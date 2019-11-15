Общество
Интерфакс«Интурист» подтвердил покупку туроператора владельцем Anex Tour
Российский туроператор "Интурист" подтвердил, что его купит владелец Anex Tour Нешет Кочкар.
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Экономика
В ЦБ оценили возможность выпуска монеты номиналом в 50 рублей
Представитель ЦБ добавил, что в ведомстве наблюдают за ситуацией и в случае необходимости готовы принять решение о выпуске новой монеты.
Армия и оружие
США пытаются помешать переговорам Дамаска с курдами, заявил Асад
Президент Сирии Башар Асад заявил, что военная турецкая операция способствовала прогрессу в переговорах Дамаска с курдами, однако США пытаются помешать этому, передает РИА «Новости».
Экономика
РБК: ФАС предлагает РЖД отказаться от инвестиций в морские порты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила РЖД отказаться от инвестиций в строительство объектов в морских портах, чтобы сосредоточиться на выполнении долгосрочной программы развития до 2025 года.
Шоу-бизнес
Яна Поплавская выходит замуж за 40-летнего возлюбленного
Актриса приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного Евгения Яковлева на пятом году совместной жизни.
Музыка
Бузова намерена выступить на Евровидении
Поп-певица и звезда «Дома-2» Ольга Бузова заявила о своем намерении представить Россию на международном вокальном конкурсе Евровидение.
Транспорт
В Петербурге проезд подорожает на 10 рублей
С Нового года в Петербурге на 10 рублей вырастут цены на разовый проезд в общественном транспорте.
Гаджеты
Motorola представила складной Razr
По словам представителей компании, команда дизайнеров Motorola вместе со спецами из Lenovo разработала свыше 20 различных прототипов Razr.
Космос
SpaceX успешно испытала систему эвакуации корабля Crew Dragon
Экономика
В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Общество
В России запретили посуточную аренду квартир
В России запретили использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Технологии
Apple может объединить цифровые подписки на свои сервисы
Компания Apple рассматривает возможность объединения цифровых подписок, включая News+, Apple TV+ и Apple Music, в 2020 году.
Общество
Умерла искавшая приемную семью для сына онкобольная Айгуль Фазыйлова
31-летняя онкобольная Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для своего сына, скончалась 15 ноября ночью, сообщает ИА «Татар-информ».
Общество
Охранники Медведева поставили на колени пенсионерку с Алтая
Финансы
Банки заявили о намерении получать от клиентов декларации о доходах
Российские банки предложили ЦБ РФ дать возможность клиентам добровольно предоставлять декларации о доходах, сообщает РБК со ссылкой на источники в пятницу, 15 ноября.
Политика
Путин заявил о необходимости критики в отношении власти
«Каждое цивилизованное государство защищает себя от поругания национальных символов, в этом, собственно, главный смысл, а не в том, чтобы прекратить всяческую критику со стороны людей в отношении власти», — приводит слова Путина ТАСС.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
Общество
Суд отказался рассматривать иски службы такси к оппозиционерам
В исках о возмещении убытков по факту несогласованной акции 27 июля ответчиками выступали Илья Яшин, Юлия Галямина, Алексей Навальный и Любовь Соболь.
Наука
Раскрыт секрет рекордно долгой жизни
Общество
В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов
Принцип равенства В первую очередь законопроект предлагает считать общее имущество супругов — как собственность, так и долги — "цельным имущественным комплексом", независимо от того, на чье имя оно приобретено и кто из супругов заплатил.
Кино
В фильмах Marvel появятся три новых супергероя
В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Политика
Путин рассказал об угрозе прекращения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил, что существует риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины.
Происшествия
Мужчина избил до потери сознания беременную женщину в трамвае в Москве
Пьяный мужчина избил беременную женщину в трамвае на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГУМВД России.
Культура
На площадках Культурного форума в Петербурге подпишут 90 соглашений
Губернатор Северной столицы Александр Беглов принял участие в открытии VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Политика
Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж
Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух граждан России, осужденных за шпионаж в 2017 году.
Энергетика
Польша отказалась продлевать газовый контракт с «Газпромом»
Контракт, заключённый между российским «Газпромом» и польской нефтегазовой компанией PGNiG истекает 31 декабря 2022 года.
Экономика
Минэкономразвития предложило субсидировать строительство глэмпингов
В последние годы популярность набирает развитие глэмпингов, то есть средств размещения туристов на природе с полноценным отельным обслуживанием.
Общество
В России утвержден срок начала маркировки молочной продукции
"Правительство своим распоряжением устанавливает дату введения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции - 1 июня 2020 года", - сказано в сообщении кабмина.