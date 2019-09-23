Экономика
RT на русскомСитуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
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Разорение Thomas Cook сорвало свадьбы и оставило британцев в заложниках. А у россиян все хорошо
Телеканал 360°вчера в 12:16
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:34, Вашингтон
Политика
Песков отреагировал на выступление эко-активистки Греты Тунберг в ООН
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия учитывает экологические вопросы, которые затронула 16-летняя эко-активистка Швеции Грета Тунберг во время выступления в ООН в Нью-Йорке.
Газета.Ru 07:26
Здоровье
Девочку из США с «маской Бэтмена» вылечат в России
Газета.Ru 01:17
Происшествия
В Кирове пресекли массовое убийство в школе
В Кирове учащийся одной из школ готовил массовое убийство сверстников.
Российская газета 05:57
Кино
Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука
К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv вчера в 07:42
Политика
В Кремле осудили отказ США выдать визы российской делегации в ООН
Тревожным и неприемлемым назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказ Вашингтона выдать визы представителям российской делегации в ООН (штаб-квартира в Нью-Йорке).
Российская газета 06:58
Технологии
Инженеры Jaguar Land Rover разработали травмобезопасные 3D-перчатки
Инженеры Jaguar Land Rover, работающие на производственных мощностях в Гейдоне – одной из крупнейших площадок по 3D-печати в Великобритании, – решили использовать опыт компании для разработки сетчатого материала, который позволит снять мышечную усталость, но в то же время будет достаточно гибким и комфортным для носки в течение всей восьмичасовой рабочей смены.
без руля.ру 04:17
Политика
На отказ Киева участвовать в ПАСЕ отреагировали в ассамблее
Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс отреагировала на решение новой украинской делегации отказаться от участия в осенней сессии ассамблеи.
Газета.Ru вчера в 16:52
Общество
Меган Маркл сняла дорогое кольцо во время поездки в Африку
Герцогиня Сассекская Меган сняла подаренное принцем Гарри дорогое кольцо на время тура по Африке.
Lenta.ru 07:19
Транспорт
«Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок
Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках.
РБК 07:16
Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали о сбитых возле Хмеймима дронах боевиков
Сирийские боевики используют в своих нападениях технически сложные беспилотники, способные пролетать до 150 км и подниматься на высоту до 4 тыс. м. Об этом сообщили в Минобороны РФ, продемонстрировав БПЛА, сбитые российскими ПВО при подлёте к авиабазе в Хмеймиме.
RT на русском 07:21
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
Medical Note 22 сентября в 22:05
Космос
Крупный астероид размером с три пирамиды Хеопса приблизился к Земле
Центр исследования околоземных объектов NASA сообщил о приближении к земной орбите крупного астероида, который размерами сравним с двумя-тремя пирамидами Хеопса.
Народные новости вчера в 15:18
Армия и оружие
Эстония обвинила российский Су-34 в нарушении воздушной границы
Delfi уточняет, что российские самолеты регулярно нарушают воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло, где проходит разделение государственной границы и таллинского района полетной информации, в котором воздушное движение обслуживает Россия.
РБК 07:20
Политика
На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией
Президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны призвали провести переговоры с Россией по установлению морской границы с Россией.
Lenta.ru вчера в 13:55
Кино
Финальный сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми»
Стоит отметить, что «Игра престолов» завоевала четвертую в своей истории «Эмми» как лучший драматический сериал – рекордное число побед в самой престижной номинации премии.
RuNews24.ru вчера в 04:13
Волейбол
Россия проиграла Словении и вылетела с чемпионата Европы по волейболу
Сборная России по волейболу потерпела поражение в четвертьфинальном матче чемпионата Европы среди мужских команд.
Нева Спорт вчера в 16:52
Армия и оружие
Появилось видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч»
Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись первого пуска ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля "Смерч".
Российская газета 05:58
Происшествия
Назван заказчик ограбления дома Михаила Круга
Осужденный заявил, что во время разговора с Веселовым им была получена информация о том, что Костенко, лидер "Тверских волков", заказал ограбление дома Михаила Круга.
Газета.Ru 05:55
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru вчера в 12:05
Шоу-бизнес
Александр Числов был ВИЧ-положительным
Как оказалось, при поступлении в медицинское учреждение Числов сдал три обязательных анализа: сифилис, гепатит и ВИЧ.
Территория новостей вчера в 14:00
Экономика
Вывод экономики из тени оказался опасным для России
По мнению экономиста по России и СНГ из инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софьи Донец, вывод бизнеса из тени неизбежно сдерживает экономический рост, хотя сам по себе это положительный процесс.
Lenta.ru 04:04
Общество
Немецкий суд признал похмелье болезнью
Суд признал, что болезнью называется любое нарушение в работе организма и похмелье относится к таковым, его сопровождают головные боли, тошнота, слабость.
Life.ru вчера в 16:54
Общество
Маруани требует от Киркорова 15 миллионов рублей
Газета.Ru 07:10
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости 22 сентября в 20:49
Политика
Росгвардия поддержала законопроект, обязывающий бойцов представляться
Росгвардия поддерживает законопроект, согласно которому сотрудники ведомства будут обязаны представляться по требованию граждан.
Коммерсантъ 02:43
Общество
В Екатеринбурге определили «основную площадку» для строительства храма
В случае, если опрос жителей Екатеринбурга по выбору места строительства нового храма в городе будет признан несостоявшимся, то «основным вариантом» станет площадка на месте бывшего приборостроительного завода.
REGNUM 05:33
Экономика
Цена Ethereum упала ниже $200. Что будет дальше
Во вторник, 24 сентября, среднерыночный курс Ethereum упал до отметки в $197. Стоимость криптовалюты опустилась на 6,3% за прошедшие сутки.
РБК 05:05