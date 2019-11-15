Общество
Интерфакс«Интурист» подтвердил покупку туроператора владельцем Anex Tour
Российский туроператор "Интурист" подтвердил, что его купит владелец Anex Tour Нешет Кочкар.
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Происшествия
СМИ рассказали о семье убитой в Крыму пятилетней девочки
РИА Новости 03:30
Шоу-бизнес
Армена Джигарханяна экстренно госпитализировали
Петербургский дневник вчера в 11:00
Происшествия
В Москве задержали избившего в трамвае беременную женщину
Московские полицейские задержали мужчину, который избил беременную женщину в трамвае. Об этом сообщает ГУ МВД столицы в пятницу, 15 ноября.
Известия 02:30
Общество
Медведев запретил посуточную аренду квартир
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Газета.Ru вчера в 15:26
Происшествия
Экс-чиновник Минкультуры попросил политубежища в Австрии
Фигурант дела реставраторов, экс-чиновник Минкультуры Борис Мазо подал документы на предоставление политического убежища в Австрии, сообщает РБК.
BFM.ru 03:18
Общество
Малышева отсоветовала делать тесты на дисбактериоз
По словам Малышевой, отказ от бесполезного анализа на дисбактериоз сэкономит полторы тысячи рублей.
REGNUM вчера в 13:32
Финансы
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:49
Технологии
PlayStation 5 и DualShock 5 впервые показали на видео
В Сети опубликован концептуальный видеоролик, с помощью которого немецкая сеть магазинов потребительской электроники Media Markt решила показать трехмерные модели долгожданной консоли Sony PlayStation 5, а также манипуляторов для нее – геймпадов DualShock 5.
Дни24 вчера в 06:32
Происшествия
В Кирове завели дело против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика
Следователи возбудили дело о халатности против судмедэксперта Сергея Насонова, который обнаружил алкоголь в крови сбитого в в Кировской области шестилетнего мальчика.
РБК 02:54
Общество
В России появился новый вид мошенничества с картами
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Газета.Ru вчера в 06:21
Экономика
Обязательная маркировка некоторых молочных продуктов начнется с июня
«Срок введения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции — 1 июня 2020 года», — говорится в сообщении.
Известия 02:11
Политика
Путин заявил о рисках прекращения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что существует риск прекращения транзита газа через территорию Украины.
РИА Новости вчера в 19:14
Технологии
Microsoft готовит к выходу Windows 10 November 2019 Update
Стало известно, что с 13 ноября ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update уже доступно для скачивания участникам программы Windows Insider в ветке Release Preview Ring.
МонаВиста 13 ноября в 07:28
Политика
Трамп пообещал победить Байдена на выборах без помощи Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины для победы над бывшим вице-президентом страны Джозефом Байденом в президентских выборах в следующем году.
Известия 01:42
Общество
Ещенко вслед за Галкиным рассказал о цензуре на ТВ
Юморист Святослав Ещенко рассказал о цензуре на телеканале «Россия 1». Тем самым он подтвердил слова своего коллеги Максима Галкина о возврате запретов на центральное телевидение.
News.ru вчера в 10:29
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
RT на русском 02:20
Происшествия
В Гусь-Хрустальном школьный автобус попал в ДТП
РИА Новости 02:14
Политика
Пойдет ли Зеленский на референдум о рынке земли на Украине
Владимир Зеленский обещает защитить Украину от продажи земель иностранцам, а решать этот вопрос, по его мнению, должны граждане - через референдум.
Газета.Ru 00:38
Экономика
СМИ сообщили о тайных поставках нефти из Венесуэлы
Венесуэла тайно экспортирует за рубеж миллионы баррелей нефти, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 22:58
Политика
Президент Литвы помиловал осужденных за шпионаж россиян
Президент Литвы Гитанас Науседа, вступивший в должность в июле этого года, подписал указ о помиловании двух россиян - Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которые два года назад получили тюремные сроки по обвинению в шпионаже.
Российская газета 02:58
Общество
«Опора России» предложила ввести невозвратный тариф для отелей
Общественная организация "Опора России" предложила ввести в законодательство понятие "невозвратный тариф" для отелей, пишет газета "Коммерсант".
РИА Новости 03:25
Общество
Фигуранты «дела ФИАН» покинули Россию и стали гражданами Израиля
Следователи допрашивали Канорских 31 октября. Они проходят как свидетели по делу о контрабанде оптических элементов.
Телеканал 360° 02:11
Общество
Пескова спросили про толстого кота Виктора
Журналисты спросили у представителя Кремля, не является ли слишком жестоким решение авиакомпании лишить хозяина кота бонусов.
Газета.Ru 13 ноября в 08:19
Происшествия
В Шереметьево прилетевший из Минска самолет задел стоящий лайнер
Пассажирский самолет Airbus A320, прилетевший из Минска в Москву, после посадки задел в аэропорту Шереметьево стоящий лайнер.
Известия 00:10
Здоровье
Эндокринолог перечислил четыре предвестника начала диабета
Врач-эндокринолог перечислил россиянам четыре предвестника диабета.
Evo-rus.com вчера в 05:45
Музыка
Бузова заявила, что выступит на Евровидении
Время Пресс 03:17