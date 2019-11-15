Общество
Интерфакс«Интурист» подтвердил покупку туроператора владельцем Anex Tour
Российский туроператор "Интурист" подтвердил, что его купит владелец Anex Tour Нешет Кочкар.
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Происшествия
Бывший чиновник Минкультуры попросил убежища в Австрии
Бывший руководитель департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры Борис Мазо, обвиняемый в России в мошенничестве, попросил политического убежища в Австрии, об этом он сообщил РБК.
Общество
В России запретили посуточную аренду квартир
В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
Общество
Прием ужина до 6 вечера защищает сердце
Происшествия
В Шереметьево прилетевший из Минска самолет задел стоящий лайнер
Пассажирский самолет Airbus A320, прилетевший из Минска в Москву, после посадки задел в аэропорту Шереметьево стоящий лайнер.
Происшествия
В Москве пьяный мужчина избил в трамвае беременную женщину
Пьяный мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте столичного ГУМВД России.
Происшествия
Тело убитой девушки нашли в московском парке
Тело девушки с множественными ножевыми ранениями было обнаружено на территории парка «Лосиный остров» в Москве, сообщает телеканал РЕН ТВ в пятницу, 15 ноября.
Общество
Эксперты дали рекомендации по восполнению нехватки солнечного света
Имитирующие солнечный свет лампы способны компенсировать недостаток солнца в осенне-зимний период, сообщил руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В.Ломоносова, врач-сомнолог Александр Калинкин.
Авто
Седан Nissan Almera со сменой поколений получил турбомотор
Мировой показ компактного седана Nissan нового поколения был еще весной, тогда показали версию для США, там она получила название Versa.
Политика
Трамп и Эрдоган достигли прогресса по вопросу российских С-400
Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Белом доме достигли прогресса, в том числе по вопросу российских систем С-400, заявила советник Трампа Келлиэнн Конуэй.
Происшествия
Отчим пропавшей в Крыму девочки признался в ее убийстве
Отчим 5-летней девочки, пропавшей в Крыму 13 ноября, признался в ее убийстве, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Политика
В Молдавии избрали новое правительство
Кику работал министром в правительстве Павла Филипа, которое ушло в отставку минувшим летом после того, как в результате формирования парламентского большинства в составе Партии социалистов и прозападного блока ACUM премьером стала Майя Санду.
Культура
«Газпром-медиа» запускает прокатчика авторского кино
Медиахолдинг «Газпром-медиа» запускает кинопрокатную компанию «Белые ночи», презентация нового бизнеса проходит на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.
Здоровье
Источник гаффской болезни в Тобольском районе установлен
В Тобольском районе установлен источник гаффской болезни. По информации замгубернатора Натальи Шевчик, ситуация находится под контролем.
Политика
JIT пытается обвинить Сергея Шойгу в крушении MH17
В телефонной беседе имя Шойгу называется, как «то, кого нельзя называть», но его фамилия начинается на букву «Ш». В JIT услышали, что один из участников разговора упомянул фамилию российского министра обороны, который якобы «отдал приказ «какеготам», которые согласились передать после получения приказа».
Происшествия
Во Владимирской области перевернулся микроавтобус с детьми
На дороге Гусь-Хрустальный — Курлово во Владимирской области легковой автомобиль врезался в школьный микроавтобус, девять человек пострадали, сообщили РБК в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
Культура
Джон Ледженд стал самым сексуальным мужчиной года
Редакция издания People решила назвать Джона Ледженда, исполнителя из США, наиболее сексуальным мужчиной на планете.
Общество
Госдума приняла закон об обучении братьев и сестер в одной школе
Государственная дума приняла закон о преимущественном зачислении детей в начальные классы школы и детские сады, в которых обучаются их братья и сестры, сообщает РИА «Новости».
Политика
Белоруссия планирует изменить договор с Россией по охране границы
Минск планирует внести изменения в совместный с Москвой договор об охране границы, заявил госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась.
Политика
Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов
Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
Общество
Охранники Медведева поставили на колени пенсионерку с Алтая
Происшествия
Уголовное дело по факту загрязнения реки возбудили в Красноярске
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту загрязнения реки Сисим, после того как там разрушились накипи технологического отстойника.
Происшествия
В Калифорнии подросток открыл стрельбу в школе, есть пострадавшие
Политика
МИД Украины допускает выход Киева из минских договоренностей
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев допускает возможность "выхода из минских договоренностей".
Общество
В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов
Принцип равенства В первую очередь законопроект предлагает считать общее имущество супругов — как собственность, так и долги — "цельным имущественным комплексом", независимо от того, на чье имя оно приобретено и кто из супругов заплатил.
Единоборства
Харитонов проиграл Васселлу техническим нокаутом
Российский боец ММА Сергей Харитонов (29-7) потерпел поражение техническим нокаутом от британца Линтона Васселла (19-8) в главном бою вечера на турнире Bellator 234 в Тель-Авиве.
Общество
Симоньян ужаснулась существованию в медиапространстве цензуры США
Аудиторию телеканала ограничивают в соцсети Главред RT Маргарита Симоньян пожаловалась на ограничения со стороны Facebook.