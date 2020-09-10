Интернет-вещание начнут регулировать по аналогии с телевидением
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Видео-контент в интернете, социальные сети и сайты, которые по некоторым признакам могут быть отнесены к СМИ, но ими не являются, предложено регулировать по схожим для телевидения правилам.В источнике
С чего всё началось
Вещатели предложили регулировать видео в Сети по правилам телевидения
Под контентными интернет-платформами в документе понимают интернет-телевидение, новостные агрегаторы, социальные сети, сайты в интернете и другие средства обеспечения доступа к информации, «которые по многим признакам могут быть отнесены к СМИ, но не являются таковыми».
РБК01:00
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