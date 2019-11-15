Общество

ИнтерфаксИнтерфакс«Интурист» подтвердил покупку туроператора владельцем Anex Tour

Осенью 2019 года британская компания объявила о банкротстве. Гендиректор "Интуриста" Виктор Тополкараев, комментируя сделку с Кочкаром, отметил, что, несмотря на трудности у Thomas Cook, туроператор продолжил работу и успешно завершил летние программы полетов.
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Новый владелец «Интуриста» выведет компанию на IPO

Ведомости01:50

Кому достался российский бизнес разорившегося Thomas Cook

РБКвчера в 12:06

«Интурист» отправится на биржу

Коммерсантъ02:54

Новый владелец «Интуриста» заявил о сохранении бренда компании после покупки

Известия01:51

Новый владелец «Интуриста» анонсировал выход туроператора на IPO

Forbesвчера в 23:06

«Интурист» подтвердил покупку туроператора владельцем Anex Tour

Интерфакс00:55

Новый владелец «Интуриста» сохранит бренд и выведет компанию на IPO

ТАСС01:02
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Какие полезные продукты вызывают резкий скачок сахара в крови

Термическая обработка повышает и гликемический индекс очень полезной моркови.
Medical Note вчера в 10:28
Происшествия

Пропавшую пятилетнюю девочку в Крыму нашли мертвой

Тело пропавшей несколько дней назад в Крыму пятилетней девочки нашли закопанным в канаве, личность ребенка опознали, сообщил ТАСС в пятницу глава Раздольненского района Андрей Захаров.
ТАСС 01:20
Экономика

Обязательная маркировка некоторых молочных продуктов начнется с июня

«Срок введения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции — 1 июня 2020 года», — говорится в сообщении.
Известия 02:11
Политика

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
Lenta.ru 00:30
Общество

Эксперты дали рекомендации по восполнению нехватки солнечного света

Имитирующие солнечный свет лампы способны компенсировать недостаток солнца в осенне-зимний период, сообщил руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В.Ломоносова, врач-сомнолог Александр Калинкин.
РБК 02:56
Политика

Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину

Риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины существует, "Нафтогаз" новыми исками обостряет ситуацию в переговорах с "Газпромом" по новому контракту, заявил в четверг президент России Владимир Путин журналистам по итогам саммита БРИКС.
ТАСС вчера в 15:43
Общество

Медведев запретил посуточную аренду квартир

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Газета.Ru вчера в 15:26
Политика

Протестующие в Тбилиси разбивают палатки у парламента

Газета.Ru вчера в 14:13
Экономика

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 16:49
Экономика

ЦБ не откажется от чеканки копеек

Центробанк не откажется от чеканки копеек, заявил "Газете.Ru" заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.
Газета.Ru 00:05
Футбол

Дрогба объяснил, почему не вернулся в «Челси» в роли тренера

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба объяснил, почему отказался становиться одним из тренеров лондонской команды.
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Игры

Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2

Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
CyberSport.ru вчера в 14:38
Политика

В Совфеде объяснили желание Белоруссии изменить договор о границе

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал желание президента Белоруссии Александра Лукашенко изменить договор об охране границы с Россией.
Известия вчера в 17:10
Общество

В России могут запретить водку с ароматизаторами

В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.
RT на русском вчера в 22:40
Общество

Пескова спросили про толстого кота Виктора

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попросили прокомментировать ситуацию с толстом котом Виктором, которого не пустили в самолет, а потом подменили на взвешивании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13 ноября в 08:19
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
RT на русском 02:20
Политика

Президент Молдавии привёл к присяге новое правительство

Президент Молдавии Игорь Додон привёл к присяге новый кабинет министров во главе с премьер-министром Ионом Кику.
RT на русском вчера в 07:53
Происшествия

Появилось фото самолетов, столкнувшихся в аэропорту Шереметьево

Появились кадры с места ЧП, произошедшего утром в пятницу, 15 ноября, в столичном аэропорту Шереметьево.
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Армия и оружие

Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море

РБК вчера в 19:54
Общество

Режим ЧС введен в Симферопольском районе из-за лесного пожара

"В связи со сложившимися обстоятельствами состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС), где принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Симферопольского района", - говорится в сообщении.
ИА Крыминформ 01:50
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Роджер Федерер: «Не знал, что не выигрывал у Джоковича несколько лет»

Sports.ru 02:50
Общество

Малышева отсоветовала делать тесты на дисбактериоз

По словам Малышевой, отказ от бесполезного анализа на дисбактериоз сэкономит полторы тысячи рублей.
REGNUM вчера в 13:32
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
Политика

Президент Литвы помиловал двух осужденных за шпионаж россиян

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал граждан России Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж в пользу РФ.
ТАСС 01:50
Армия и оружие

Ходаковский описал самый реалистичный план решения конфликта в Донбассе

Как-то год за годом, как слой за слоем присыпали желание вернуть Донбассу недостающие части, а из Украины извлечь все, что не нуждается в лоботомии.
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В Кирове завели дело против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика

Следователи возбудили дело о халатности против судмедэксперта Сергея Насонова, который обнаружил алкоголь в крови сбитого в в Кировской области шестилетнего мальчика.
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Культура

«Союзмультфильм» снимет продолжение «Ну, погоди» из 26 серий

По данным опроса ВЦИОМ, "Ну, погоди" является самым любимым мультфильмом россиян.
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Экономика

«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
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Армия и оружие

ВВС Израиля возобновили авиаудары по сектору Газа

Накануне The Times of Israel сообщал, что за день сектор Газа выпустил 190 ракет по территории Израиля, авиаудары продолжались около шести часов.
РБК вчера в 20:00
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