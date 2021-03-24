«Интеррос» предложил «Русалу» снизить дивиденды «Норникеля» за 2020 г
Необходимость снижения дивидендов в "Интерросе" объясняют ростом расходов на модернизацию мощностей и стартом инвестиционного цикла долгосрочной программы развития "Норникеля" до 2030 г. "Мы выступаем за более адекватную пропорцию между дивидендами и инвестициями в развитие компании", - сказал Батехин.В источнике
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«Интеррос» предложил «Русалу» снизить дивиденды «Норникеля» за 2020 г
"Интеррос" Владимира Потанина предлагает "Русалу" договориться об изменении дивидендной формулы ГМК "Норникель", не дожидаясь истечения срока действия соглашения акционеров "Норникеля" в 2023 году, и минимизировать дивиденды за 2020 год.
Интерфакс03:23
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«Интеррос» снова предложил «Русалу» «гуманизировать» дивиденды по «Норникелю»
Комсомольская правда08:05