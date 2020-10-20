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Телеканал Санкт-Петербург
Телеканал Санкт-Петербург

Интернет в России в 2021 году подорожает примерно на 10%

Сдерживала жесткая конкуренция. Но за последние два года домашний интернет прибавил в цене в среднем 55 рублей.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Интернет в России может подорожать как минимум на 10%

Стоимость доступа в интернет в России в 2021 г. может вырасти минимум на 10% – об этом предупреждают топ-менеджеры провайдеров, опрошенные Telecom Daily В ближайший год цены на услуги операторов фиксированной связи (в первую очередь интернета) в России могут увеличиться на 10–15%.
Ведомостивчера в 17:03
Подробнее о событии
Вечерняя Москва

Апгрейд и сверхприбыль: эксперты обосновали необходимость повышения цен на интернет

Вечерняя Москвавчера в 11:39
Коммерсантъ

Интернет в России в 2021 году может подорожать на 10–15%

Коммерсантъвчера в 01:43
URA.Ru

Россиян предупредили о росте цен на интернет

URA.Ruвчера в 20:36
TelecomDaily

Опрос TelecomDaily: в 2021 операторские тарифы снова вверх

TelecomDailyвчера в 00:21
Комсомольская правда

В России могут подорожать домашний интернет и телевидение

Комсомольская правдавчера в 18:59
ТАСС

Большинство операторов домашнего интернета и ТВ ожидают рост тарифов в 2021 г. на 10-20%

ТАССвчера в 18:41
Ведомости

Интернет в России может подорожать как минимум на 10%

Ведомостивчера в 17:03

РЖД, «Синара» и «Сименс» инвестируют в производство поездов для ВСМ до 12 млрд рублей

РЖД, группа "Синара", Siemens и предприятие "Уральские локомотивы" подписали во вторник соглашение о сотрудничестве по созданию производства российских высокоскоростных поездов, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.
ТАССвчера в 10:20

В Кургане на 1,6% увеличится коммунальный платёж

Как сообщила директор департамента экономического развития, предпринимательства и торговли администрации Кургана Ульяна Иванова, предельный индекс роста коммунального платежа устанавливается правительством РФ для каждого региона страны, и в Курганской области он составляет во втором полугодии 3,6%.
Курган и курганцывчера в 09:13

В сети обсудили сбитые в Карабахе беспилотники Азербайджана

Москва, 20 октября 2020, 14:34 — REGNUM Сбитые войсками Армении беспилотники Bayraktar TB2 турецкого производства, запущенные Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха, вызвали споры среди пользователей интернета.
REGNUMвчера в 07:34

Кравчук назвал четыре этапа реинтеграции Донбасса

Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что реинтеграция территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик должна проходить в четыре этапа.
Газета.Ru23:12

Мишустин заявил, что экономика РФ восстанавливается быстрее, чем ожидалось

Экономика РФ восстанавливается быстрее изначальных ожиданий, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на ежегодном заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям, проходящем в понедельник в режиме видеоконференции.
Интерфакс19 октября в 10:09