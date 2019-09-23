Экономика
РБК«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook
Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook. Об этом РБК заявил исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин.
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Разорение Thomas Cook сорвало свадьбы и оставило британцев в заложниках. А у россиян все хорошо
Телеканал 360°вчера в 12:16
Продажи «Интуриста» растут после утреннего падения из-за банкротства Thomas Cook
Интерфаксвчера в 11:04
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Общество
Опрос о месте строительства храма в Екатеринбурге проведут 13 октября
Депутаты гордумы Екатеринбурга во вторник проголосовали за проведение опроса о месте строительства храма 13 октября, сообщил корреспондент "Интерфакса" из думы.
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Шоу-бизнес
Неоперабельна: врачи вынесли решение об опухоли Анастасии Заворотнюк
Врачи пришли к выводу, что опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельна. Теперь состояние актрисы будут поддерживать только медикаментозно.
WMJ.ru 04:22
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Дело об убийстве Михаила Круга закрыто
Коммерсантъ вчера в 04:59
Здоровье
В Уфе врачи РДКБ обследуют девочку-инвалида из Стерлитамакского района
Московский Комсомолец вчера в 09:19
Футбол
Сборная России по футболу может быть не допущена к ЧМ-2022
Сборная России по футболу может быть не допущена к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) утвердит санкции из-за очередного скандала с Московской антидопинговой лабораторией.
News.ru 03:20
Политика
В МИД отреагировали на невыдачу виз США ряду членов делегации России
Ряд членов российской делегации не получили визы США для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 04:09
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru вчера в 05:16
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«Билайн» предлагает безлимитный интернет в Иркутске за 8 рублей в сутки
Оператор мобильной связи «Билайн» предлагает иркутянам популярный тариф «Анлим» с безлимитным интернетом по суперцене.
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Авто
Skoda отзывает автомобили Octavia и Yeti в России
Тавто.Ру вчера в 09:47
Политика
Зеленский рассчитывает на «мощную» встречу с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что у него состоится продуктивная встреча с главой США Дональдом Трампом.
REGNUM 03:54
Здоровье
В пищевом пальмовом масле обнаружили токсичный яд
Специалисты заявляют, что техническое пальмовое масло можно найти не только в сливочном, но и в других продуктах - чипсах, соусах, других молочных продуктах.
Вечерний курьер 03:39
Политика
Мадуро объявил о визите в Россию
Ранее о подготовке визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, для участия в заседании Валдайского клуба в Сочи, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM вчера в 19:22
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Общество
1 октября бюджетникам повысят зарплату
В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
Российская газета вчера в 20:16
Происшествия
Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой
Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК 03:03
Политика
Комиссия Госдумы намерена пригласить на заседание нового посла США
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России намерена пригласить на заседание нового посла США.
RT на русском 02:22
Кино
Анджелина Джоли вновь стала блондинкой
Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru 21 сентября в 22:00
Политика
Адвокат Януковича заявил о работе над его возвращением на Украину
Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы обеспечить ему возможность вернуться в страну.
РБК 03:49
Культура
Лазарев расплакался на съемках передачи с Кудрявцевой
Лазарев не смог сдержать слез во время съемок программы «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.
ФАН вчера в 15:08
Происшествия
Пожар на плавбазе «Петр Житников» в Тихом океане потушен
Причиной пожара на плавбазе "Петр Житников" в Тихом океане стало возгорание тары в отсеке промвооружения, пожар уже потушен, сообщили агентству "Интерфакс" в компании "Дальморепродукт", которой принадлежит судно.
Интерфакс вчера в 19:49
Происшествия
В Хабаровском крае тигр напал на охотников
Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, сообщил «РИА Новости» гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
РБК 03:46
Происшествия
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Газета.Ru вчера в 08:47
Происшествия
Под Нижним Тагилом в ДТП с двумя автобусами погиб человек
В селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом утром 24 сентября произошла авария с погибшим, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.
АН Между строк 02:19
Кино
Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука
К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv вчера в 07:42
Шоу-бизнес
В Сети восхищаются кукольной красотой и стильной чалмой годовалой дочери Анастасии Тарасовой
Только в одном едины и поклонники и хейтеры Тарасовой: малышка Милана не вызывает у них отрицательных эмоций.
Woman.ru вчера в 11:26
Гаджеты
В Россию привезли смартфон-малютку Palm PVG100
В сети магазинов МТС стартовал приём предзаказов на мини-смартфон Palm PVG100 с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ постоянной памяти.
Игромания.ру вчера в 12:53
Армия и оружие
В Госдуме оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT слова бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, который заявил, что Россия блокирует учения НАТО в Чёрном море.
RT на русском вчера в 05:45
Финансы
Курс евро опустился до 70 рублей
В последний раз курс евро находился на отметке 70 рублей 25 июля. Курс доллара по состоянию на 10:01 мск опустился на 0,25%, до 63,68 рубля.
ТАСС 03:04