О банкротстве одной из старейших туристических компаний в мире — британский туроператор Thomas Cook начал свою работу еще в 1841 году — стало известно 23 сентября.

Банкротство Thomas Cook не повлияет на работу российских туроператоров

Экономика Вывод экономики из тени оказался опасным для России По мнению экономиста по России и СНГ из инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софьи Донец, вывод бизнеса из тени неизбежно сдерживает экономический рост, хотя сам по себе это положительный процесс.

Политика Мадуро объявил о прибытии на «российскую родину» Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Россию. Об этом он написал в Twitter, опубликовав фотографии с места его встречи в аэропорту.

Политика Песков прокомментировал свои слова о расстреле за брошенный стаканчик Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свое высказывание о том, что в Соединенных Штатах Америки за брошенный в полицейского стаканчик человеку выстрелили бы в голову.

Политика Песков призвал ООН жестко ответить США из-за виз российской делегации Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что США нарушили международные обязательства своим нежеланием вовремя выдать въездные визы членам российской делегации на Генассамблее ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

Экономика Рост деловой активности в еврозоне замедлился до минимума с 2013 года Сводный PMI Германии, крупнейшей экономики блока, в сентябре упал с 51,7 до 49,1 пункта, опустившись ниже 50 пунктов впервые с апреля 2013 г. Рост активности в сфере услуг продолжился, но был минимальным за девять месяцев.

Авто УАЗ вернул на завод первую партию УАЗ «Патриот» с «автоматом» Первая партия «Патриотов» с АКПП отправилась обратно на завод, так как не предназначалась для продажи.

Политика Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Футбол По версии ФИФА Лионель Месси признан лучшим футболистом года В понедельник вечером, 23 сентября, все поклонники футбола с большим замиранием сердца ожидали новость, кого же назовут лучшим в мире футболистом по версии ФИФА.

Транспорт По Крымскому мосту проехал тестовый поезд По Крымскому мосту проехал дизель-вагон и мотриса с руководителями нескольких федеральных российских СМИ, которым показали готовящееся к вводу в эксплуатацию сооружение.

Происшествия В Кирове предотвратили массовое убийство в школе Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.

Шоу-бизнес Опухоль Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.

Общество Названы самые популярные алкогольные напитки в России Самым популярным алкогольным напитком в России в сентябре 2019 года стало пиво.

Происшествия Кокорина оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушения ПДД его супругой По информации издания, общая сумма штрафов за нарушения ПДД, которую пришлось заплатить Кокорину, составила 30 тысяч рублей.

Политика Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1» Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.

Авто Volkswagen рассказал о новой Jetta для РФ Новый седан Volkswagen Jetta построен на модульной платформе с MQB и будет доступен российским покупателям с линейкой моторов, состоящей из двух двигателей.

Политика Глава Мосгордумы назвал зарплату депутатов Зарплата депутата столичного парламента составляет около 200 тыс. рублей, рассказал в эфире радиостанции «Вести FM» глава Мосгордумы Алексей Шапошников во вторник, 24 сентября.

Общество Прокуратура защитила право школьника на прическу «под Ибрагимовича» Прокуратура установила, что требование директора школы изменить прическу учащегося противоречит законодательству об образовании и ограничивает его право на самовыражение.

Здоровье Врачи назвали болезни, которые страшнее рака Как передает «Федеральное агентство новостей», в список таких заболеваний попала болезнь Крейтцфельдта — Чкоба или так называемое «коровье бешенство».

Авто В США подали новый иск против BMW и Bosch в рамках «дизельгейта» В понедельник юридическая фирма Hagens Berman подала исправленный иск в суд в Нью-Джерси, в котором утверждается, что автомобили BMW имеют такое же устройство, снижающее показатели выбросов дизельных двигателей, как и машины Volkswagen.