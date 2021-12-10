Песков исключил возможность ареста Сокурова после его спора с Путиным

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "не может быть и речи" об аресте режиссера Александра Сокурова, который поспорил с Владимиром Путиным 9 декабря на заседании Совета по правам человека.