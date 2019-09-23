Общество
РБК«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook
Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook. Об этом РБК заявил исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин.
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Спорт
Колобков заявил о начале разбирательств несовпадений баз WADA и РУСАДА
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что специалисты Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будут совместными усилиями выяснять, в чем заключается несоответствие баз данных организаций.
iReactor 06:51
Кино
«Игра престолов» и «Чернобыль» получили премии «Эмми 2019»
Лучшим исполнителем главной роли в мини-сериале признан Джаррель Джером ("Когда они нас увидят"), в аналогичной женской номинации премии удостоена Мишель Уильямс ("Фосси/Вердон").Премию в номинации "лучший телевизионный фильм" получила картина "Черное зеркало: Брандашмыг"
Kinonews.ru 01:45
Происшествия
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:09
Технологии
Сотовые операторы смогут распознавать абонентов по фото и голосу
"Ростелеком" начал работу над системой удаленной идентификации владельцев виртуальных сим-карт (eSIM) по фотографии лица и голосу, сообщает газета "Известия".
РИА Новости 19:34
Политика
Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском вчера в 19:03
Шоу-бизнес
Пенсия Лолиты Милявской оказалась меньше прожиточного минимума
Невские Новости вчера в 06:44
Политика
В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
РИА Новости 09:14
Общество
Гидрометцентр России представил прогноз на октябрь
Синоптики Гидрометцентра России опубликовали прогноз на второй месяц осени. Правда, отмечается, что данные ещё будут уточняться.
Вести Кузбасс вчера в 21:56
Гаджеты
Ритейлеры рассказали о высоком спросе на новые iPhone в России
Спрос на новые iPhone в России по итогам продаж в первые выходные превысил показатели прошлого года.
News.ru вчера в 18:38
Экономика
Пункт пропуска у моста Благовещенск-Хэйхэ построят к 2022 году за 1,6 млрд рублей
"Осуществить в 2019-2022 годах бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в проектирование и строительство автомобильного пункта пропуска через государственную границу РФ Кани-Курган", - говорится в документе.
Интерфакс 06:40
Политика
Трамп отказался от посредников в переговорах с Ираном
США не нужны посредники в переговорах с Ираном, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам во время встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
РБК 20:23
Общество
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости 08:23
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» уже стал лидером российского проката
Фильм «Тайна печати дракона» совместного российско-китайского производства в выходные возглавил прокат в России.
TV BRICS 04:10
Экономика
Путин поручил узаконить ипотеку под два процента годовых
Изменения в российское законодательство, предусматривающие субсидирование процентной ставки по ипотеке на Дальнем Востоке до 2 процентов годовых, должны быть внесены до 15 декабря 2019 года.
Lenta.ru 03:57
Экономика
Крупнейшая газовая компания Якутии сменила гендиректора
Как и писал РБК, новым главой компании стал Леонид Чугунов, который вступит в свою должность с 24 сентября, контракт с ним заключается на три года.
РБК 16:27
Интернет
Названы самые небезопасные пароли
Специалисты немецкого разработчика антивирусов Avira выяснили, какие пароли являются самыми небезопасными при использовании "умных" гаджетов и сетевых устройств.
РИА Новости вчера в 20:49
Общество
В Канаде сняли на видео схватку на шоссе двух медведей гризли
В канадской провинции Британская Колумбия записали на видео двух сражающихся на шоссе медведей гризли, сообщает NDTV.
РИА Новости 13:30
Кино
Вышел трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
Трейлер нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение» вышел 23 сентября на YouTube-канале SonyPictureRu.
REGNUM 08:53
Общество
Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс вчера в 23:20
Здоровье
Диетолог назвала продукты, замедляющие старение
Диетолог Марият Мухина рассказала, какие продукты замедляют старение и способствуют долголетию.
ФедералПресс вчера в 09:29
Наука
Ученые назвали причину гиперсексуальности
Вечерний курьер 16:07
Политика
Мадуро объявил о визите в Россию
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о своем намерении отправиться в Россию в самое ближайшее время.
REGNUM 19:22
Происшествия
Экстрадированный в США россиянин признался в совершении кибератак
Экстрадированный в США из Грузии гражданин России Андрей Тюрин признал вину в совершении кибератак в период с 2012 по 2015 год.
Газета.Ru 19:45
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 23 по 29 сентября
На этой неделе не рекомендуется проводить крупные денежные операции.
Голос правды (ст. Полтавская) вчера в 00:00
Авто
В России обновились правила расчета транспортного налога
В ФНС сообщали, что изменения, касающиеся правил расчета транспортного налога, могут произойти и на региональном уровне, так как органы законодательной власти субъектов РФ могут самостоятельно устанавливать налоговые ставки и льготы по транспортному налогу.
Автоновости дня вчера в 22:09
Энергетика
WSJ: восстановление объектов Saudi Aramco может занять месяцы
Государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco могут потребоваться месяцы на ремонт после атак.
RT на русском вчера в 18:45
Авто
Дебютировала новая версия российского родстера «Крым»
Силовой агрегат остался прежним, но «Крым» получил доработанную подвеску и новое сцепление.
SpeedMe 03:49