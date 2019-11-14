Общество
Интерфакс«Интурист» подтвердил покупку туроператора владельцем Anex Tour
Российский туроператор "Интурист" подтвердил, что его купит владелец Anex Tour Нешет Кочкар.
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Политика
Путин прокомментировал разведение сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что в случае возвращения вооруженных сил Украины на линию разграничения в Донбассе, ДНР и ЛНР сделают так же, но это никому не нужно.
Авто
Mazda CX-30 признали самым безопасным авто 2018 и 2019 года
Армия и оружие
Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Общество
В России могут запретить водку с ароматизаторами
В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года.
Политика
Коломойский нанял бывшего адвоката Трампа
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский нанял адвоката Марка Касовица, который на протяжении нескольких лет работал с действующим президентом США Дональдом Трампом.
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о драке с Темниковой
Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина рассказала о драке с коллегой по коллективу Еленой Темниковой.
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе в Благовещенске
Музыка
Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади
Происшествия
В Крыму нашли мертвой пропавшую пятилетнюю девочку
Пропавшая несколько дней назад пятилетняя девочка найдена мертвой в Раздольненском районе Крыма.
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Общество
Малышева отсоветовала делать тесты на дисбактериоз
По словам Малышевой, отказ от бесполезного анализа на дисбактериоз сэкономит полторы тысячи рублей.
Общество
Владелец «Рольфа» решил продать компанию
Владелец группы компаний "Рольф" Сергей Петров задумался о продаже бизнеса.
Происшествия
Два самолета столкнулись в Шереметьево
В Шереметьево 15 ноября два самолета столкнулись крыльями на стоянке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Происшествия
Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от «потери рассудка»
Хоккей
«Тампа» разгромила «Рейнджерс», Кучеров набрал 4 очка
«Тампа» на своем льду разгромила «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (9:3). «Лайтнинг» одержал третью победу кряду.
Теннис
Роджер Федерер: «Не знал, что уже несколько лет не побеждал Джоковича»
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров
Российский летчик Дамир Юсупов, который посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, рассказал, что перестал представляться пассажирам перед началом полета.
Шоу-бизнес
Яна Поплавская выходит замуж в 52 года
Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Экономика
«Юлмарт» может перейти кредиторам
"Юлмарт" может перейти под управление кредитора Михаила Скигина.
Армия и оружие
Адмирал ВМС Украины пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
За последние пять лет Россия нарастила свой боевой потенциал в Черном море, заявил во время выступления на третьей международной конференции по морской безопасности стран Причерноморского региона командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко, слова которого приводятся на сайте украинского минобороны.
Единоборства
ММА. Харитонов нокаутом проиграл Васселу на Bellator 234
Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов потерпел поражение от британца Линтона Вассела в главном поединке турнира Bellator 234 в Тель-Авиве.
Шоу-бизнес
Армена Джигарханяна экстренно госпитализировали
Политика
Захарова ответила на новые заявления расследователей по МH17
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала последние заявления Совместной следственной группы по делу о крушении рейса MH17 о якобы причастности Москвы.
Культура
Боярский, Лановой и Янковский не попали под определение Мединского «культурные люди»
Ничего не знает о портале «Культура.рф» актёр Иван Янковский.
Армия и оружие
США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35
США пригрозили Египту негативными последствиями в случае покупки российских истребителей Су-35.
Авто
Geely Emgrand 7 может получить ГБО
Происшествия
В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего
Суд приговорил бойца Белых к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Происшествия
Суд арестовал мужчину, обвиняемого в угрозах московскому судье
Ранее были задержаны Сергей Половец и Алексей Вересов, которые стали фигурантами уголовного дела за призывы к экстремистской деятельности, а также обвиняемые в угрозах убийством судьи Московского городского суда.