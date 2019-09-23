Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook. Об этом РБК заявил исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин.

Общество Опрос о месте строительства храма в Екатеринбурге проведут 13 октября Депутаты гордумы Екатеринбурга во вторник проголосовали за проведение опроса о месте строительства храма 13 октября, сообщил корреспондент "Интерфакса" из думы.

Шоу-бизнес Неоперабельна: врачи вынесли решение об опухоли Анастасии Заворотнюк Врачи пришли к выводу, что опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна. Теперь состояние актрисы будут поддерживать только медикаментозно.

Футбол Сборная России по футболу может быть не допущена к ЧМ-2022 Сборная России по футболу может быть не допущена к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции из-за очередного скандала с Московской антидопинговой лабораторией.

Политика В МИД отреагировали на невыдачу виз США ряду членов делегации России Ряд членов российской делегации не получили визы США для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Происшествия Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".

Политика Зеленский рассчитывает на «мощную» встречу с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что у него состоится продуктивная встреча с главой США Дональдом Трампом.

Здоровье В пищевом пальмовом масле обнаружили токсичный яд Специалисты заявляют, что техническое пальмовое масло можно найти не только в сливочном, но и в других продуктах - чипсах, соусах, других молочных продуктах.

Политика Мадуро объявил о визите в Россию Ранее о подготовке визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, для участия в заседании Валдайского клуба в Сочи, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика На Украине хотят изменить морскую границу с Россией Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.

Общество 1 октября бюджетникам повысят зарплату В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.

Происшествия Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.

Политика Комиссия Госдумы намерена пригласить на заседание нового посла США Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России намерена пригласить на заседание нового посла США.

Кино Анджелина Джоли вновь стала блондинкой Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.

Политика Адвокат Януковича заявил о работе над его возвращением на Украину Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы обеспечить ему возможность вернуться в страну.

Культура Лазарев расплакался на съемках передачи с Кудрявцевой Лазарев не смог сдержать слез во время съемок программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.

Происшествия Пожар на плавбазе «Петр Житников» в Тихом океане потушен Причиной пожара на плавбазе "Петр Житников" в Тихом океане стало возгорание тары в отсеке промвооружения, пожар уже потушен, сообщили агентству "Интерфакс" в компании "Дальморепродукт", которой принадлежит судно.

Происшествия В Хабаровском крае тигр напал на охотников Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, сообщил «РИА Новости» гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Происшествия Под Нижним Тагилом в ДТП с двумя автобусами погиб человек В селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом утром 24 сентября произошла авария с погибшим, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

Кино Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.

Шоу-бизнес В Сети восхищаются кукольной красотой и стильной чалмой годовалой дочери Анастасии Тарасовой Только в одном едины и поклонники и хейтеры Тарасовой: малышка Милана не вызывает у них отрицательных эмоций.

Гаджеты В Россию привезли смартфон-малютку Palm PVG100 В сети магазинов МТС стартовал приём предзаказов на мини-смартфон Palm PVG100 с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ постоянной памяти.

Армия и оружие В Госдуме оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT слова бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, который заявил, что Россия блокирует учения НАТО в Чёрном море.