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«Интеррос» Потанина приобрел 35% в TCS Group у семьи Тинькова

Компания "Интеррос" объявила о покупке 35% в TCS Group у семьи Олега Тинькова.
Интерфакс
Сделка получила одобрение ЦБ РФ, говорится в пресс-релизе "Интерроса".
Интерфакс
По словам Потанина, компания как долгосрочный финансовый инвестор заинтересована в том, чтобы группа «Тинькофф» «и впредь занимала лидирующие позиции на банковском рынке России».
РБК
В то же время основатель Группы «Тинькофф» Олег Тиньков заявил, что собирается «уйти на пенсию и заниматься здоровьем и семьей».
Комсомольская правда

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