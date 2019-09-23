Путешествия
РБК«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook
Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook. Об этом РБК заявил исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин.
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Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Экономика
Путин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО
Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
RT на русском 03:40
Кино
В США вручили телепремию «Эмми»
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 00:13
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.
Medical Note вчера в 22:05
Армия и оружие
Китай назвал С-500 самой совершенной ПВО в мире
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей» по эффективности превзойдет любую другую действующую систему противоракетной обороны в мире.
Lenta.ru 03:47
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал, почему бросил Бузову ради Костенко
В 2018 году Дмитрий Тарасов женился на ростовской модели Анастасии Костенко.
RuNews24.ru 04:25
Политика
Роскомнадзор создаст список фейковых СМИ
В Роскомнадзоре проработали идею создания списка изданий, регулярно распространяющих недостоверную "фейковую" информацию.
Вести.Ru 04:08
Политика
Зеленский подписал закон об импичменте президента
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об импичменте главы государства.
Газета.Ru 04:41
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище
Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).
РБК 21 сентября в 14:18
Происшествия
ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса
Эксперты называют это опасным прецедентом, который создает угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.
Ведомости вчера в 17:13
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости вчера в 20:49
Политика
Советник Зеленского заявил о неофициальном характере встречи с Трампом
19 сентября Белый дом подтвердил встречу президента США Дональда Трампа с Зеленским.
ИА Новороссия 04:22
Общество
В Минфине назвали число чиновников в России
Получается, на 10 тысяч населения России приходится 163 "чиновника".
РИА Новости 02:36
Шоу-бизнес
Стало известно о прекращении лечения Заворотнюк
21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.
Lenta.ru вчера в 22:30
Армия и оружие
Роскосмос отказывается от своей самой мощной ракеты
Популярная механика 03:36
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Происшествия
В Польше произошла утечка нефти из трубопровода «Дружба»
Утечка нефти из польского участка трубопровода "Дружба" произошла в районе города Воломин в Мазовецком воеводстве республики.
ТАСС 03:26
Шоу-бизнес
Рэпер Тимати выступил на 13-летии «золотой девочки» Тони Худяковой
На днях дочь известного клипмейкера Павла Худякова Тоня отметила свой день рождения. «Золотой девочке» исполнилось 13 лет.
Вечерний курьер 02:16
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Экономика
В США рассмотрят возможность открытия представительства в Татарстане
Американская торговая палата (АТП) рассматривает возможность открыть представительство в Казани.
Известия вчера в 13:00
Культура
Comedy Club сняли пародию на «Эхо Москвы»
ИнфоСМИ вчера в 14:00
Происшествия
Экс-футболисты сборной России просят суд объединить свои иски к МВД
Бывшие футболисты сборной России по футболу просят суд объединить свои гражданские иски к МВД с солидарным требованием взыскать с министерства около 260 миллионов рублей за некачественное расследование по делу о мошенничестве в банке "Замоскворецкий", передает корреспондент РАПСИ из зала Замоскворецкого суда Москвы.
РАПСИ 04:33
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл отправились в Рим на свадьбу друзей
Принц Гарри и Меган Маркл отправились в очередное неофициальное путешествие — накануне вечером герцоги Сассекские прилетели в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу друзей.
Salt Mag 20 сентября в 05:08
Армия и оружие
В МИД России оценили обстановку в Ираке
В Ираке по-прежнему актуальна угроза дальнейшей дестабилизации обстановки, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.
РИА Новости 04:43
Спорт
Исполнительный комитет WADA сегодня обсудит ситуацию с РУСАДА
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на сегодняшнем заседании в Токио обсудит ситуацию с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
Коммерсантъ 04:17
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался платить алименты таганроженке Воеводиной
Бывший король Малайзии Мухаммад V отказывается содержать таганроженку Воеводину и их общего сына.
Rostov.ru вчера в 16:37
Политика
Шойгу ответил на заявления Кудрина о больших расходах на оборону
Министр обороны России Сергей Шойгу возразил председателю Счетной палаты Алексею Кудрину на его слова о том, что Россия тратит на оборону и содержание армии недопустимо огромные средства.
Газета.Ru вчера в 10:16
Транспорт
Власти Москвы обязали агрегаторов делиться новыми данными
Мэрия Москвы опубликовала постановление, расширяющее перечень информации, которую службы заказа такси, включая онлайн-агрегаторов, должны передавать в единую региональную навигационно-информационную систему Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Коммерсантъ вчера в 18:10
Спорт
Сборная России завоевала золото в ЧМ по художественной гимнастике
В Баку финишировал чемпионат мира по художественной гимнастике, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 18:50
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости вчера в 06:44