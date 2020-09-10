Видео-контент в интернете, социальные сети и сайты, которые по некоторым признакам могут быть отнесены к СМИ, но ими не являются, предложено регулировать по схожим для телевидения правилам.

С чего всё началось Вещатели предложили регулировать видео в Сети по правилам телевидения Под контентными интернет-платформами в документе понимают интернет-телевидение, новостные агрегаторы, социальные сети, сайты в интернете и другие средства обеспечения доступа к информации, «которые по многим признакам могут быть отнесены к СМИ, но не являются таковыми». РБК 01:00