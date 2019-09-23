О банкротстве одной из старейших туристических компаний в мире — британский туроператор Thomas Cook начал свою работу еще в 1841 году — стало известно 23 сентября.

Банкротство Thomas Cook не повлияет на работу российских туроператоров

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