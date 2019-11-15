Общество
Интерфакс«Интурист» подтвердил покупку туроператора владельцем Anex Tour
Осенью 2019 года британская компания объявила о банкротстве. Гендиректор "Интуриста" Виктор Тополкараев, комментируя сделку с Кочкаром, отметил, что, несмотря на трудности у Thomas Cook, туроператор продолжил работу и успешно завершил летние программы полетов.
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Здоровье
Какие полезные продукты вызывают резкий скачок сахара в крови
Термическая обработка повышает и гликемический индекс очень полезной моркови.
Происшествия
Пропавшую пятилетнюю девочку в Крыму нашли мертвой
Тело пропавшей несколько дней назад в Крыму пятилетней девочки нашли закопанным в канаве, личность ребенка опознали, сообщил ТАСС в пятницу глава Раздольненского района Андрей Захаров.
Экономика
Обязательная маркировка некоторых молочных продуктов начнется с июня
«Срок введения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции — 1 июня 2020 года», — говорится в сообщении.
Политика
США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35
США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
Общество
Эксперты дали рекомендации по восполнению нехватки солнечного света
Имитирующие солнечный свет лампы способны компенсировать недостаток солнца в осенне-зимний период, сообщил руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В.Ломоносова, врач-сомнолог Александр Калинкин.
Политика
Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину
Риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины существует, "Нафтогаз" новыми исками обостряет ситуацию в переговорах с "Газпромом" по новому контракту, заявил в четверг президент России Владимир Путин журналистам по итогам саммита БРИКС.
Общество
Медведев запретил посуточную аренду квартир
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Политика
Протестующие в Тбилиси разбивают палатки у парламента
Экономика
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Банки обсуждают с ЦБ возможность позволить клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Экономика
ЦБ не откажется от чеканки копеек
Центробанк не откажется от чеканки копеек, заявил "Газете.Ru" заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.
Футбол
Дрогба объяснил, почему не вернулся в «Челси» в роли тренера
Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба объяснил, почему отказался становиться одним из тренеров лондонской команды.
Игры
Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2
Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
Политика
В Совфеде объяснили желание Белоруссии изменить договор о границе
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал желание президента Белоруссии Александра Лукашенко изменить договор об охране границы с Россией.
Общество
В России могут запретить водку с ароматизаторами
В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.
Общество
Пескова спросили про толстого кота Виктора
Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова попросили прокомментировать ситуацию с толстом котом Виктором, которого не пустили в самолет, а потом подменили на взвешивании, передает РИА "Новости".
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
Политика
Президент Молдавии привёл к присяге новое правительство
Президент Молдавии Игорь Додон привёл к присяге новый кабинет министров во главе с премьер-министром Ионом Кику.
Происшествия
Появилось фото самолетов, столкнувшихся в аэропорту Шереметьево
Появились кадры с места ЧП, произошедшего утром в пятницу, 15 ноября, в столичном аэропорту Шереметьево.
Армия и оружие
Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море
Общество
Режим ЧС введен в Симферопольском районе из-за лесного пожара
"В связи со сложившимися обстоятельствами состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС), где принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Симферопольского района", - говорится в сообщении.
Общество
Малышева отсоветовала делать тесты на дисбактериоз
По словам Малышевой, отказ от бесполезного анализа на дисбактериоз сэкономит полторы тысячи рублей.
Армия и оружие
Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Политика
Президент Литвы помиловал двух осужденных за шпионаж россиян
Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал граждан России Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж в пользу РФ.
Армия и оружие
Ходаковский описал самый реалистичный план решения конфликта в Донбассе
Как-то год за годом, как слой за слоем присыпали желание вернуть Донбассу недостающие части, а из Украины извлечь все, что не нуждается в лоботомии.
Хоккей
Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ
Происшествия
В Кирове завели дело против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика
Следователи возбудили дело о халатности против судмедэксперта Сергея Насонова, который обнаружил алкоголь в крови сбитого в в Кировской области шестилетнего мальчика.
Культура
«Союзмультфильм» снимет продолжение «Ну, погоди» из 26 серий
По данным опроса ВЦИОМ, "Ну, погоди" является самым любимым мультфильмом россиян.
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
Армия и оружие
ВВС Израиля возобновили авиаудары по сектору Газа
Накануне The Times of Israel сообщал, что за день сектор Газа выпустил 190 ракет по территории Израиля, авиаудары продолжались около шести часов.