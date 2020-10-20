Интернет в России в 2021 году подорожает примерно на 10%
Сдерживала жесткая конкуренция. Но за последние два года домашний интернет прибавил в цене в среднем 55 рублей.В источнике
С чего всё началось
Интернет в России может подорожать как минимум на 10%
Стоимость доступа в интернет в России в 2021 г. может вырасти минимум на 10% – об этом предупреждают топ-менеджеры провайдеров, опрошенные Telecom Daily В ближайший год цены на услуги операторов фиксированной связи (в первую очередь интернета) в России могут увеличиться на 10–15%.
Ведомостивчера в 17:03
Подробнее о событии
Апгрейд и сверхприбыль: эксперты обосновали необходимость повышения цен на интернет
Вечерняя Москвавчера в 11:39