Экономика

РБКРБК«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook

Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook. Об этом РБК заявил исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин.
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Ростуризм и РСТ не видят поводов для беспокойств из-за банкротства Thomas Cook

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Банкротство Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста» и «Библио-Глобуса»

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Новые Известиявчера в 07:34

«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook

РБКвчера в 04:52

Cook замкнулся

Коммерсантъвчера в 16:01
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 15:20, Вашингтон
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Постпредство при ООН отреагировало на невыдачу виз США делегации РФ

Ранее российские делегаты не смогли полететь в Нью-Йорк на Генассамблею ООН Первый заместитель постпреда в ООН Дмитрий Полянский с критикой высказался по поводу ситуации с невыдачей американских виз членам российской делегации.
Аргументы и Факты 15:00
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Новак объяснил, что для расширения списка потребовалось бы менять законодательство страны и разрешать другим, кроме уже существующего экспортера - "Газпрома", поставлять газ украинской стороне.
Газета.Ru 14:34
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Израильский премьер назвал виновного в атаках на Саудовскую Аравию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран несет ответственность за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии и призвал поддержать Трампа.
Наша версия 13:55
Армия и оружие

Загороднюк заявил, что в украинской армии «не очень» с топливом

Отвечая на вопрос, как обстоит ситуация со снабжением армии топливом, министр ответил, что «не очень хорошо».
Украина.ру 04:36
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«Салават Юлаев» отыгрался с 0:2 и победил «Спартак»

Спорт-Экспресс 14:51
Культура

В Минкультуры назвали ошибочной публикацию «культурного норматива»

Список произведений, рекомендуемых к изучению в рамках проекта «культурный норматив школьника», был опубликован на сайте по ошибке, сообщила журналистам замминистра культуры РФ Алла Манилова.
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Политика

Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения

Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
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Общество

IKEA отказалась от напоминающего о нацистах слогана «Каждому свое»

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РБК 12:05
Политика

Мадуро объявил о визите в Россию

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Фильм «Дылда» выдвинут от России на «Оскар»

«На фоне других выдвинутых российских картин у "Дылды" высокие шансы, говорить о шансах на фоне мировых картин пока рано»,— отмечает Федор Попов.
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УЕФА объявил о запуске Лиги конференций в 2021 году

С 2021 года УЕФА запустит третий еврокубковый клубный турнир, который получил название Лига конференций, сообщается в официальном «твиттере» УЕФА.
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Учёные выяснили, как мозг стирает сновидения

Японцы провели исследования на мышах, в ходе которых одной группе во время фазы быстрого сна активизировали клетки меланин-концентрирующего гормона.
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Названы пять смертельных болезней страшнее рака

Врачи назвали пять смертельных болезней, которые страшнее онкологии.
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«Локомотив» отправил в отставку тренера Мактавиша

Ярославский хоккейный клуб "Локомотив" сообщил об отставке главного тренера команды Крэйг Мактавиш.
Газета.Ru 04:59
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Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
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Пожар на плавбазе «Петр Житников» в Тихом океане потушен

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Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
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Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения

Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил опубликовать полную неотредактированную стенограмму его телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Научными сотрудниками при Университете из штата Орегон (США) под руководством Кристин Витале выяснено, что котята в аналогичной степени способны привязываться к своим хозяевам, так же, как и собаки.
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Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре

Коммерсантъ 10:58
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