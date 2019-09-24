Экономика

РБКРБК«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook

Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook. Об этом РБК заявил исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин.
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Ростуризм и РСТ не видят поводов для беспокойств из-за банкротства Thomas Cook

Travel Russian Newsвчера в 11:49

«Эффект разорвавшейся бомбы». В АТОР допустили снижение спроса на туры российских партнеров Thomas Cook

Фонтанка.Рувчера в 08:27

Cook замкнулся

Коммерсантъ23 сентября в 16:01

АТОР: российские туроператоры не отмечают снижения продаж после банкротства Thomas Cook

Интерфаксвчера в 05:53

АТОР не видит падения спроса на туры в РФ после информации о банкротстве Thomas Cook

ТАССвчера в 08:09

Ирина Тюрина: «Банкротство Thomas Cook российских туристов не коснется»

Новые Известия23 сентября в 07:34

«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook

РБК23 сентября в 04:52
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 00:27, Вашингтон
Политика

Дания попала в газовую зависимость от России

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Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа

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Асмус ответила на слухи о разводе с Гариком Харламовым

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Трамп превысил регламент выступления в ООН и не упомянул Россию

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16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.
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Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Общество

МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений

МЧС России с 2020 года перейдет на новую организационно-штатную структуру, в рамках реорганизации до конца года будут ликвидированы как юрлица 578 учреждений ведомства.
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Макрон заявил о прогрессе по ситуации на Украине

Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил о прогрессе по ситуации на Украине.
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Microsoft бесплатно обновит систему безопасности Windows 7

В целом новых функций Windows 7 уже давно не получает, ведь Microsoft для этой ОС выпускает только патчи безопасности, а с 14 января 2020 года должны были прекратить выпускать даже и их.
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Краткий контакт Зеленского и Лаврова состоялся в Нью-Йорке

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Большинство россиян провели летний отпуск дома

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Певица Наталья Ветлицкая готовится вернуться на сцену.
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Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья

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Главы МИД пяти стран, входящих в Совместную следственную группу (ССГ), обсудили ход расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.
ТАСС вчера в 18:37
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