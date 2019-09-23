Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.

Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»

Политика Песков отреагировал на выступление эко-активистки Греты Тунберг в ООН Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия учитывает экологические вопросы, которые затронула 16-летняя эко-активистка Швеции Грета Тунберг во время выступления в ООН в Нью-Йорке.

Происшествия В Кирове пресекли массовое убийство в школе В Кирове учащийся одной из школ готовил массовое убийство сверстников.

Кино Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.

Политика В Кремле осудили отказ США выдать визы российской делегации в ООН Тревожным и неприемлемым назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказ Вашингтона выдать визы представителям российской делегации в ООН (штаб-квартира в Нью-Йорке).

Технологии Инженеры Jaguar Land Rover разработали травмобезопасные 3D-перчатки Инженеры Jaguar Land Rover, работающие на производственных мощностях в Гейдоне – одной из крупнейших площадок по 3D-печати в Великобритании, – решили использовать опыт компании для разработки сетчатого материала, который позволит снять мышечную усталость, но в то же время будет достаточно гибким и комфортным для носки в течение всей восьмичасовой рабочей смены.

Политика На отказ Киева участвовать в ПАСЕ отреагировали в ассамблее Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс отреагировала на решение новой украинской делегации отказаться от участия в осенней сессии ассамблеи.

Общество Меган Маркл сняла дорогое кольцо во время поездки в Африку Герцогиня Сассекская Меган сняла подаренное принцем Гарри дорогое кольцо на время тура по Африке.

Транспорт «Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках.

Армия и оружие В Минобороны РФ рассказали о сбитых возле Хмеймима дронах боевиков Сирийские боевики используют в своих нападениях технически сложные беспилотники, способные пролетать до 150 км и подниматься на высоту до 4 тыс. м. Об этом сообщили в Минобороны РФ, продемонстрировав БПЛА, сбитые российскими ПВО при подлёте к авиабазе в Хмеймиме.

Космос Крупный астероид размером с три пирамиды Хеопса приблизился к Земле Центр исследования околоземных объектов NASA сообщил о приближении к земной орбите крупного астероида, который размерами сравним с двумя-тремя пирамидами Хеопса.

Армия и оружие Эстония обвинила российский Су-34 в нарушении воздушной границы Delfi уточняет, что российские самолеты регулярно нарушают воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло, где проходит разделение государственной границы и таллинского района полетной информации, в котором воздушное движение обслуживает Россия.

Политика На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией Президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны призвали провести переговоры с Россией по установлению морской границы с Россией.

Кино Финальный сезон «Игры престолов» получил премию «Эмми» Стоит отметить, что «Игра престолов» завоевала четвертую в своей истории «Эмми» как лучший драматический сериал – рекордное число побед в самой престижной номинации премии.

Волейбол Россия проиграла Словении и вылетела с чемпионата Европы по волейболу Сборная России по волейболу потерпела поражение в четвертьфинальном матче чемпионата Европы среди мужских команд.

Происшествия Назван заказчик ограбления дома Михаила Круга Осужденный заявил, что во время разговора с Веселовым им была получена информация о том, что Костенко, лидер "Тверских волков", заказал ограбление дома Михаила Круга.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.

Шоу-бизнес Александр Числов был ВИЧ-положительным Как оказалось, при поступлении в медицинское учреждение Числов сдал три обязательных анализа: сифилис, гепатит и ВИЧ.

Экономика Вывод экономики из тени оказался опасным для России По мнению экономиста по России и СНГ из инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софьи Донец, вывод бизнеса из тени неизбежно сдерживает экономический рост, хотя сам по себе это положительный процесс.

Общество Немецкий суд признал похмелье болезнью Суд признал, что болезнью называется любое нарушение в работе организма и похмелье относится к таковым, его сопровождают головные боли, тошнота, слабость.

Интернет Названы самые небезопасные пароли Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.

Политика Росгвардия поддержала законопроект, обязывающий бойцов представляться Росгвардия поддерживает законопроект, согласно которому сотрудники ведомства будут обязаны представляться по требованию граждан.

Общество В Екатеринбурге определили «основную площадку» для строительства храма В случае, если опрос жителей Екатеринбурга по выбору места строительства нового храма в городе будет признан несостоявшимся, то «основным вариантом» станет площадка на месте бывшего приборостроительного завода.