Политика
Газета.RuИнтерпол не комментирует запрос России по Смоленкову
Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказалась комментировать информацию о запросе России по поводу местонахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова. Сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Интерпола.
Читать в источнике
Оценить126
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 18:17, Вашингтон
Армия и оружие
К учениям России и Белоруссии «Щит Союза» привлекли 12 тыс. военных
Около 12 тыс. военных примут участие в учениях «Щит Союза – 2019» России и Белоруссии, учения начинаются в пятницу, сообщает российский Западный военный округ.
Взгляд.ру 17:57
Политика
Командир украинских моряков объяснил отказ стрелять в ответ в Керченском проливе
Командир первого дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Украины Денис Гриценко, который вместе с другими 23 военнослужащими был задержан в Черном море в ноябре 2018 года, объяснил, почему отказался стрелять в ответ по российским пограничникам во время инцидента.
Lenta.ru 10:49
Здоровье
В США могут запретить электронные сигареты
Власти США сообщили о планах запретить продажу ароматизированных электронных сигарет, сообщает ЕНВ.
Ежедневные Новости Владивостока 17:44
Интернет
Firefox сможет игнорировать блокировки сайтов
Ожидается, что данная функция будет внедрена в браузер Firefox в ближайшее время, что в перспективе позволит обходить любые блокировки, включая перспективную «глубокую» фильтрацию DPI, которую планирует применять Роскомнадзор.
Sibnet Новости 11:04
Армия и оружие
Путин заявил о ценности выходцев с Кавказа в российской армии
Российская армия нуждается в военнослужащих – выходцах с Кавказа, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру 08:50
Политика
Президент Чехии назвал позором решение о перемещении памятника Коневу
Президент Чехии Милош Земан считает позором решение районных властей Праги переместить памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу в музей.
RT на русском 16:15
Космос
Первую в истории межзвёздную комету открыл крымчанин
Крымский астроном обнаружил первую в истории межзвёздную комету.
Крым 24 13:11
Кино
Актер Джеки Чан отменил визит в Россию
Актер Джеки Чан отменил свой визит в РФ на ожидаемую премьеру совместного кинофильма «Тайна печати дракона», снятого совместными усилиями партнеров из России и КНР.
Актуальные Новости 10 сентября в 15:33
Политика
Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР
Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины».
RT на русском 11:34
Происшествия
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА Новости 13:05
Футбол
УЕФА определился с названием для третьего еврокубка
Третий еврокубковый турнир получит название Лига конференций, сообщает Bild.
Sport24.ru вчера в 11:04
Происшествия
Никас Сафронов попал в аварию в Барвихе
По словам художника, в аварии виноват водитель KIA Rio, который въехал сзади в его машину.
РИА Новости 14:43
Экономика
Глава ВТБ Костин предложил освободить бедных от налогов
Глава ВТБ Андрей Костин выступил с предложением освободить малоимущих россиян от налога на доходы физических лиц.
Известия 13:19
Общество
В рейтинг лучших университетов мира вошли 39 вузов России
В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 российских вузов.
Известия вчера в 15:52
Армия и оружие
Сам прилетел: как СССР в 1969 году получил секретный беспилотник США
В ноябре 1969 года в Советский Союз из США пришел удивительный рождественский подарок - изящный летательный аппарат, очень похожий на знаменитый стратосферный разведчик SR-71 Blackbird, только маленький - всего три метра в длину.
Российская газета 04:19
Волейбол
Российские волейболисты стартовали на чемпионате Европы с победы
Мужской чемпионат Европы по волейболу впервые в истории проходит в четырех странах с участием 24 сборных.
РБК 11:56
Гаджеты
В Сети появились предполагаемые кадры Xiaomi Mi Mix 4
Актуальные Новости вчера в 05:52
Общество
Меган Маркл представила «благотворительную» коллекцию одежды
Супруга британского принца Гарри и голливудская актриса Меган Маркл представила "благотворительную" коллекцию одежды.
Российская газета 15:00
Общество
Советский декрет о восьмичасовом рабочем дне хотят отменить
Декрет о восьмичасовом рабочем дне, принятый Советом народных комиссаров РСФСР 30 октября 1917 года, вошел в список актов, которые рекомендуют отменить как устаревшие, сообщает газета "Ведомости".
АМИТЕЛ 01:05
Политика
Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали
Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.
РИА Новости 11:22
Политика
США восстановили всю военную помощь Украине
Соединенные Штаты восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.
ТАСС 13:21
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Происшествия
В Уфе произошло массовое отравление шаурмой
Следствие возбудило уголовное дело по факту отравления шаурмой 15 жителей Уфы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике Башкортостан.
Rambler News Service 04:35
Энергетика
«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией
Российская сторона готова продлить соглашение на действующих условиях на год, Украина и ЕС хотят, чтобы "Газпром" забронировал мощности газотранспортной системы на 10 лет.
Газета.Ru 01:17
Экономика
Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год
Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru 00:53
Политика
Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
"Считаем необходимым заключить сегодня не просто мирный договор, подписываемый после окончания войны, а документ, отражающий нынешний уровень отношений между Россией и Японией и главное – ориентиры их дальнейшего развития", - заявил Лавров в интервью газете "Труд".
РИА Новости 17:08