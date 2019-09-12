Политика

ТАССТАССИнтерпол отказался комментировать запрос России по Смоленкову

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказалась комментировать информацию о запросе России по поводу местонахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова. Соответствующий ответ дала пресс-служба Интерпола на запрос корреспондента ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать83

Подробнее о событии

Москва направила в Интерпол запрос о местонахождении Смоленкова

РИА Новости09:47

Интерпол отказался комментировать запрос России по Смоленкову

ТАСС12:53

МИД запросил Интерпол о нахождении «шпиона ЦРУ» в США

РБК09:25

Россия запросила Интерпол о нахождении в США бывшего сотрудника Кремля

Ведомости10:46

Захарова рассказала о запросе в Интерпол по ситуации со Смоленковым

RT на русском09:44

Россия обратилась в Интерпол в связи с пропавшим сотрудником Администрации президента

Коммерсантъ11:33

Интерпол ответил Москве на просьбу раскрыть местонахождение «шпиона из Кремля»

URA.Ru14:29
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 15:13, Вашингтон
Экономика

России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда

Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.
Lenta.ru 09:21
Космос

Земле угрожает почти 900 потенциально опасных астероидов

МИР 24 вчера в 08:19
Политика

«Голос» протестует против отсрочки растаможки «евроблях»

Депутат Верховной Рады от партии «Голос» Ярослав Железняк заявил, что отсрочка штрафов за нерастаможенные машины с европейскими номерами показывает гражданам, что закон можно нарушать.
Украина.ру 06:59
Политика

Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru 11:20
Кино

Назван самый провальный фильм в истории кино

Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv 10 сентября в 09:53
Политика

Трамп раскритиковал позицию Болтона по Венесуэле

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о несогласии с позицией бывшего помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона по Венесуэле.
RT на русском вчера в 17:03
Финансы

Силуанов рассказал об использованиях средств ФНБ в 2020 году

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 сентября заявил министр финансов России Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.
REGNUM 11:21
Политика

Путин выпил в Дагестане стопку, обещанную 20 лет назад

Gazeta.SPb 08:52
Общество

Садоводы и огородники получат новые налоговые льготы

Для садоводов и огородников будут введены новые налоговые льготы - закон об этом Госдума приняла в окончательном чтении.
Российская газета 07:33
Шоу-бизнес

Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече

Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Политика

Захарова ответила на вопрос Цимбалюка

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента агентства УНИАН Романа Цимбалюка, заявила, что в Русской православной церкви молятся за мир на Украине.
RT на русском 11:16
Политика

ЕС продлил санкции против граждан России

Впервые Брюссель ввел санкции против России в 2014 году, когда она включила в свой состав Крым.
Росбалт 07:49
Политика

«Ценный свидетель» по делу MH17 вернулся на Украину

Ранее сообщалось, что "ценного свидетеля" по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые.
Газета.Ru 12:22
Политика

Командир украинских моряков объяснил отказ стрелять в ответ в Керченском проливе

Командир первого дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Украины Денис Гриценко, который вместе с другими 23 военнослужащими был задержан в Черном море в ноябре 2018 года, объяснил, почему отказался стрелять в ответ по российским пограничникам во время инцидента.
Lenta.ru 10:49
Кино

Мультсериал South Park продлили до 2022 года

Российская газета 11:57
Экономика

Костин: «Ленфильм» не сможет самостоятельно погасить кредит ВТБ

Глава совета директоров "Ленфильма" Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать поддержку в погашении кредита ВТБ по совету главы госбанка Андрея Костина, кинокомпания не сможет справиться с этим без господдержки.
ТАСС 12:50
Политика

Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова

В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.
Вести.Ru 08:26
Футбол

Защитник ЦСКА Васин перенес операцию в Германии

Вести.Ru 12:05
Армия и оружие

Россия не имеет ракет средней и меньшей дальности, заявило Минобороны

"Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", - говорится в заявлении ведомства.
РИА Новости 14:28
Политика

Россия выиграла у Украины спор в ВТО о пошлинах на удобрения

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России в споре с Украиной об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония.
Ведомости 13:34
Происшествия

Никас Сафронов попал в аварию в Барвихе

РИА Новости 14:43
Гаджеты

Названа дата международного релиза Redmi Note 8 Pro

На китайском рынке продажи смартфона Redmi Note 8 стартуют 17 сентября и это официальная дата.
Astera 12:17
Гаджеты

Российский бренд BQ выпустил на рынок дешевые телевизоры

Astera 04:20
Религия

Пресс-секретарь Патриарха Кирилла оставил должность

Газета.Ru 10:15
Хоккей

«Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ

Ярославский "Локомотив" обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
РИА Новости 15:02
Армия и оружие

Три воевавшие в Донбассе «добровольческих батальона» разоружили

Жители Донбасса выступили против новой власти, в ответ Киев начал так называемую антитеррористическую операцию (АТО), сменив в 2018 году ее название на операцию объединенных сил (ООС).
Известия 05:57
Экономика

Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей

Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости 10 сентября в 21:13
Экономика

Орешкин поддержал предложенную Минфином систему пенсионных накоплений

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил о поддержке предложенной Минфином системы добровольных пенсионных накоплений, готов перечислять туда часть своей зарплаты.
РИА Новости 09:47
Экономика

Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК вчера в 14:29
Шоу-бизнес

Мэддокс Джоли-Питт впервые прокомментировал конфликт с отцом

Старший приемный сын Брэда Питта и Анджелины Джоли, 18-летний Мэддокс, уехал подальше от Голливуда – в Сеул, но и там до него добрались вездесущие папарацци.
Sunmag.me 08:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мария Захарова
Российский дипломат
Российский политик, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации с 10 августа 2015 года. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1 класса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное