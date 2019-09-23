Путешествия

РБКРБК«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook

Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook. Об этом РБК заявил исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин.
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Банкротство Thomas Cook не затронуло принадлежащий ему «Библио-Глобус»

Интерфакс06:03

«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook

РБК04:52

Банкротство туроператора «Томас Кук» никак не повлияет на работу его российской «дочки» «Интурист», заявили в компании

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Ликвидация Thomas Cook не затронет работу российского «Интуриста»

Новые Известия03:37

Тургигант Thomas Cook обанкротился. Как это скажется на российском «Интуристе»?

Телеканал 360°03:30

Банкротство Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста» и «Библио-Глобуса»

ТАСС04:54

Thomas Cook сдал путевки

Коммерсантъ04:28
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Гранит науки: Обнаружена первая известная экзопланета с дождем и водяными облаками

Эхо Москвы 01:53
Экономика

ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов

Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
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Происшествия

Курский сенатор Михайлов пожаловался в СК на кавээнщика Антона Сасина

Бывший губернатор Александр Михайлов предъявил свои претензии участнику команды «Прима» Антону Сасину Последние два месяца Антона регулярно вызывают в правоохранительные органы по заявлению сенатора.
Курские известия 21 сентября в 02:35
Политика

Съезд ДУМ впервые пройдет в Московской соборной мечети

Седьмой отчетно-выборный съезд Духовного управления мусульман России пройдет в понедельник в Московской соборной мечети с участием 500 делегатов и гостей из более чем 50 стран, на нем выберут председателя и подведут итоги пяти последних лет работы, прошедших с прошлого съезда.
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Происшествия

В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище

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Происшествия

Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019»

Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.
BFM.ru вчера в 15:32
Политика

Шпиона Смоленкова объявили в розыск

Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Политика

Зеленский призвал украинцев поучаствовать во флешмобе против коррупции

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев к «масштабному флешмобу», предложив сообщать о любых проявлениях коррупции на горячую линию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
RT на русском 06:51
Авто

Эксперты рассказали, на какой пробег рассчитаны современные двигатели

Специалисты рассказали автолюбителям, на какой оптимальный пробег рассчитаны современные силовые агрегаты.
Дни24 21 сентября в 12:31
Происшествия

На НПЗ «Сургутнефтегаза» в Ленинградской области произошел пожар

РБК 02:12
Происшествия

ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса

Эксперты называют это опасным прецедентом, который создает угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.
Ведомости вчера в 17:13
Происшествия

СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга

RT на русском 04:12
Происшествия

Резонансное изнасилование спортсменки в Анапе затронуло 11 полицейских

Как стало известно "Свободным медиа", ссылающихся на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю, ведомство приняло 11 кадровых решений в отношении своих сотрудников после происшествия в Анапе.
KrasnodarMedia 06:15
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Путин назвал распространение рака вызовом для всего человечества

Путин отметил, что приоритетом в госполитике в области здравоохранения должно стать выстраивание передовой, ориентированной прежде всего на интересы пациента системы онкологической помощи, профилактики, своевременного выявления заболеваний и их эффективного лечения.
Известия 06:28
Происшествия

Кремль не комментирует решение суда по делу дизайнера Коновалова

Кремль не комментирует решение суда по делу о несогласованном митинге 27 июля в отношении дизайнера Константина Коновалова, у которого после задержания был диагностирован перелом ноги.
ТАСС 06:25
Армия и оружие

В Совфеде оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море

Ранее генерал Бен Ходжес обвинил Россию в блокировке учений НАТО в Чёрном море.
RT на русском 03:27
Здоровье

В Пензенской области главврачи снова отчитаются перед населением

В прошлом году губернатор поручил пригласить руководителей больниц на отчет глав районных администраций перед населением.
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Спорт

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) на сегодняшний день полностью соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), и этому есть подтверждение, заявила РИА Новости заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о затяжном похолодании в России

В центральной России установилась прохладная погода, которая продержится всю текущую неделю.
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Армия и оружие

National Interest оценил подлодки «Борей», способные уничтожить США

Российские атомные подводные лодки класса "Борей" способны уничтожить американские города, пишет журнал The National Interest.
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Политика

В кабмине назвали преждевременными сообщения о сокращении госслужащих

Правительство не принимало окончательного решения о сокращении числа госслужащих, поэтому прозвучавшие в Минфине заявления об этом преждевременны.
РБК 06:02
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Власти Москвы объявили о начале подачи тепла в жилые дома

С понедельника, 23 сентября, отопление в Москве начнут включать в жилых домах.
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Моника Беллуччи появилась на миланской Неделе моды с короткой стрижкой

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Independent: Власти Китая уничтожают мечети и минареты

Мечети и минареты в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэньань, Нинся и Ганьсу подверглись уничтожению по решению властей КНР.
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Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
Газета.Ru вчера в 11:29
Армия и оружие

В Китае С-500 назвали самой самой совершенной системой ПВО в мире

Китайское издание подчеркивает, что эффективность "Прометея" недостижима для других систем ПВО.
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Росстат назвал средний возраст невест в России

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В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину

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Кино

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«Чернобыль» удостоен премии как лучший мини-сериал (Крэйг Мэйзин, Джейн Фезерстоун и Кэролин Штраусс), за режиссуру мини-сериала или фильма (Йохан Ренк) и сценарий мини-сериала или фильма (Крэйг Мэйзин).
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Глава «Дома с маяком» заявила о проблемах с лекарствами для детей

Глава фонда и детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава на своей странице в Facebook сообщила о том, что дети и их родители продолжают испытывать сложности с получением необходимых им, но не зарегистрированных в России лекарств.
РБК 05:28
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