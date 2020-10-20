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Телеканал Санкт-Петербург
Телеканал Санкт-Петербург

Интернет в России в 2021 году подорожает примерно на 10%

Сдерживала жесткая конкуренция. Но за последние два года домашний интернет прибавил в цене в среднем 55 рублей.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Интернет в России может подорожать как минимум на 10%

Стоимость доступа в интернет в России в 2021 г. может вырасти минимум на 10% – об этом предупреждают топ-менеджеры провайдеров, опрошенные Telecom Daily В ближайший год цены на услуги операторов фиксированной связи (в первую очередь интернета) в России могут увеличиться на 10–15%.
Ведомостивчера в 17:03
Подробнее о событии
Комсомольская правда

В России могут подорожать домашний интернет и телевидение

Комсомольская правдавчера в 18:59
TelecomDaily

Опрос TelecomDaily: в 2021 операторские тарифы снова вверх

TelecomDailyвчера в 00:21
URA.Ru

Россиян предупредили о росте цен на интернет

URA.Ruвчера в 20:36
Вечерняя Москва

Домашний интернет подорожает в 2021 году

Вечерняя Москвавчера в 19:33
Коммерсантъ

Интернет в России в 2021 году может подорожать на 10–15%

Коммерсантъвчера в 01:43
ТАСС

Большинство операторов домашнего интернета и ТВ ожидают рост тарифов в 2021 г. на 10-20%

ТАССвчера в 18:41
Ведомости

Интернет в России может подорожать как минимум на 10%

Ведомостивчера в 17:03

Суд отложил рассмотрение жалоб на приговор Ефремову на четверг

Суд отложил заседание на 22 октября для решения вопроса о выплате компенсации морального вреда потерпевшим и ознакомления адвокатов потерпевших с материалами независимой экспертизы по делу, сообщила председатель коллегии судей Елена Ишмуратова.
Суд отложил рассмотрение жалоб на приговор Ефремову на четверг
Центральная Служба Новостей03:13

Челябинские депутаты потребовали ответственности директоров школ за здоровье детей

Председатель комиссии Галина Киреева поставила вопрос об ответственности каждого директора школы за здоровье учеников и предложила более строго требовать соблюдения эпидемиологической дисциплины.
Европейско-Азиатские новости02:33

Президент UFC объяснил, что может помешать устроить бой Нурмагомедов — Сен-Пьер

Президент UFC Дана Уайт рассказал, какие препятствия могут оказаться на пути организации поединка обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Жоржа Сен-Пьера.
Чемпионат03:00

ФСБ выявила преступное сообщество, продавшее поддельные сигареты на 300 млн рублей

ФСБ России совместно с МВД и СК задержали лидеров и активных участников межрегионального преступного сообщества, которые за два года продали поддельных сигарет на сумму более 300 млн рублей.
ТАСС02:47

Большинство россиян считают наибольшей проблемой нехватку рабочих мест

В Москве и Петербурге недовольство возможностями найти подходящую работу выразили 17% опрошенных, в городах от миллиона жителей - 38%, максимальное недовольство нехваткой рабочих мест отмечается в селах, на местных рынках труда - о трудностях с работой здесь заявили 51% респондентов.
Forbes18:43

«Зенит» проиграл «Брюгге» в матче первого тура Лиги чемпионов

Российский футбольный клуб «Зенит» проиграл бельгийскому «Брюгге» со счетом 1:2 в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020-2021, который состоялся на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
Ведомостивчера в 15:56

В Пензенской области увеличат количество тестов на коронавирус до 4 тысяч в день

Во вторник состоялась прямая линия с губернатором Пензенской области, на которой Иван Белозерцев поручил Минздраву активнее проводить работу по выявлению коронавирусной инфекции.
The Penza Postвчера в 08:32

GM официально представил электрический пикап Hummer EV

Абсолютно новый Hummer EV является одним из самых ожидаемых пикапов американского бренда, который теперь становится полностью электрическим внедорожником в линейке GMC, построенным на платформе Ultium Drive от General Motor.
Про Кроссоверы01:33

Точную дату пика второй волны коронавируса определили в Новосибирске

Специалисты Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий СО РАН узнали, когда у коронавируса будет пик заболеваемости в России, а значит и в Новосибирске.
Вести Новосибирск19 октября в 04:34