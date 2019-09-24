Экономика
РБК«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook
Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook. Об этом РБК заявил исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин.
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Ростуризм и РСТ не видят поводов для беспокойств из-за банкротства Thomas Cook
Travel Russian Newsвчера в 11:49
АТОР: российские туроператоры не отмечают снижения продаж после банкротства Thomas Cook
Интерфаксвчера в 05:53
Ирина Тюрина: «Банкротство Thomas Cook российских туристов не коснется»
Новые Известия23 сентября в 07:34
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 00:27, Вашингтон
Политика
Дания попала в газовую зависимость от России
На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru 23 сентября в 11:44
Кино
Анджелина Джоли вновь стала блондинкой
Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru 21 сентября в 22:00
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Политика
Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:45
Здоровье
Скворцова: продолжительность жизни россиян увеличилась на восемь лет
Новые Известия вчера в 03:19
Общество
Кто зарабатывает на ремонте дорог в Москве
Крупнейшие подрядчики «Жилищников» аффилированы с семьями Авакян, Орджацян и Апозян — в 2018–2019 годах они получили 17–18% сумм, выделенных на благоустройство дворов.
РБК вчера в 23:00
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут остаться без работы до конца сентября
Росстат опубликовал данные, согласно которым до конца сентября под сокращения могут попасть около 52 тыс. россиян.
Газета.Ru 00:11
Шоу-бизнес
Асмус ответила на слухи о разводе с Гариком Харламовым
Слухи о разводе Асмус и Харламова начали появляться в масс-медиа еще несколько месяцев назад.
iReactor вчера в 22:51
Происшествия
Малайзийские власти скрыли тайну о крушении MH370, считает эксперт
Малайзийские власти могли скрывать информацию, связанную с исчезновением MH370.
ПолитРоссия вчера в 04:39
Политика
Трамп превысил регламент выступления в ООН и не упомянул Россию
Президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН превысил регламент.
Известия вчера в 12:29
Политика
Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»
16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.
REGNUM вчера в 09:54
Общество
В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости
Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Общество
МЧС России ликвидирует 578 своих учреждений
МЧС России с 2020 года перейдет на новую организационно-штатную структуру, в рамках реорганизации до конца года будут ликвидированы как юрлица 578 учреждений ведомства.
ТАСС вчера в 13:39
Политика
Макрон заявил о прогрессе по ситуации на Украине
Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил о прогрессе по ситуации на Украине.
RT на русском вчера в 23:07
Экономика
Судовладельцы Азовского моря грозятся уйти с рынка
Судовладельцы, работающие в портах Азовского моря, грозятся уйти с рынка из-за низкой стоимости фрахта на перевозку зерна.
Агробук 00:16
Гаджеты
Microsoft бесплатно обновит систему безопасности Windows 7
В целом новых функций Windows 7 уже давно не получает, ведь Microsoft для этой ОС выпускает только патчи безопасности, а с 14 января 2020 года должны были прекратить выпускать даже и их.
Astera 22 сентября в 14:47
Политика
Краткий контакт Зеленского и Лаврова состоялся в Нью-Йорке
Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели краткую беседу на приеме в честь глав государств — участников 74-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
Известия вчера в 22:54
Путешествия
Большинство россиян провели летний отпуск дома
Инициативный всероссийский опрос был проведен по телефону 15-16 сентября 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
Интерфакс вчера в 04:54
Музыка
Наталья Ветлицкая после многолетнего перерыва вернется на сцену
Певица Наталья Ветлицкая готовится вернуться на сцену.
Москва 24 вчера в 13:28
Происшествия
Массовое отравление детей произошло в православной гимназии Иркутска
В православной женской гимназии Иркутска накануне вечером, 24 сентября, произошло ЧП с массовым отравлением детей.
REGNUM вчера в 23:34
Общество
Иванка Трамп пришла на Генассамблею ООН без нижнего белья
Lenta.ru вчера в 15:01
Кино
Фильм Кантемира Балагова «Дылда» выдвинут от России на «Оскар»
RT на русском вчера в 12:50
Политика
Перед выборами 2020 года в отставку могут уйти 11 губернаторов
Плановые выборы в сентябре 2020 г. ожидаются в 17 регионах, хотя не исключено, что свой пост покинет и кто-то из губернаторов, чьи полномочия истекают позже, считают эксперты.
Ведомости вчера в 17:00
Политика
Заленского не включили в список выступающих на Генассамблее ООН
Отмечается, что Зеленский может выступить не в главном зале, а в ходе так называемых общих дебатов.
Московский Комсомолец вчера в 09:59
Технологии
AliExpress предложит заработать пользователям «ВКонтакте»
Понятно, что китайский ритейлер хочет нарастить через соцсеть охват аудитории, и наибольший интерес представляют блогеры, а так же магазины со своими площадками в соцсетях.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 11:39
Происшествия
Польша не выдала России банкира из-за членства в «Свидетелях Иеговы»
Бельский окружной суд (Польша) отказал России в экстрадиции бывшего вице-президента Пробизнесбанка Ярослава Алексеева, пишет TVP.
РБК вчера в 13:35
Космос
ОАЭ впервые отправит космонавта на МКС
Телеканал 360° вчера в 10:54
Происшествия
Спасатели локализовали пожар на плавбазе «Петр Житников»
Спасатели в среду ночью локализовали возгорание на терпящей в Тихом океане бедствие плавбазе "Петр Житников".
ТАСС вчера в 19:09
Кино
В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера «Героя» Карена Оганесяна
RuNews24.ru вчера в 08:50
Политика
Главы МИД пяти стран обсудили ход расследования крушения MH17
Главы МИД пяти стран, входящих в Совместную следственную группу (ССГ), обсудили ход расследования крушения Boeing на Украине в июле 2014 года.
ТАСС вчера в 18:37