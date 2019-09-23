Экономика
РБК«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook
Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook. Об этом РБК заявил исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин.
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Продажи «Интуриста» растут после утреннего падения из-за банкротства Thomas Cook
Интерфаксвчера в 11:04
Разорение Thomas Cook сорвало свадьбы и оставило британцев в заложниках. А у россиян все хорошо
Телеканал 360°вчера в 12:16
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено вчера в 23:57, Вашингтон
Происшествия
Экстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках
В прошлом году Тюрин был арестован в Грузии и экстрадирован в США, сообщает Bloomberg.
Российская газета вчера в 21:40
Политика
В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
РИА Новости вчера в 09:14
Кино
Анджелина Джоли стала блондинкой в фильме «Вечные»
Первые кадры со съемок блокбастера от студии Marvel «Вечные» появились в Сети. На них заметна актриса Анджелина Джоли в роли Тены.
Мойка78 22 сентября в 09:17
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 22 сентября в 02:00
Авто
Названы автомобили с лучшими мультимедийными системами
Letnews.ru 21 сентября в 06:36
Армия и оружие
В России появится истребитель шестого поколения
В России работают над созданием истребителя шестого поколения.
RuNews24.ru вчера в 04:54
Волейбол
Сборная России по волейболу проиграла Словении в четвертьфинале ЧЕ
Сборная России во второй раз подряд вылетела на стадии четвертьфинала, пытаясь отстоять титул чемпиона континента, и не смогла сделать победный хет-трик в текущем сезоне после побед в Лиге наций и олимпийском отборочном турнире.
RT на русском вчера в 17:42
Футбол
Жена Риксена: Он настоял, чтобы я держалась подальше перед его смертью
Нева Спорт вчера в 03:55
Шоу-бизнес
Опухоль Анастасии Заворотнюк назвали неоперабельной
Актриса продолжает лежать в больнице под наблюдением медиков, ее состояние остается тяжелым.
Телепрограмма вчера в 09:22
Экономика
Для Госдумы арендуют Дом союзов за 777 млн рублей
В 2019 г. зал заседаний в Дом союзов не переместится, поскольку до конца этого года будет проводиться обследование обоих зданий Думы (Охотный Ряд, 1, и Георгиевский переулок, 2) на предмет противоаварийных работ, говорит человек в аппарате Госдумы.
Ведомости вчера в 17:35
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался от выплат алиментов Оксане Воеводиной
Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.
RuNews24.ru вчера в 07:17
Политика
Сенатор осудил позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сделал заявление, касающееся обсуждения президентом США Дональдом Трампом и лидером Польши Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта "Северный поток — 2". Об этом сообщает RT.
Газета.Ru вчера в 19:00
Шоу-бизнес
Наташа Королева занялась йогой в бикини
Наташа Королева занялась йогой в бикини у Мертвого моря. Свою тренировку певица сняла на видео и выложила в Инстаграм.
Aobe.ru вчера в 06:42
Политика
Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
РИА Новости вчера в 18:22
Гаджеты
Ритейлеры рассказали о спросе на новые iPhone в России
Спрос на новые iPhone в России по итогам продаж в первые выходные превысил показатели прошлого года, рассказали РИА Новости представители крупнейших российских ритейлеров.
РИА Новости 22 сентября в 16:38
Автоспорт
Райкконен рассказал о столкновении с Квятом
Финский пилот "Альфа Ромео" Кими Райкконен объяснил причины столкновения с российским гонщиком "Торо Россо" Даниилом Квятом в конце гонки на Гран-при Сингапура.
ProstoProSport вчера в 05:16
Финансы
Злотый пробил психологический барьер
В понедельник, 23 сентября 2019 года, курс злотого пробил психологический барьер в 16 рублей.
Русский Запад вчера в 10:04
Происшествия
13-летняя мусульманка подала в суд на авиакомпанию из-за хиджаба
Семья 13-летней Фатимы Абдельрахман подала в суд на авиакомпанию Air Canada за требование снять хиджаб перед полетом.
Lenta.ru вчера в 21:05
Шоу-бизнес
54-летняя Моника Беллуччи в прозрачной блузке вызвала споры в Сети
Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане в новом образе.
News.ru вчера в 08:32
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Единоборства
Альварес рассказал, почему снова не захотел драться с Головкиным
Спорт-Экспресс 21 сентября в 02:38
Гаджеты
Facebook купил стартап по управлению компьютером силой мысли
Компания Facebook сообщила о покупке стартапа CTRL-Labs, который занимается разработкой программного обеспечения, позволяющего людям управлять компьютерами с помощью мозговых импульсов.
РБК вчера в 23:47
Происшествия
11 человек пострадали в ДТП с маршрутками в Челябинске
В ДТП пострадали 11 человек, 10 из них были госпитализированы с различными травмами.
РЕН ТВ вчера в 10:01
Кино
«Игра престолов» получила «Эмми» как лучший драматический сериал
19 мая вышел последний эпизод сериала. В 2018 году сериал также получил «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал».
Известия вчера в 00:37
Шоу-бизнес
Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.
Ugpressa.ru 21 сентября в 15:58
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
Medical Note 22 сентября в 22:05
Политика
Титов назвал изъятие ФСБ декларации угрозой амнистии капиталов
Прецедент с использованием сведений декларации об иностранных активах в уголовном деле против бизнесмена негативно повлияет в целом на процесс возврата капиталов в Россию, говорится в заявлении бизнес-омбудсмена Бориса Титова, опубликованном на его сайте.
Ведомости вчера в 11:21
Экономика
Путин поручил узаконить ипотеку под два процента годовых
Изменения в российское законодательство, предусматривающие субсидирование процентной ставки по ипотеке на Дальнем Востоке до 2 процентов годовых, должны быть внесены до 15 декабря 2019 года.
Lenta.ru вчера в 03:57
Технологии
Испытания комплекса «Махаон-Практика» показали на видео
Профиль вчера в 08:07
Гаджеты
Xiaomi Mi 9 Pro 5G заменит ключ от автомобиля и паспорт
Судя по тизеру, опубликованному сегодня китайским источником, Xiaomi расширила возможности модуля NFC, используемого в перспективном флагмане Mi 9 Pro 5G.
iXBT.com 22 сентября в 04:24