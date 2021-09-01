Будьте в Плюсе

Интернет-продажи продуктов выросли за полгода почти втрое

Если ориентироваться на оценку DataInsight, то онлайн-продажи занимают уже 1,7% в общем обороте розничной торговли продовольственной продукции.
РБК
Онлайн-продажи продуктов питания в России в первой половине 2021 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2020-го на 174% и достигли 149 млрд руб. с НДС, подсчитали аналитики консалтинговой компании DataInsight.
РБК
По итогам первого полугодия в сегменте онлайн-продаж продовольствия лидером, по версии DataInsight, был «Вкусвилл» с долей 14%, что соответствует почти 21 млрд руб.
РБК
Доля экспресс-доставки (от 20 минут) в общем количестве заказов «СберМаркета» превышает 10% от всего количества.
РБК

Подробнее о событии

Продажи продуктов через интернет в России за последние полгода выросли почти в три раза
Эхо Москвы00:32
Интернет-продажи продуктов выросли за полгода почти втрое
РБК00:00
Темное будущее торговли
MarketMedia30 августа в 02:17
Продажи интернет-магазинов в Удмуртии выросли в несколько раз
Коммерсантъ Ижевсквчера в 12:21
Продажи еды через Интернет выросли на 174%
Buybrand.ruвчера в 10:30
Продукты растут в онлайне
ComNews.ru19:30

Интересное

Байден отказался от совместной пресс-конференции с Зеленским

В сообщении уточняется, что американский лидер примет своего украинского коллегу в Овальном офисе и обсудит с ним «поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины», а также сотрудничество в сфере энергетики и реформы Киева.
REGNUM22:52

Причиной крушения Ил-112В в Подмосковье стало разрушение тяги элерона

Эксперты Минпромторга и Межгосударственного авиакомитета (МАК) установила причину крушения экспериментального транспортного самолета Ил-112В у подмосковной Кубинки, приведшего к смерти всех трех членов экипажа.
Коммерсантъ23:21