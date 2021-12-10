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«Интеррос» Потанина зарегистрировали на острове Русский

До редомициляции Interros Capital Ltd была зарегистрирована на Кипре.
Коммерсантъ
Выбор острова Русский в качестве "места прописки" объясняется тем, что группа "Интеррос" намерена стать якорным инвестором российского Дальнего Востока, пояснил Потанин.
Интерфакс
"Интеррос Капитал" контролирует 31,5% акций "Норникеля", уточнили в пресс-службе "Интерроса".
Интерфакс
Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).
ПРАЙМ

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«Интеррос» Потанина зарегистрировали на острове Русский
Коммерсантъ11:06
Крупнейший акционер «Норникеля» переехал с Кипра во Владивосток
РБК11:46
«Интеррос Капитал», владеющий 31,5% акций «Норникеля», перерегистрировался с Кипра в РФ
ПРАЙМ11:24
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ТАСС11:22
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