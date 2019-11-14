Общество

ИнтерфаксИнтерфакс«Интурист» подтвердил покупку туроператора владельцем Anex Tour

Российский туроператор "Интурист" подтвердил, что его купит владелец Anex Tour Нешет Кочкар.
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«Интурист» подтвердил покупку туроператора владельцем Anex Tour

Интерфакс00:55

В «Интуристе» прокомментировали покупку компании турецким Anex Tourism

Известия00:00

Новый владелец «Интуриста» анонсировал выход туроператора на IPO

Forbesвчера в 23:06

Новый владелец «Интуриста» сохранит бренд и выведет компанию на IPO

ТАСС01:02

Новым владельцем «Интуриста» стала турецкая Anex Tour

Ведомостивчера в 17:27

Кому достался российский бизнес разорившегося Thomas Cook

РБКвчера в 12:06

«Интурист» отправится в Anex Tour

Коммерсантъвчера в 07:44
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Политика

Путин прокомментировал разведение сил в Донбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что в случае возвращения вооруженных сил Украины на линию разграничения в Донбассе, ДНР и ЛНР сделают так же, но это никому не нужно.
РИА Новости вчера в 14:59
Авто

Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года

Тарантас Ньюс 13 ноября в 06:51
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
Общество

В России могут запретить водку с ароматизаторами

В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.
RT на русском вчера в 22:40
Политика

Коломойский нанял бывшего адвоката Трампа

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский нанял адвоката Марка Касовица, который на протяжении нескольких лет работал с действующим президентом США Дональдом Трампом.
Комсомольская правда вчера в 23:52
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о драке с Темниковой

Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о драке с коллегой по коллективу Еленой Темниковой.
Рамблер вчера в 10:30
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске

Инфорос вчера в 03:26
Музыка

Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади

Красная весна вчера в 16:27
Происшествия

В Крыму нашли мертвой пропавшую пятилетнюю девочку

Пропавшая несколько дней назад пятилетняя девочка найдена мертвой в Раздольненском районе Крыма.
Российская газета 01:20
Космос

Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе

Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Naked Science 13 ноября в 11:07
Общество

Малышева отсоветовала делать тесты на дисбактериоз

По словам Малышевой, отказ от бесполезного анализа на дисбактериоз сэкономит полторы тысячи рублей.
REGNUM вчера в 13:32
Общество

Владелец «Рольфа» решил продать компанию

Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров задумался о продаже бизнеса.
Российская газета вчера в 21:33
Происшествия

Два самолета столкнулись в Шереметьево

В Шереметьево 15 ноября два самолета столкнулись крыльями на стоянке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Lenta.ru 00:53
Происшествия

Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от «потери рассудка»

РИА Новости вчера в 17:04
Хоккей

«Тампа» разгромила «Рейнджерс», Кучеров набрал 4 очка

«Тампа» на своем льду разгромила «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (9:3). «Лайтнинг» одержал третью победу кряду.
Спорт-Экспресс вчера в 21:56
Теннис

Роджер Федерер: «Не знал, что уже несколько лет не побеждал Джоковича»

Спорт-Экспресс 00:57
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров

Российский летчик Дамир Юсупов, который посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, рассказал, что перестал представляться пассажирам перед началом полета.
Lenta.ru вчера в 22:51
Шоу-бизнес

Яна Поплавская выходит замуж в 52 года

Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Свободная Пресса вчера в 15:58
Экономика

«Юлмарт» может перейти кредиторам

"Юлмарт" может перейти под управление кредитора Михаила Скигина.
Piter.tv вчера в 23:00
Происшествия

УМВД проверит видео с пьяными сотрудниками ДПС в Приморье

РИА Новости 00:13
Армия и оружие

Адмирал ВМС Украины пожаловался на российские «Калибры» в Черном море

За последние пять лет Россия нарастила свой боевой потенциал в Черном море, заявил во время выступления на третьей международной конференции по морской безопасности стран Причерноморского региона командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко, слова которого приводятся на сайте украинского минобороны.
Газета.Ru 01:19
Единоборства

ММА. Харитонов нокаутом проиграл Васселу на Bellator 234

Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов потерпел поражение от британца Линтона Вассела в главном поединке турнира Bellator 234 в Тель-Авиве.
Вести.Ru вчера в 18:52
Шоу-бизнес

Армена Джигарханяна экстренно госпитализировали

Петербургский дневник вчера в 11:00
Политика

Захарова ответила на новые заявления расследователей по МH17

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала последние заявления Совместной следственной группы по делу о крушении рейса MH17 о якобы причастности Москвы.
Московский Комсомолец вчера в 10:42
Культура

Боярский, Лановой и Янковский не попали под определение Мединского «культурные люди»

Ничего не знает о портале «Культура.рф» актёр Иван Янковский.
Говорит Москва вчера в 12:29
Армия и оружие

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35

США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
Lenta.ru 00:30
Авто

Geely Emgrand 7 может получить ГБО

Тарантас Ньюс вчера в 06:10
Происшествия

В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего

Суд приговорил бойца Белых к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Российская газета 00:59
Гаджеты

Motorola представила складной RAZR с гибким экраном

Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Вести.Хайтек вчера в 00:14
Происшествия

Суд арестовал мужчину, обвиняемого в угрозах московскому судье

Ранее были задержаны Сергей Половец и Алексей Вересов, которые стали фигурантами уголовного дела за призывы к экстремистской деятельности, а также обвиняемые в угрозах убийством судьи Московского городского суда.
РИАМО вчера в 12:47
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