Экономика
Вести.RuБанкротство Thomas Cook не повлияет на работу российских туроператоров
О банкротстве одной из старейших туристических компаний в мире — британский туроператор Thomas Cook начал свою работу еще в 1841 году — стало известно 23 сентября.
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Разорение Thomas Cook сорвало свадьбы и оставило британцев в заложниках. А у россиян все хорошо
Телеканал 360°вчера в 12:16
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 09:04, Вашингтон
Экономика
Вывод экономики из тени оказался опасным для России
По мнению экономиста по России и СНГ из инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софьи Донец, вывод бизнеса из тени неизбежно сдерживает экономический рост, хотя сам по себе это положительный процесс.
Lenta.ru 04:04
Политика
Мадуро объявил о прибытии на «российскую родину»
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Россию. Об этом он написал в Twitter, опубликовав фотографии с места его встречи в аэропорту.
РБК 08:57
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости 08:00
Гаджеты
Xiaomi представила «обернутый» в дисплей смартфон
Известия 08:54
Политика
Песков прокомментировал свои слова о расстреле за брошенный стаканчик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свое высказывание о том, что в Соединенных Штатах Америки за брошенный в полицейского стаканчик человеку выстрелили бы в голову.
Газета.Ru 08:28
Политика
Песков призвал ООН жестко ответить США из-за виз российской делегации
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что США нарушили международные обязательства своим нежеланием вовремя выдать въездные визы членам российской делегации на Генассамблее ООН, которая проходит в Нью-Йорке.
Московский Комсомолец 06:16
Экономика
Рост деловой активности в еврозоне замедлился до минимума с 2013 года
Сводный PMI Германии, крупнейшей экономики блока, в сентябре упал с 51,7 до 49,1 пункта, опустившись ниже 50 пунктов впервые с апреля 2013 г. Рост активности в сфере услуг продолжился, но был минимальным за девять месяцев.
Вести.Финанс вчера в 04:36
Авто
УАЗ вернул на завод первую партию УАЗ «Патриот» с «автоматом»
Первая партия «Патриотов» с АКПП отправилась обратно на завод, так как не предназначалась для продажи.
Автоновости дня 07:14
Политика
Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения
Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
РИА Новости 06:21
Футбол
По версии ФИФА Лионель Месси признан лучшим футболистом года
В понедельник вечером, 23 сентября, все поклонники футбола с большим замиранием сердца ожидали новость, кого же назовут лучшим в мире футболистом по версии ФИФА.
В городе R 00:17
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
По Крымскому мосту проехал дизель-вагон и мотриса с руководителями нескольких федеральных российских СМИ, которым показали готовящееся к вводу в эксплуатацию сооружение.
Российская газета 07:57
Шоу-бизнес
Елена Малышева: зря Заворотнюк лечилась за границей
Вести Подмосковья 00:07
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Армия и оружие
В Армении введено условное военное положение
ТК Звезда 08:44
Шоу-бизнес
Опухоль Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной
Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.
Ugpressa.ru вчера в 11:43
Общество
Названы самые популярные алкогольные напитки в России
Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво.
RT на русском вчера в 23:01
Армия и оружие
Турция может купить российские Су-57 на выгодных для себя условиях
Турция может купить российские истребители Су-57 на выгодных для себя условиях.
Piter.tv 07:31
Происшествия
Кокорина оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушения ПДД его супругой
По информации издания, общая сумма штрафов за нарушения ПДД, которую пришлось заплатить Кокорину, составила 30 тысяч рублей.
РИА Новости 05:15
Происшествия
CК России заявил, что раскрыл убийство певца Михаила Круга
Телеканал RTVI вчера в 05:26
Политика
Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»
Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
RT на русском вчера в 23:41
Здоровье
Необычную девочку из Башкирии прооперируют несколько раз
Общественная электронная газета 08:14
Авто
Volkswagen рассказал о новой Jetta для РФ
Новый седан Volkswagen Jetta построен на модульной платформе с MQB и будет доступен российским покупателям с линейкой моторов, состоящей из двух двигателей.
32CARS.ru 05:13
Политика
Глава Мосгордумы назвал зарплату депутатов
Зарплата депутата столичного парламента составляет около 200 тыс. рублей, рассказал в эфире радиостанции «Вести FM» глава Мосгордумы Алексей Шапошников во вторник, 24 сентября.
Известия 04:42
Общество
Прокуратура защитила право школьника на прическу «под Ибрагимовича»
Прокуратура установила, что требование директора школы изменить прическу учащегося противоречит законодательству об образовании и ограничивает его право на самовыражение.
РБК 08:36
Кино
В «Октябре» прошла премьера «Героя» Карена Оганесяна
Культуромания 03:14
Здоровье
Врачи назвали болезни, которые страшнее рака
Как передает «Федеральное агентство новостей», в список таких заболеваний попала болезнь Крейтцфельдта — Чкоба или так называемое «коровье бешенство».
Smolnarod.ru 04:24
Авто
В США подали новый иск против BMW и Bosch в рамках «дизельгейта»
В понедельник юридическая фирма Hagens Berman подала исправленный иск в суд в Нью-Джерси, в котором утверждается, что автомобили BMW имеют такое же устройство, снижающее показатели выбросов дизельных двигателей, как и машины Volkswagen.
Интерфакс 06:36
Авто
В России отзывают более 4,5 тысячи автомобилей Mercedes-Benz Sprinter
АО «Мерседес-Бенц РУС» начинает в России отзывную кампанию в отношении автомобилей Mercedes-Benz Sprinter (тип 909).
Автоновости дня 04:23
Шоу-бизнес
Андрей Малахов предлагал дочери Заворотнюк 15 млн рублей за эфир
Авторы канала, ссылаясь на собственные источники, пишут, что редактор ток-шоу "Прямой эфир с Андреем Малаховым" предложил Анне Заворотнюк 15 миллионов рублей за один эфир.
Народные новости вчера в 12:38