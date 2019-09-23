Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook. Об этом РБК заявил исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин.

Политика Трамп выдвинул Европе ультиматум по Украине Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон будет продолжать блокировать помощь Украине до тех пор, пока Европа не начнет выделять больше средств.

Политика Трамп пообещал миру, что США не станут социалистической страной Президент США Дональд Трамп пообещал с трибуны Генассамблеи ООН, что его страна никогда не станет социалистической.

Политика Полиция получила право объявлять гражданам предостережение Сотрудник полиции сможет объявлять гражданину предостережение недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Общество Меган Маркл нарушила королевский протокол во время турне Меган Маркл и принц Гарри обрадовали фанатов из ЮАР, когда встретились с местными жителями в Кейптауне 23 сентября, в первый день своего королевского тура.

Политика На Украине хотят изменить морскую границу с Россией Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.

Хоккей ЦСКА нанес второе поражение СКА в сезоне Поражением для хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА в понедельник, 23 сентября, в Петербурге.

Кино Вышел полноценный трейлер «Пути: Во все тяжкие» Вышел полноценный трейлер фильма «Путь: Во все тяжкие». Главную роль в киноленте сыграет Аарон Пол.

Политика Песков объяснил отношение Путина к либеральной идее Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, как глава государства относится к либеральной идее.

Авто В Индии появится кроссовер Suzuki S-Presso за 300 тысяч рублей Компания Suzuki представила первое официальное изображение и видеотизер своего нового компактного кроссовера, получившего название S-Presso.

Финансы В ЦБ допустили введение отрицательных ставок по валютным вкладам Центробанк изучает предложение предоставить банкам возможность устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным вкладам.

Политика Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1» Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.

Политика Зеленский не попал в список выступающих в главном зале ГА ООН Президента Украины Владимира Зеленского не включили в список глав государств, выступающих на Генеральной Ассамблее ООН.

Футбол Сычёв рассказал, почему возобновил карьеру в «Пюнике» Бывший форвард "Спартака" и "Локомотива" Дмитрий Сычёв рассказал, что ещё не готов завершить карьеру.

Шоу-бизнес Опухоль Анастасии Заворотнюк оказалась неоперабельной В течение трех недель наблюдений доктора пришли к выводу, что опухоль Анастасии – неоперабельна.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.