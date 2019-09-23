Экономика
Вести.RuБанкротство Thomas Cook не повлияет на работу российских туроператоров
О банкротстве одной из старейших туристических компаний в мире — британский туроператор Thomas Cook начал свою работу еще в 1841 году — стало известно 23 сентября.
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Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости 07:25
Политика
Политолог оценил идею международного договора по Украине
Ранее Андрей Ермак рассказал об обсуждении на Украине идеи подписания масштабного международного договора с крупнейшими западными странами.
Комсомольская правда 09:25
Экономика
Путин обсудил с Медведевым бюджет
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Медведевым. Они обсудили параметры бюджета на 2020-2022 годы.
Вести.Ru 06:38
Политика
Генсек ООН объявил о создании Конституционного комитета Сирии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил о создании Конституционного комитета Сирии.
ТК Звезда 09:56
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил продажи партии Lada Granta
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приостановил продажи одной партии автомобилей Lada Granta из-за возможного дефекта в тормозной системе.
Известия 04:13
Футбол
Экс-игроки сборной России объединят иски к МВД на 260 млн рублей
Отмечается, что общая сумма иска составит 260 млн рублей. Ранее суд назначил дату рассмотрения иска Алдонина к МВД на 47 млн рублей.
Газета.Ru 09:55
Спорт
В ОКР предупредили об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
"В противном случае наряду с проблемой, связанной со статусом РУСАДА и вытекающими отсюда последствиями для всего нашего спорта, под угрозой окажутся и перспективы участия олимпийской команды России в Играх в Токио в следующем году".
РИА Новости 09:01
Общество
Republic нашел у родных главы АП недвижимость на 1,6 млрд рублей
Журналисты Republic нашли у родственников главы администрации президента Антона Вайно недвижимость общей стоимостью 1,6 миллиардов рублей.
Собеседник 06:23
Политика
Украина закрыла пункт пропуска на границе с Крымом для автотранспорта
Украина закрывает пограничный пункт пропуска «Каланчак» для автомобилей.
Новый День 00:42
Здоровье
В Башкирии начали обследовать девочку с деформированным лицом
Врачи республиканской детской клинической больницы в Уфе начали обследовать здоровье двухлетней девочки с деформированным лицом и сросшимися пальцами, к которой вызвали интерес общества волонтеры, заявив, что ее не берут в детский сад из-за внешности, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии.
РИА Новости 03:48
Кино
Опубликован трейлер фильма Юрия Быкова «Сторож»
Piter.tv 07:56
Политика
Песков попросил доверять словам Путина об амнистии капитала
Предприниматели могут доверять обещаниям президента России Владимира Путина, касающимся амнистии капитала.
REGNUM 07:37
Происшествия
СПЧ попросил прокурора Москвы отменить приговоры Котову и Устинову
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) попросил прокурора Москвы Дениса Попова обратить внимание на уголовные дела в отношении задержанных на несогласованных акциях в столице программиста Константина Котова и актера Павла Устинова, а также отменить вынесенные им приговоры.
РИА Новости 09:49
Происшествия
В Самаре на паре в техникуме умер студент
В Самаре студент скончался во время занятий в техникуме. Об этом "РГ" сообщили в министерстве образования региона.
Российская газета 09:13
Общество
Старейший туроператор мира Thomas Cook объявил о ликвидации
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что у британского правительства есть план вернуть домой 160 тыс. путешественников из страны, застрявших по всему миру из-за ликвидации Thomas Cook.
Интерфакс 00:58
Политика
В кабмине назвали преждевременными сообщения о сокращении госслужащих
Правительство не принимало окончательного решения о сокращении числа госслужащих, поэтому прозвучавшие в Минфине заявления об этом преждевременны.
РБК 06:02
Политика
Зеленский призвал жителей Украины жаловаться на коррупцию
Зеленский призвал жителей Украины «делать маленькие шаги навстречу иной ментальности» и подписал закон об импичменте президента.
REGNUM 06:56
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян-Уэст и Кендалл Дженнер засмеяли на «Эмми»
Гости 71-й церемонии вручения премии "Эмми" высмеяли Ким Кардашьян-Уэст и Кендалл Дженнер за то, что они назвали себя "реальными людьми, которые остаются сами собой" в шоу "Жизнь семейства Кардашьян".
Газета.Ru 10:10
Игры
Borderlands 3 продалась тиражом 5 миллионов копий
Издательство 2K Games опубликовало отчет, посвященный успехам Borderlands 3. В нем компания рассказала, что игра разошлась тиражом пять миллионов копий и в два раза превысила показатели сиквела серии за аналогичный период.
Gmbox.ru 09:17
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Политика
Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, сообщает агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:27
Политика
Против Парубия завели дело за организацию беспорядков в Одессе
В Киеве возбудили уголовное дело против экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия по делу об организации массовых беспорядков в Одессе весной 2014 года.
Газета.Ru 09:48
Шоу-бизнес
Опухоль Заворотнюк признали неоперабельной, пишут СМИ
После трехнедельного наблюдения актрисы Анастасии Заворотнюк врачи пришли к выводу, что у нее неоперабельная опухоль мозга, сообщает Mash.
Газета.Ru 09:06
Автоспорт
Райкконен объяснил столкновение с Квятом
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал эпизод со столкновением с гонщиком «Торо Россо» Даниилом Квятом на Гран-при Сингапура.
Sportbox.RU вчера в 18:04
Политика
МИД Эстонии назвал «оккупацией» освобождение Таллина от фашистов
В 75-ю годовщину освобождения Таллина от фашистских карателей советскими войсками было заявлено о «начале оккупации» Эстонской Республики.
REGNUM вчера в 22:29
Гаджеты
В смартфоне Samsung Galaxy S11 будет установлена 100-Мп камера
В новом «умном» телефоне популярной линейки Galaxy, аппарате с кодом S11 будет установлена четырёхмодульная камера с рекордным разрешением в 100 мегапикселей.
OAnews 09:21