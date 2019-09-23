Экономика

RT на русскомRT на русскомСитуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
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