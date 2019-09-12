Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказалась комментировать информацию о запросе России по поводу местонахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова. Сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Интерпола.

Интерпол не комментирует запрос России по Смоленкову

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