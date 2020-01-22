Общество
Computerworld РоссияИнтернет-пользователи стали меньше доверять блогерам
Исключением из тенденции пока остаются российские подростки. Доверие интернет-пользователей к мнениям блогеров о продуктах и услугах снижается как в России, так и во всем мире, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на медиаагентство UM. В 2017 году блогерам доверяли 44%, тогда как в 2019-м — уже 42%.
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Политика
Мишустин утвердил структуру аппарата правительства России
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав аппарата российского правительства, численность которого составит 1545 человек.
Футбол
«Бавария» объявила об аренде защитника «Реала» Одриосолы
Защитник «Реала» Альваро Одриосола перешёл в мюнхенскую «Баварию» на правах аренды до конца сезона.
Здоровье
В Костромской области растет заболеваемость гриппом и ОРВИ
Лабораторно подтверждены 8 случаев заболеваний гриппом.
Происшествия
Боец Александр Емельяненко арестован за хулиганство
В кубанском городе-курорте Анапа суд рассмотрел дело известного бойца ММА Александра Емельяненко о мелком хулиганстве и отправил спортсмена под административный арест на семь суток.
Общество
Владимир Путин посетил новую поликлинику в Усмани
Президент РФ Владимир Путин 22 января вместе с главой Липецкой области Игорем Артамоновым посетил новую поликлинику в городе Усмани, сообщил телеграм-канал «Липецкая область».
Происшествия
Подполковника МВД Казахстана убили в центре Петербурга
В Мариинской больнице Петербурга скончался 62-летний подполковник противопожарной службы МВД Казахстана Вячеслав Джексенов после нападения неизвестных.
Политика
Бывшему полпреду Путина на Северном Кавказе нашли новую должность
Во вторник, 21 января, президент России Владимир Путин предложил бывшему генеральному прокурору Юрию Чайке занять место Матовникова на посту полпреда в СКФО.
Политика
Матвиенко предлагает расширить запрет на двойное гражданство
Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список должностей, которые запрещено занимать имеющим второе гражданство людям.
Футбол
Семак ответил фанатам «Зенита» на вопрос об аренде Кокорина в «Сочи»
Общество
Новым министром культуры России назначена Ольга Любимова
Общество
Рассекречены документы об освобождении Освенцима
Армия и оружие
Эксперты объяснили, чем обернется новое громкое убийство на Донбассе
На Донбассе намечается очередная эскалация конфликта.
Политика
Ряд экс-министров не вошли в состав нового правительства РФ
Первое заседание нового состава правительства РФ состоится 21 января.
Политика
Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме
Израиль передал России права на Александровское подворье в Иерусалиме 30 декабря 2019 года.
Армия и оружие
Больше 11 военных пострадали при обстреле военных баз США в Ираке
Политика
Журналисты WP: Трамп надеялся объявить о приглашении Путина в США
Как сказано в публикации, написанной корреспондентами газеты The Washington Post Филипом Ракером и Кэрол Леонниг, Трамп в марте 2018 года потребовал от тогдашнего помощника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера публично объявить о сделанном главе РФ приглашении.
Общество
Метеорологи пообещали «розовый» февраль в Европейской части России
Что касается Европейской части России, то к концу февраля отклонение от нормы сократится до 0,5-1 градуса.
Шоу-бизнес
Охлобыстин прокомментировал слова Водонаевой о «рожающем быдле»
Напоминаем, что в ходе беседы с журналистами немецкого издания Ауг заявила, что 90-е годы прошлого столетия в РФ были «милыми», а экс-участница телешоу «Дом-2» разместила в соцсети «Инстаграм» запись, где рассказала о «быдле», рожающем детей ради государственных пособий.
Шоу-бизнес
Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки
Актриса приняла участие в концерте, посвящённом Владимиру Высоцкому. На сцене Гусева появилась в колготках в сеточку, без юбки.
Гаджеты
Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7
Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.
Общество
За Водонаеву вступились после предложения Володина оштрафовать ее
Пользователи сети вступились за телеведущую и блогера Алену Водонаеву после предложения спикера Госдумы Вячеслава Володина оштрафовать ее за слова о рожающем быдле.
Общество
Поплавская: программу Малахова сняли с эфира
Вчера Яна Поплавская сообщила, что еще один эпизод «Прямого эфира» о Владе Бахове был снят с эфира.
Общество
Назван доход членов нового правительства
В 2018 году новый премьер-министр России Михаил Мишустин задекларировал 19 млн рублей.
Общество
Телефон Безоса взломали с телефона принца Саудовской Аравии
Телефон главы Amazon Джеффа Безоса взломали с телефона Мохаммеда бен Салмана, наследного принца Саудовской Аравии.
Общество
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная – 2020»
Победительницей конкурса красоты «Миссия Вселенная – 2020» стала жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая.
Кино
Джей Джей Абрамс займется сериалами DC
Компания Абрамса Bad Robot заключила соглашение с Warner Media Джей Джей Абрамс займется разработкой фильмов и сериалов из вселенной "Темной Лиги справедливости" от DC.
Армия и оружие