Общество

ИнтерфаксИнтерфакс«Интурист» подтвердил покупку туроператора владельцем Anex Tour

Российский туроператор "Интурист" подтвердил, что его купит владелец Anex Tour Нешет Кочкар.
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Новый владелец «Интуриста» планирует сохранить бренд компании

РИА Новости04:43

Новый владелец «Интуриста» выведет компанию на IPO

Ведомости01:50

«Интурист» отправится на биржу

Коммерсантъ02:54

Новый владелец «Интуриста» сохранит бренд и выведет компанию на IPO

ТАСС01:02

Новый владелец «Интуриста» анонсировал выход туроператора на IPO

Forbesвчера в 23:06

«Интурист» подтвердил покупку туроператора владельцем Anex Tour

Интерфакс00:55

Кому достался российский бизнес разорившегося Thomas Cook

РБКвчера в 12:06
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Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

Газета.Ru 04:02
Экономика

В ЦБ оценили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей

Представитель ЦБ добавил, что в ведомстве наблюдают за ситуацией и в случае необходимости готовы принять решение о выпуске новой монеты.
РИА Новости 03:59
Армия и оружие

США пытаются помешать переговорам Дамаска с курдами, заявил Асад

Президент Сирии Башар Асад заявил, что военная турецкая операция способствовала прогрессу в переговорах Дамаска с курдами, однако США пытаются помешать этому, передает РИА «Новости».
Парламентская газета 02:50
Экономика

РБК: ФАС предлагает РЖД отказаться от инвестиций в морские порты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила РЖД отказаться от инвестиций в строительство объектов в морских портах, чтобы сосредоточиться на выполнении долгосрочной программы развития до 2025 года.
ТАСС 01:57
Происшествия

Гендиректора ЧОПа задержали после стрельбы в колледже в Благовещенске

РБК вчера в 08:16
Шоу-бизнес

Яна Поплавская выходит замуж за 40-летнего возлюбленного

Актриса приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного Евгения Яковлева на пятом году совместной жизни.
7Дней.ру вчера в 17:00
Музыка

Бузова намерена выступить на Евровидении

Поп-певица и звезда «Дома-2» Ольга Бузова заявила о своем намерении представить Россию на международном вокальном конкурсе Евровидение.
Политическая Экспертиза вчера в 20:47
Транспорт

В Петербурге проезд подорожает на 10 рублей

С Нового года в Петербурге на 10 рублей вырастут цены на разовый проезд в общественном транспорте.
Российская газета 04:02
Гаджеты

Motorola представила складной Razr

По словам представителей компании, команда дизайнеров Motorola вместе со спецами из Lenovo разработала свыше 20 различных прототипов Razr.
Хайтек+ вчера в 03:10
Космос

SpaceX успешно испытала систему эвакуации корабля Crew Dragon

3DNews вчера в 04:06
Экономика

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Газета.Ru 13 ноября в 10:50
Общество

В России запретили посуточную аренду квартир

В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
REGNUM 03:28
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Вечерняя Москва 13 ноября в 19:12
Технологии

Apple может объединить цифровые подписки на свои сервисы

Компания Apple рассматривает возможность объединения цифровых подписок, включая News+, Apple TV+ и Apple Music, в 2020 году.
News.ru вчера в 07:26
Общество

Умерла искавшая приемную семью для сына онкобольная Айгуль Фазыйлова

31-летняя онкобольная Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для своего сына, скончалась 15 ноября ночью, сообщает ИА «Татар-информ».
Московский Комсомолец 02:30
Общество

Охранники Медведева поставили на колени пенсионерку с Алтая

Infox.ru вчера в 05:05
Финансы

Банки заявили о намерении получать от клиентов декларации о доходах

Российские банки предложили ЦБ РФ дать возможность клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники в пятницу, 15 ноября.
Известия 04:01
Политика

Путин заявил о необходимости критики в отношении власти

«Каждое цивилизованное государство защищает себя от поругания национальных символов, в этом, собственно, главный смысл, а не в том, чтобы прекратить всяческую критику со стороны людей в отношении власти», — приводит слова Путина ТАСС.
Известия вчера в 15:07
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
RT на русском 02:20
Общество

Суд отказался рассматривать иски службы такси к оппозиционерам

В исках о возмещении убытков по факту несогласованной акции 27 июля ответчиками выступали Илья Яшин, Юлия Галямина, Алексей Навальный и Любовь Соболь.
Говорит Москва 05:03
Наука

Раскрыт секрет рекордно долгой жизни

Lenta.ru вчера в 09:36
Общество

В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов

Принцип равенства В первую очередь законопроект предлагает считать общее имущество супругов — как собственность, так и долги — "цельным имущественным комплексом", независимо от того, на чье имя оно приобретено и кто из супругов заплатил.
РБК 02:03
Кино

В фильмах Marvel появятся три новых супергероя

В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Клопс 12 ноября в 00:39
Политика

Путин рассказал об угрозе прекращения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что существует риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины.
Газета.Ru 03:58
Происшествия

Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве

Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Газета.Ru 04:41
Культура

На площадках Культурного форума в Петербурге подпишут 90 соглашений

Губернатор Северной столицы Александр Беглов принял участие в открытии VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Neva.Today вчера в 03:43
Политика

Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух граждан России, осужденных за шпионаж в 2017 году.
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Энергетика

Польша отказалась продлевать газовый контракт с «Газпромом»

Контракт, заключённый между российским «Газпромом» и польской нефтегазовой компанией PGNiG истекает 31 декабря 2022 года.
Ореанда-Новости 05:05
Экономика

Минэкономразвития предложило субсидировать строительство глэмпингов

В последние годы популярность набирает развитие глэмпингов, то есть средств размещения туристов на природе с полноценным отельным обслуживанием.
РБК 02:00
Общество

В России утвержден срок начала маркировки молочной продукции

"Правительство своим распоряжением устанавливает дату введения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции - 1 июня 2020 года", - сказано в сообщении кабмина.
Национальное Аграрное Агентство 02:53
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