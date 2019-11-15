Общество

ИнтерфаксИнтерфакс«Интурист» подтвердил покупку туроператора владельцем Anex Tour

Российский туроператор "Интурист" подтвердил, что его купит владелец Anex Tour Нешет Кочкар.
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Новый владелец «Интуриста» выведет компанию на IPO

Ведомости01:50

Новый владелец «Интуриста» сохранит бренд и выведет компанию на IPO

ТАСС01:02

Кому достался российский бизнес разорившегося Thomas Cook

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Новый владелец «Интуриста» заявил о сохранении бренда компании после покупки

Известия01:51

Новый владелец «Интуриста» анонсировал выход туроператора на IPO

Forbesвчера в 23:06

«Интурист» подтвердил покупку туроператора владельцем Anex Tour

Интерфакс00:55

«Интурист» отправится на биржу

Коммерсантъ02:54
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Происшествия

Бывший чиновник Минкультуры попросил убежища в Австрии

Бывший руководитель департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, обвиняемый в России в мошенничестве, попросил политического убежища в Австрии, об этом он сообщил РБК.
Ведомости 03:51
Общество

В России запретили посуточную аренду квартир

В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
REGNUM 03:28
Общество

Прием ужина до 6 вечера защищает сердце

MedikForum.ru 12 ноября в 05:18
Происшествия

В Шереметьево прилетевший из Минска самолет задел стоящий лайнер

Пассажирский самолет Airbus A320, прилетевший из Минска в Москву, после посадки задел в аэропорту Шереметьево стоящий лайнер.
Известия 00:10
Происшествия

В Москве пьяный мужчина избил в трамвае беременную женщину

Пьяный мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте столичного ГУМВД России.
РИА Новости 03:41
Происшествия

Тело убитой девушки нашли в московском парке

Тело девушки с множественными ножевыми ранениями было обнаружено на территории парка «Лосиный остров» в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 15 ноября.
Известия 04:08
Общество

Эксперты дали рекомендации по восполнению нехватки солнечного света

Имитирующие солнечный свет лампы способны компенсировать недостаток солнца в осенне-зимний период, сообщил руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В.Ломоносова, врач-сомнолог Александр Калинкин.
РБК 02:56
Авто

Седан Nissan Almera со сменой поколений получил турбомотор

Мировой показ компактного седана Nissan нового поколения был еще весной, тогда показали версию для США, там она получила название Versa.
SpeedMe вчера в 14:20
Политика

Трамп и Эрдоган достигли прогресса по вопросу российских С-400

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Белом доме достигли прогресса, в том числе по вопросу российских систем С-400, заявила советник Трампа Келлиэнн Конуэй.
РИА Новости вчера в 10:27
Происшествия

Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве

Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.
РБК 01:59
Политика

В Молдавии избрали новое правительство

Кику работал министром в правительстве Павла Филипа, которое ушло в отставку минувшим летом после того, как в результате формирования парламентского большинства в составе Партии социалистов и прозападного блока ACUM премьером стала Майя Санду.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
Культура

«Газпром-медиа» запускает прокатчика авторского кино

Медиахолдинг «Газпром-медиа» запускает кинопрокатную компанию «Белые ночи», презентация нового бизнеса проходит на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.
Rambler News Service 04:20
Здоровье

Источник гаффской болезни в Тобольском районе установлен

В Тобольском районе установлен источник гаффской болезни. По информации замгубернатора Натальи Шевчик, ситуация находится под контролем.
NashGorod.ru 12 ноября в 10:40
Политика

JIT пытается обвинить Сергея Шойгу в крушении MH17

В телефонной беседе имя Шойгу называется, как «то, кого нельзя называть», но его фамилия начинается на букву «Ш». В JIT услышали, что один из участников разговора упомянул фамилию российского министра обороны, который якобы «отдал приказ «какеготам», которые согласились передать после получения приказа».
RuNews24.ru вчера в 10:32
Происшествия

Во Владимирской области перевернулся микроавтобус с детьми

На дороге Гусь-Хрустальный — Курлово во Владимирской области легковой автомобиль врезался в школьный микроавтобус, девять человек пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
РБК 03:47
Кино

«Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном выйдет в декабре 2021 года

КиноПоиск 02:09
Культура

Джон Ледженд стал самым сексуальным мужчиной года

Редакция издания People решила назвать Джона Ледженда, исполнителя из США, наиболее сексуальным мужчиной на планете.
Discover24 13 ноября в 04:40
Общество

Госдума приняла закон об обучении братьев и сестер в одной школе

Государственная дума приняла закон о преимущественном зачислении детей в начальные классы школы и детские сады, в которых обучаются их братья и сестры, сообщает РИА «Новости».
Общественное телевидение России вчера в 05:04
Политика

Белоруссия планирует изменить договор с Россией по охране границы

Минск планирует внести изменения в совместный с Москвой договор об охране границы, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.
РИА Новости вчера в 04:25
Политика

Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов

Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.
REGNUM 04:03
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК вчера в 00:23
Общество

Охранники Медведева поставили на колени пенсионерку с Алтая

Infox.ru вчера в 05:05
Происшествия

Уголовное дело по факту загрязнения реки возбудили в Красноярске

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту загрязнения реки Сисим, после того как там разрушились накипи технологического отстойника.
iReactor 04:29
Происшествия

В Калифорнии подросток открыл стрельбу в школе, есть пострадавшие

РИА Новости вчера в 11:39
Армия и оружие

США пригрозили Египту санкциями из-за покупки российских Су-35

РБК вчера в 22:20
Политика

МИД Украины допускает выход Киева из минских договоренностей

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев допускает возможность "выхода из минских договоренностей".
Московский Комсомолец вчера в 05:35
Общество

В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов

Принцип равенства В первую очередь законопроект предлагает считать общее имущество супругов — как собственность, так и долги — "цельным имущественным комплексом", независимо от того, на чье имя оно приобретено и кто из супругов заплатил.
РБК 02:03
Хоккей

Молодежная сборная России проиграла Суперсерию канадцам

РБК 01:43
Единоборства

Харитонов проиграл Васселлу техническим нокаутом

Российский боец ММА Сергей Харитонов (29-7) потерпел поражение техническим нокаутом от британца Линтона Васселла (19-8) в главном бою вечера на турнире Bellator 234 в Тель-Авиве.
News.ru вчера в 17:15
Общество

Симоньян ужаснулась существованию в медиапространстве цензуры США

Аудиторию телеканала ограничивают в соцсети Главред RT Маргарита Симоньян пожаловалась на ограничения со стороны Facebook.
SM News 04:27
Как работают Яндекс.Новости?
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