Коммерсантъ«Интеррос» Потанина зарегистрировали на острове РусскийДо редомициляции Interros Capital Ltd была зарегистрирована на Кипре.КоммерсантъВыбор острова Русский в качестве "места прописки" объясняется тем, что группа "Интеррос" намерена стать якорным инвестором российского Дальнего Востока, пояснил Потанин.Интерфакс"Интеррос Капитал" контролирует 31,5% акций "Норникеля", уточнили в пресс-службе "Интерроса".ИнтерфаксКрупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).ПРАЙМЧитать далееСвернутьПодробнее о событии«Интеррос» Потанина зарегистрировали на острове РусскийКоммерсантъ11:06Крупнейший акционер «Норникеля» переехал с Кипра во ВладивостокРБК11:46«Интеррос Капитал», владеющий 31,5% акций «Норникеля», перерегистрировался с Кипра в РФПРАЙМ11:24Крупнейшая иностранная компания Потанина сменила кипрскую регистрацию на российскуюТАСС11:22Потанин перевел крупнейшую зарубежную компанию «Интеррос Капитал» в юрисдикцию РФExpert.ru12:23Крупнейшую зарубежную компанию Потанина перевели в РоссиюКомпания10:21Компания «Интеррос», владеющая акциями «Норникеля», редомицилировалась в РФИнтерфакс09:43Показать ещёОценить17Поделиться