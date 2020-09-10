Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Российская газета
Российская газета

Интернет-вещание начнут регулировать по аналогии с телевидением

Видео-контент в интернете, социальные сети и сайты, которые по некоторым признакам могут быть отнесены к СМИ, но ими не являются, предложено регулировать по схожим для телевидения правилам.В источнике
С чего всё началось
РБК

Вещатели предложили регулировать видео в Сети по правилам телевидения

Под контентными интернет-платформами в документе понимают интернет-телевидение, новостные агрегаторы, социальные сети, сайты в интернете и другие средства обеспечения доступа к информации, «которые по многим признакам могут быть отнесены к СМИ, но не являются таковыми».
РБК01:00
Подробнее о событии
РБК

ТВ-вещатели назвали условия для передачи своих частот под 5G

РБК05:00
РИА Новости

Вещатели предложили регулировать видео в Сети по правилам телевидения

РИА Новости04:05
Lenta.ru

В России предложили регулировать видео в интернете по правилам телевидения

Lenta.ru04:02
Комсомольская правда

Видео в интернете предложили регулировать по правилам телевидения

Комсомольская правда04:10
Эхо Москвы

Концепция развития телерадиовещания: Видео в интернете необходимо регулировать по правилам телевидения

Эхо Москвы03:06
ТАСС

РБК: интернет-видео предложили регулировать по правилам телевидения

ТАСС02:24
Коммерсантъ

Распространение видео в интернете предложили регулировать по аналогии с ТВ

Коммерсантъ01:51

Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
480

Дефицит витамина B1 приводит к развитию алкогольной деменции

Группа ученых из Медицинского университета в Вене предположила, что отложения железа в головном мозге, формирующиеся на фоне недостатка витамина B1, могут быть главной причиной снижения когнитивной функции.
MedikForum.ru00:37
1

В Кремле прокомментировали возможность создания комиссии по Навальному

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о «недопонимании» со стороны премьер-министра Италии Джузеппе Конте, заявившего, что российский лидер планирует создать комиссию для расследования обстоятельств инцидента с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным.
Ведомости06:04
194

Брюн: В России стали в два раза реже употреблять алкоголь

В России за последние десять лет в два раза снизилось количество потребляемого алкоголя, сообщил АГН «Москва» главный внештатный специалист-нарколог департамента здравоохранения Москвы и Минздрава РФ Евгений Брюн.
МИР 2405:14
1

В Раде заявили о «разгроме» украинцами «жадных московитов» в XVI веке

Экс-спикер Верховной рады депутат от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий заявил в Facebook, что в битве под Оршей 8 сентября 1514 года "украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило" армию Русского государства.
РИА Новости22:34
231

Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви

Уральский схимонах Сергий (Романов) отлучён от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана, сообщил председатель епархиального суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.
RT на русском05:04
447

Член КС Белоруссии опровергла данные о подготовке переворота в стране

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич заявила, что совет не готовил переворот и раскол в Белоруссии, а хотел начала в обществе диалога.
РИА Новостивчера в 05:35
155