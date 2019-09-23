Экономика

РБКРБК«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook

Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook. Об этом РБК заявил исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Cook замкнулся

Коммерсантъвчера в 16:01

Банкротство Thomas Cook не повлияет на деятельность российских туроператоров

Эхо Москвывчера в 08:00

Продажи «Интуриста» растут после утреннего падения из-за банкротства Thomas Cook

Интерфаксвчера в 11:04

Ирина Тюрина: «Банкротство Thomas Cook российских туристов не коснется»

Новые Известиявчера в 07:34

«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook

РБКвчера в 04:52

Разорение Thomas Cook сорвало свадьбы и оставило британцев в заложниках. А у россиян все хорошо

Телеканал 360°вчера в 12:16

Банкротство Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста» и «Библио-Глобуса»

ТАССвчера в 04:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено вчера в 23:57, Вашингтон
Происшествия

Экстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках

В прошлом году Тюрин был арестован в Грузии и экстрадирован в США, сообщает Bloomberg.
Российская газета вчера в 21:40
Политика

В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией

МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
РИА Новости вчера в 09:14
Кино

Анджелина Джоли стала блондинкой в фильме «Вечные»

Первые кадры со съемок блокбастера от студии Marvel «Вечные» появились в Сети. На них заметна актриса Анджелина Джоли в роли Тены.
Мойка78 22 сентября в 09:17
Политика

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 22 сентября в 02:00
Авто

Названы автомобили с лучшими мультимедийными системами

Letnews.ru 21 сентября в 06:36
Армия и оружие

В России появится истребитель шестого поколения

В России работают над созданием истребителя шестого поколения.
RuNews24.ru вчера в 04:54
Волейбол

Сборная России по волейболу проиграла Словении в четвертьфинале ЧЕ

Сборная России во второй раз подряд вылетела на стадии четвертьфинала, пытаясь отстоять титул чемпиона континента, и не смогла сделать победный хет-трик в текущем сезоне после побед в Лиге наций и олимпийском отборочном турнире.
RT на русском вчера в 17:42
Футбол

Жена Риксена: Он настоял, чтобы я держалась подальше перед его смертью

Нева Спорт вчера в 03:55
Шоу-бизнес

Опухоль Анастасии Заворотнюк назвали неоперабельной

Актриса продолжает лежать в больнице под наблюдением медиков, ее состояние остается тяжелым.
Телепрограмма вчера в 09:22
Экономика

Для Госдумы арендуют Дом союзов за 777 млн рублей

В 2019 г. зал заседаний в Дом союзов не переместится, поскольку до конца этого года будет проводиться обследование обоих зданий Думы (Охотный Ряд, 1, и Георгиевский переулок, 2) на предмет противоаварийных работ, говорит человек в аппарате Госдумы.
Ведомости вчера в 17:35
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии отказался от выплат алиментов Оксане Воеводиной

Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.
RuNews24.ru вчера в 07:17
Политика

Сенатор осудил позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сделал заявление, касающееся обсуждения президентом США Дональдом Трампом и лидером Польши Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта "Северный поток — 2". Об этом сообщает RT.
Газета.Ru вчера в 19:00
Шоу-бизнес

Наташа Королева занялась йогой в бикини

Наташа Королева занялась йогой в бикини у Мертвого моря. Свою тренировку певица сняла на видео и выложила в Инстаграм.
Aobe.ru вчера в 06:42
Политика

Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России

Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
РИА Новости вчера в 18:22
Гаджеты

Ритейлеры рассказали о спросе на новые iPhone в России

Спрос на новые iPhone в России по итогам продаж в первые выходные превысил показатели прошлого года, рассказали РИА Новости представители крупнейших российских ритейлеров.
РИА Новости 22 сентября в 16:38
Автоспорт

Райкконен рассказал о столкновении с Квятом

Финский пилот "Альфа Ромео" Кими Райкконен объяснил причины столкновения с российским гонщиком "Торо Россо" Даниилом Квятом в конце гонки на Гран-при Сингапура.
ProstoProSport вчера в 05:16
Финансы

Злотый пробил психологический барьер

В понедельник, 23 сентября 2019 года, курс злотого пробил психологический барьер в 16 рублей.
Русский Запад вчера в 10:04
Происшествия

13-летняя мусульманка подала в суд на авиакомпанию из-за хиджаба

Семья 13-летней Фатимы Абдельрахман подала в суд на авиакомпанию Air Canada за требование снять хиджаб перед полетом.
Lenta.ru вчера в 21:05
Шоу-бизнес

54-летняя Моника Беллуччи в прозрачной блузке вызвала споры в Сети

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане в новом образе.
News.ru вчера в 08:32
Общество

Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку

В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Единоборства

Альварес рассказал, почему снова не захотел драться с Головкиным

Спорт-Экспресс 21 сентября в 02:38
Гаджеты

Facebook купил стартап по управлению компьютером силой мысли

Компания Facebook сообщила о покупке стартапа CTRL-Labs, который занимается разработкой программного обеспечения, позволяющего людям управлять компьютерами с помощью мозговых импульсов.
РБК вчера в 23:47
Происшествия

11 человек пострадали в ДТП с маршрутками в Челябинске

В ДТП пострадали 11 человек, 10 из них были госпитализированы с различными травмами.
РЕН ТВ вчера в 10:01
Кино

«Игра престолов» получила «Эмми» как лучший драматический сериал

19 мая вышел последний эпизод сериала. В 2018 году сериал также получил «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал».
Известия вчера в 00:37
Шоу-бизнес

Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату

Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.
Ugpressa.ru 21 сентября в 15:58
Здоровье

В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами

Medical Note 22 сентября в 22:05
Политика

Титов назвал изъятие ФСБ декларации угрозой амнистии капиталов

Прецедент с использованием сведений декларации об иностранных активах в уголовном деле против бизнесмена негативно повлияет в целом на процесс возврата капиталов в Россию, говорится в заявлении бизнес-омбудсмена Бориса Титова, опубликованном на его сайте.
Ведомости вчера в 11:21
Экономика

Путин поручил узаконить ипотеку под два процента годовых

Изменения в российское законодательство, предусматривающие субсидирование процентной ставки по ипотеке на Дальнем Востоке до 2 процентов годовых, должны быть внесены до 15 декабря 2019 года.
Lenta.ru вчера в 03:57
Технологии

Испытания комплекса «Махаон-Практика» показали на видео

Профиль вчера в 08:07
Гаджеты

Xiaomi Mi 9 Pro 5G заменит ключ от автомобиля и паспорт

Судя по тизеру, опубликованному сегодня китайским источником, Xiaomi расширила возможности модуля NFC, используемого в перспективном флагмане Mi 9 Pro 5G.
iXBT.com 22 сентября в 04:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное