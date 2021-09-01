Онлайн-продажи продуктов питания в России в первой половине 2021 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2020-го на 174% и достигли 149 млрд руб. с НДС, подсчитали аналитики консалтинговой компании DataInsight.
В сообщении уточняется, что американский лидер примет своего украинского коллегу в Овальном офисе и обсудит с ним «поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины», а также сотрудничество в сфере энергетики и реформы Киева.
Эксперты Минпромторга и Межгосударственного авиакомитета (МАК) установила причину крушения экспериментального транспортного самолета Ил-112В у подмосковной Кубинки, приведшего к смерти всех трех членов экипажа.