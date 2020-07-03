Общество
РИА Сахалин-КурилыИнтернет на Сахалине постепенно восстанавливается после сбоя
К 23:00 по сахалинскому времени наладчики постепенно восстанавливают каналы связи. Островные пользователи «Ростелекома» отмечают, что услуга интернет-подключения снова доступна.
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с чего всё началось
Часть жителей Сахалина и Курил осталась в пятницу без интернета из-за аварии у магистрального оператора "Ростелекома", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.РИА Новости07:13
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Политика
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Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
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На переговорах по деэскалации конфликта на востоке Украины Москва настаивает на скорейшей юридической реорганизации самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщает немецкое издание Spiegel, ознакомившееся с неофициальным рабочим документом российской делегации.
Газета.Ru 10:02
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Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
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РБК 08:26
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Жителей Москвы и Московской области предупредили о сильном ливне, граде и ветре с порывами до 20 метров в секунду в ближайшие часы.
Вести.Ru 10:41
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Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
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Экономика
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Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов.
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Посол США пояснил отсутствие СССР в твите о победителях Германии
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Музыкант Андрей Макаревич согласился обнародовать свадебное фото с четвертой избранницей Эйнат Кляйн и рассказать о торжестве в еврейских традициях, которое, к слову, состоялось в прошлом году.
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Производитель мороженого «Радуга» опроверг отношение продукции к ЛГБТ
Цвет мороженного «Радуга» не имеет отношения к ЛГБТ и не подразумевает скрытую пропаганду нетрадиционных ценностей.
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Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
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Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
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WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
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Коммерсантъ вчера в 08:39
Общество
Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа
Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
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Кравчук считает, что Россия должна помочь Украине восстановить Донбасс
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Санитарные требования к школам и детсадам представил Роспотребнадзор
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