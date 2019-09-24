Экономика

РБКРБК«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook

Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook. Об этом РБК заявил исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин.
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Ростуризм и РСТ не видят поводов для беспокойств из-за банкротства Thomas Cook

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Фонтанка.Рувчера в 08:27

Ирина Тюрина: «Банкротство Thomas Cook российских туристов не коснется»

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Интерфаксвчера в 05:53

Cook замкнулся

Коммерсантъ23 сентября в 16:01

АТОР не видит падения спроса на туры в РФ после информации о банкротстве Thomas Cook

ТАССвчера в 08:09

«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook

РБК23 сентября в 04:52
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 00:21, Вашингтон
Политика

Израиль назвал виновного в атаках на Саудовскую Аравию

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран несет ответственность за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
Lenta.ru вчера в 13:06
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РИА Новости вчера в 03:10
Общество

Потребление орехов снижает риск ожирения на 23%

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Юрий Чайка проведёт совещание в Красноярском крае

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Российской делегации ООН отказали в визе США

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Piter.tv вчера в 04:55
Недвижимость

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Лишь каждый десятый россиянин (9%) отложил запланированный ремонт из-за отсутствия денег.
РБК вчера в 04:18
Культура

Раскрыта причина срыва Соловьева

Гость программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» общественный деятель Григорий Амнуэль рассказал о причинах срыва телеведущего Владимира Соловьева во время съемок программы.
Рамблер вчера в 13:01
Политика

СМИ рассказали, как Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым

РИА Новости вчера в 21:13
Общество

Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР

В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия вчера в 14:32
Политика

Песков прокомментировал свои слова о расстреле за брошенный стаканчик

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свое высказывание о том, что в Соединенных Штатах Америки за брошенный в полицейского стаканчик человеку выстрелили бы в голову.
Газета.Ru вчера в 08:28
Общество

Почти 52 тыс. россиян могут остаться без работы до конца сентября

Росстат опубликовал данные, согласно которым до конца сентября под сокращения могут попасть около 52 тыс. россиян.
Газета.Ru 00:11
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление

Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Политика

Украинского политолога выгнали из студии ВГТРК по его же просьбе

Политолог возмутился тем, что ему не дают договорить, и предложил выгнать его самого из студии.
Московский Комсомолец вчера в 15:34
Наука

Поставлен новый рекорд квантовой суперпозиции

Новый рекорд поставили ученые из Венского университета. Им удалось применить принцип суперпозиции к молекуле массой в 25 тысяч дальтон.
Naked Science вчера в 16:28
Политика

Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа

Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:45
Политика

Трамп превысил регламент выступления в ООН и не упомянул Россию

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН превысил регламент.
Известия вчера в 12:29
Игры

Запущен сервис платной подписки на игры и приложения Google Play Pass

Сообщается, что был запущен сервис платной подписки на игры и приложения Google Play Pass.
RuNews24.ru вчера в 01:53
Происшествия

Сергей Гармаш экстренно госпитализирован

Газета.Ru вчера в 04:53
Политика

Дипломаты обсудили подготовку визита Путина в Саудовскую Аравию

Как указано на сайте ведомства, дипломаты обсудили «комплекс вопросов подготовки предстоящего в октябре визита», в том числе график двусторонних контактов по линии различных министерств и ведомств.
Известия 23 сентября в 08:26
Политика

Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов

Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Технологии

Новый крупнейший аэропорт в мире открылся в Пекине

Новый крупнейший международный аэропорт Дасин открыли в Пекине.
РЕН ТВ вчера в 23:09
Футбол

Петербург примет финал Лиги чемпионов 2021 года

Напомним, к середине сентября в Петербурге более пяти тысяч волонтёров подали заявки на участие в мероприятиях чемпионата Европы по футболу УЕФА, часть матчей которого пройдёт в Северной столице в 2020 году.
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Гаджеты

Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha

Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Mi MIX Alpha. Видео презентации опубликовано на странице компании в YouTube.
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В Хабаровском крае тигр напал на охотников, в результате инцидента погиб один человек, животное застрелили.
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ASUS представила в России ноутбук для профессионалов с двумя экранами

ASUS представила в России ноутбук в достаточно необычном форм-факторе.
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МВД поддержало идею о снижении ненаказуемого порога скорости

Ненаказуемый порог превышения скорости может быть изменен в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
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Вышел трейлер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, который сняли в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
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Китайская компания Xiaomi объявила о скором старте большой распродажи в России.
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Кинолента «Тайна печати дракона», созданная совместно Россией и Китаем, стала лидером российского проката: за минувшие выходные фильм собрал 179,3 млн рублей.
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Политика

Главы МИД пяти стран обсудили ход расследования крушения MH17

Главы МИД пяти стран, входящих в Совместную следственную группу (ССГ), обсудили ход расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.
ТАСС вчера в 18:37
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