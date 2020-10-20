Стоимость доступа в интернет в России в 2021 г. может вырасти минимум на 10% – об этом предупреждают топ-менеджеры провайдеров, опрошенные Telecom Daily В ближайший год цены на услуги операторов фиксированной связи (в первую очередь интернета) в России могут увеличиться на 10–15%.

Ведомости вчера в 17:03