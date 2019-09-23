Экономика
РБК«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook
Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook. Об этом РБК заявил исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин.
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Политика
Зеленский убрал ответственных по делам крымских татар
Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал институт уполномоченного по делам крымско-татарского народа и снял с соответствующей должности действующего омбудсмена и депутата Верховной рады Мустафу Джемилева.
Obzor.io 06:49
Путешествия
Три лоукостера из Европы подали заявки на полеты в Россию
Крепнейшие лоукостеры Европы Ryanair, британская компания EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки на полеты из Санкт-Петербургкого аэропорта Пулково.
Газета.Ru 16:00
Происшествия
Ликвидирован пожар на плавбазе в Сахалинской области
Пожар ликвидирован экипажем на плавбазе «Петр Житников» в Сахалинской области. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
REGNUM 16:58
Здоровье
Названа простая еда, от которой зависит продолжительность жизни
В рамках новой работы зарубежные исследователи изучили рацион долгожителей из разных стран и пришли к выводу, что в рационе должны присутствовать, прежде всего, продукты, которые богаты антиоксидантами.
Российская газета вчера в 08:30
Общество
Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Новый скандал возник в столице Италии, куда королевская семья отправилась для того, чтобы поздравить с бракосочетанием давнюю подругу Маркл - дизайнера Мишу Нону и её возлюбленного Майкла Хесса.
Дни24 21 сентября в 08:49
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости 07:25
Происшествия
Названы регионы России с наибольшим числом пропавших детей
В 2019 году наибольшее число пропавших детей зафиксировано в Московской, Свердловской, Иркутской и Нижегородской областях, а также в Красноярском и Ставропольском крае.
Lenta.ru 16:47
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище
РБК 21 сентября в 14:18
Политика
Трамп поддержал предложение Джонсона по новой сделке с Ираном
Президент США Дональд Трамп разделяет мнение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о необходимости выработки нового соглашения по ядерной программе Ирана.
REGNUM 14:56
Политика
Против Парубия возбуждено дело о массовых беспорядках в Одессе
Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий подтвердил информацию о том, что против него возбуждено уголовное дело по факту организации беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
Газета.Ru 05:47
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Спорт
IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters.
РБК 11:56
Гаджеты
Xiaomi показала возможности 108 Мп камеры смартфона Mi MIX Alpha
В компании Xiaomi дают понять насколько эффективно использование высокого разрешения камеры, впрочем, все это еще работает, в том числе и за счет программного обеспечения.
Astera 15:09
Гаджеты
Xiaomi опубликовала исходный код прошивки смартфона Redmi Note 8
Китайская компания Xiaomi опубликовала код ядра своего смартфон Redmi Note 8, который был представлен пару недель назад.
UfaTime.ru вчера в 03:32
Политика
Трамп считает, что Зеленский победит коррупцию на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо поднимать тему коррупции на Украине, так как американские власти оказывают ей финансовую поддержку.
Газета.Ru 16:04
Происшествия
В Белгороде автобус наехал на пешеходов
Автобус ПАЗ наехал в Белгороде на пешеходов, в результате чего пострадали несколько человек, сообщает ГУМЧС по региону.
РИА Новости 15:00
Происшествия
Титов назвал изъятие ФСБ декларации угрозой амнистии капиталов
Прецедент с использованием сведений декларации об иностранных активах в уголовном деле против бизнесмена негативно повлияет в целом на процесс возврата капиталов в Россию, говорится в заявлении бизнес-омбудсмена Бориса Титова, опубликованном на его сайте.
Ведомости 11:21
Интернет
Названы самые распространенные и небезопасные пароли
Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
Территория новостей вчера в 03:21
Кино
В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»
"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
Радио Культура 02:07
Культура
Танці з зірками 2019: кто покинул шоу в 5 эфире?
По результатам зрительского голосования, пара Maruv и Jay покинули проект «Танці з зірками» в пятом эфире.
Srnsk 07:34
Происшествия
Болгарский боксер умер в бою, выступая по чужим документам
На ринге встретились два боксера, выступающих в полулегком дивизионе, местный атлет Ардит Мурджа и болгарин Исус Величков.
Газета.Ru 17:45
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Политика
Арестован собравшийся воевать на Украине американский солдат
Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовало американского солдата, который обвиняется в том, что планировал теракты в Соединенных Штатах, распространял в интернете информацию об изготовлении бомб и собирался уехать на Украину, чтобы воевать против батальона «Азов».
Lenta.ru 14:00
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные
Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката, собрав 179,3 млн рублей за минувший уикенд.
ТАСС вчера в 17:37
Наука
Изобретатель сделал «гитару» из штрихкодов
Британский изобретатель Джеймс Брутон (James Bruton) создал подобие MIDI-гитары, в которой ноты закодированы в штрихкодах, а звучать она начинает при их считывании сканером.
N+1 06:53
Космос
Крупное черное пятно на Юпитере оказалось тенью от спутника
Астрономы выяснили происхождение огромного черного пятна на Юпитере, которое засняла 12 сентября станция Juno, оно оказалось тенью от спутника Ио, пишет Universe Today.
Аргументы и Факты 06:20
ЖКХ
В жилых домах Москвы дали отопление
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что власти приняли решение начать подачу тепла на все городские объекты досрочно.
Газета.Ru 08:52