Ракером и Кэрол Леонниг, Трамп в марте 2018 года потребовал от тогдашнего помощника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера публично объявить о сделанном главе РФ приглашении.
Российская газета вчера в 21:59
Общество

Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России

Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
РИА Новости вчера в 23:33
Шоу-бизнес

Охлобыстин прокомментировал слова Водонаевой о «рожающем быдле»

Напоминаем, что в ходе беседы с журналистами немецкого издания Ауг заявила, что 90-е годы прошлого столетия в РФ были «милыми», а экс-участница телешоу «Дом-2» разместила в соцсети «Инстаграм» запись, где рассказала о «быдле», рожающем детей ради государственных пособий.
Discover24 02:59
Шоу-бизнес

Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Актриса приняла участие в концерте, посвящённом Владимиру Высоцкому. На сцене Гусева появилась в колготках в сеточку, без юбки.
Uznayvse.ru 03:51
Гаджеты

Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7

Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.
iXBT.com 01:54
Общество

За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее

Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Lenta.ru вчера в 18:49
Политика

Президентом Греции впервые в истории стала женщина

РБК 05:42
Общество

Поплавская: программу Малахова сняли с эфира

Вчера Яна Поплавская сообщила, что еще один эпизод «Прямого эфира» о Владе Бахове был снят с эфира.
Рамблер 01:07
Общество

Назван доход членов нового правительства

В 2018 году новый премьер-министр России Михаил Мишустин задекларировал 19 млн рублей.
Цензуры.Нет 01:42
Общество

Телефон Безоса взломали с телефона принца Саудовской Аравии

Телефон главы Amazon Джеффа Безоса взломали с телефона Мохаммеда бен Салмана, наследного принца Саудовской Аравии.
Компания 01:06
Общество

Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная – 2020»

Победительницей конкурса красоты «Миссия Вселенная – 2020» стала жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая.
Известия вчера в 17:40
Кино

Джей Джей Абрамс займется сериалами DC

Компания Абрамса Bad Robot заключила соглашение с Warner Media Джей Джей Абрамс займется разработкой фильмов и сериалов из вселенной "Темной Лиги справедливости" от DC.
Комсомольская правда 05:37
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о защите Москвы от ракетного удара

RT на русском 03:55
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