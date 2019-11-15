Общество

ИнтерфаксИнтерфакс«Интурист» подтвердил покупку туроператора владельцем Anex Tour

Российский туроператор "Интурист" подтвердил, что его купит владелец Anex Tour Нешет Кочкар.
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«Срок введения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции — 1 июня 2020 года», — говорится в сообщении.
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