Экономика

РБКРБК«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook

Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook. Об этом РБК заявил исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Cook замкнулся

Коммерсантъвчера в 16:01

«Интурист» прокомментировал банкротство материнской компании

Ведомостивчера в 03:26

Продажи «Интуриста» растут после утреннего падения из-за банкротства Thomas Cook

Интерфаксвчера в 11:04

Ирина Тюрина: «Банкротство Thomas Cook российских туристов не коснется»

Новые Известиявчера в 07:34

Крушение гиганта. Последствия банкротства Thomas Cook для туристов и туризма

ТАССвчера в 07:20

«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook

РБКвчера в 04:52

Разорение Thomas Cook сорвало свадьбы и оставило британцев в заложниках. А у россиян все хорошо

Телеканал 360°вчера в 12:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 01:29, Вашингтон
Футбол

Лионеля Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА

Известия вчера в 16:50
Политика

В Киеве объяснили ошибку Зеленского в отношениях с Москвой

Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив во главе министерства иностранных дел республики Вадима Пристайко.
REGNUM 00:58
Космос

Китайский луноход обнаружил странное вещество на дальней стороне Луны

Китайское космическое агентство опубликовало фотографии с изображением неизведанного гелеобразного вещества, обнаруженного луноходом Yutu-2 на дальней стороне Луны.
Народные новости 22 сентября в 23:33
Общество

Дания будет вынуждена разрешить строительство «Северного потока-2»

Соответственно, если Дания хочет следовать этому плану, то ей необходимо разрешить строительство российского газопровода на своей территории.
Госновости 22 сентября в 15:41
Происшествия

СМИ узнали о выплате компенсаций семьям жертв катастроф Boeing 737 MAX

Американский авиапроизводитель Boeing выплатит компенсации семьям жертв катастрофы Boeing 737 MAX в Индонезии и Эфиопии.
Известия 00:34
Происшествия

В Екатеринбурге пропал журналист

Вести.Ru вчера в 15:58
Культура

«Форт Боярд» вернулся на экраны

Форт: новейшая история Французскому шоу "Форт Боярд" в следующем году исполнится 30 лет.
RT на русском 22 сентября в 16:11
Здоровье

Министр здравоохранения: россияне стали жить дольше

По данным Минздрава, продолжительность жизни в стране за последние два десятилетия увеличилась почти на 8 лет.
Вести.Ru 00:55
Гаджеты

OnePlus возвращается к истокам. Появилось фото упаковки нового флагмана компании

Компания OnePlus — одна из немногих, кто уделяет дополнительное внимание упаковке своих смартфонов и оформлению того, что лежит внутри.
iXBT.com вчера в 16:31
Происшествия

В метро Санкт-Петербурга погибла женщина

Трагедия произошла на станции метро Санкт-Петербурга, упавший на рельсы перед приближающимся поездом пассажир погиб на месте, сообщает 24 сентября «Российская газета».
REGNUM вчера в 19:28
Политика

Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России

Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
РИА Новости вчера в 18:22
Здоровье

Названы группы лекарств, которые нельзя смешивать

Множеству людей часто прописывают одновременно несколько групп препаратов.
Московский Комсомолец вчера в 14:39
Политика

В США размышляют о причинах заморозки Трампом финансовой помощи Украине

Газета The New York Times (NYT) обвиняет президента США Дональда Трампа в заморозке помощи Украине за несколько дней до переговоров с Владимиром Зеленским.
Военное обозрение 00:49
Здоровье

В Индии родилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами

В индийском штате Раджастан на свет появилась девочка с тремя руками и четырьмя ногами, сообщают портал India Times Post и британская газета Daily Mail.
РБК 22 сентября в 06:12
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о характеристиках сбитых около Хмеймима дронов

RT на русском 01:03
Шоу-бизнес

54-летняя Моника Беллуччи в прозрачной блузке вызвала споры в Сети

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане в новом образе.
News.ru вчера в 08:32
Технологии

Идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу появится в России

В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.
Известия вчера в 19:22
Происшествия

Авиадебошира из Самары задержали в Шереметьеве

Вести.Ru вчера в 15:50
Политика

Трамп и Дуда сочли «Северный поток — 2» угрозой для Европы

Дональд Трамп и Анджей Дуда в очередной раз заявили, что «Северный поток — 2» несёт угрозу энергетической безопасности Европы, и «обсудили, как лучше остановить реализацию этого проекта».
REGNUM вчера в 17:02
Общество

Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку

В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Происшествия

СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга

РИА Новости вчера в 07:25
Наука

Забытый эксперимент вековой давности рассказал о причинах смены одних пород деревьев другими

Эксперимент, начатый 100 лет назад, показал, что породы деревьев в лесу сменяют друг друга не только в соответствии с временными закономерностями, но и из-за случайных причин.
N+1 21 сентября в 20:02
Космос

Эксперты рассказали, почему так сложно очистить орбиту от мусора

Эксперты считают, что эффективных методов борьбы с космическим мусором разработано уже достаточное количество.
Rusargument 21 сентября в 17:56
Общество

Назван самый популярный спиртной напиток в РФ

Пиво оказалось самым популярным в России алкогольным напитком.
REGNUM 01:23
Политика

Independent: Власти Китая уничтожают мечети и минареты

Мечети и минареты в китайских провинциях Внутренняя Монголия, Хэньань, Нинся и Ганьсу подверглись уничтожению по решению властей КНР.
Евразия Daily 22 сентября в 09:58
Шоу-бизнес

Врачи назвали опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельной

Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.
Ugpressa.ru вчера в 11:43
Авто

В России обновились правила расчета транспортного налога

В ФНС сообщали, что изменения, касающиеся правил расчета транспортного налога, могут произойти и на региональном уровне, так как органы законодательной власти субъектов РФ могут самостоятельно устанавливать налоговые ставки и льготы по транспортному налогу.
Автоновости дня 22 сентября в 22:09
Хоккей

СКА в серии буллитов уступил ЦСКА в матче КХЛ

Игра закончилась с результатом 2:3 в пользу Москвы. Петербургские хоккеисты из "СКА" уступили московскому "ЦСКА".
Piter.tv 00:42
Экономика

Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих

Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru вчера в 08:51
Шоу-бизнес

Жена Эммануила Виторгана призналась, что скрывала рак

57-летняя супруга артиста сохраняет цветущий вид, но мало кому известно, что в девяностые годы у нее был рак молочной железы.
Телепрограмма вчера в 06:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное