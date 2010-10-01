Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook. Об этом РБК заявил исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин.

Политика Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1» Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.

Армия и оружие Шойгу назвал число военных баз США по всему миру Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, сколько военных баз США размещено по всему миру.

Политика Адвокат Януковича заявил о работе над его возвращением на Украину Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы обеспечить ему возможность вернуться в страну.

Происшествия Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.

Футбол Баста написал трек в поддержку ростовского СКА Российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, известный как Баста, посвятил песню футбольному клубу СКА из Ростова.

Армия и оружие В Госдуме оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT слова бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, который заявил, что Россия блокирует учения НАТО в Чёрном море.

Политика Вышинский станет ведущим программы «Настоящая Украина» в России Уточняется, что целью передачи будет "культурологическое познание" этой страны Глава портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский станет ведущим программы "Настоящая Украина" на российском ТВ, сообщил гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на форуме Союза журналистов "Вся Россия", который проходит в Сочи.

Политика В МИД отреагировали на невыдачу виз США ряду членов делегации России Ряд членов российской делегации не получили визы США для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Политика Зеленский рассчитывает на «мощную» встречу с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский предполагает, что у него состоится продуктивная встреча с главой США Дональдом Трампом.

Происшествия Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019» Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.

Политика Медведев подписал документ о принятии Парижского соглашения по климату Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление по ратификации Парижского соглашения по климату.

Армия и оружие Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых при атаке Хмеймима Дроны сирийских боевиков, которые были сбиты вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии, создавались с применением сложных технических решений, требующих специального образования, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Политика На Украине хотят изменить морскую границу с Россией Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.

Экономика В России предлагают ввести «индекс самогона» Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».

Шоу-бизнес Юрий Николаев призвал молиться за Заворотнюк Российский телеведущий Юрий Николаев в интервью "Комсомольской правде" призвал молиться за актрису Анастасию Заворотнюк, у которой, по сообщениям СМИ, выявили злокачественную опухоль мозга на последней стадии.

Волейбол Россия проиграла Словении и вылетела с чемпионата Европы по волейболу Сборная России по волейболу потерпела поражение в четвертьфинальном матче чемпионата Европы среди мужских команд.

Происшествия Устроивший дебош на рейсе из Самары оказался основателем «У Палыча» Дебош на борту самолета, следовавшего из Самары в Москву, устроил совладелец компании «У Палыча» Андрей Шишакин, сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией.

Финансы Курс евро опустился до 70 рублей В последний раз курс евро находился на отметке 70 рублей 25 июля. Курс доллара по состоянию на 10:01 мск опустился на 0,25%, до 63,68 рубля.

Общество 1 октября бюджетникам повысят зарплату В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.