Экономика
РБК«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook
Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook. Об этом РБК заявил исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин.
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Разорение Thomas Cook сорвало свадьбы и оставило британцев в заложниках. А у россиян все хорошо
Телеканал 360°вчера в 12:16
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 19:53, Вашингтон
Шоу-бизнес
Моника Беллуччи удивила публику новой стрижкой
WomanHit.ru 03:21
Политика
Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»
16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.
REGNUM 09:54
Космос
Ровно в полночь магнитное поле Марса начинает пульсировать
Evo-rus.com 22 сентября в 03:52
Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих
В 2020 году российские власти начнут сокращать число госслужащих. Об этом заявила замминистра финансов Татьяна Нестеренко.
Известия вчера в 08:27
Политика
Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 17:45
Транспорт
По Крымскому мосту прошел тестовый поезд
Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.
Вести.Ru 08:15
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался от выплат алиментов Оксане Воеводиной
Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.
RuNews24.ru вчера в 07:17
Политика
Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для надёжного Рунета
Операторы связи начали устанавливать оборудование в рамках закона об устойчивой работе Рунета.
RT на русском 08:39
Игры
Тестирование Project xCloud начнётся в октябре в США, Англии и Корее
Microsoft во время Inside Xbox объявила о скором начале публичного тестирования своего стримингового сервиса Project xCloud — бета стартует в октябре в трёх регионах: США, Англии и Корее.
Игромания.ру 18:30
Путешествия
Минкульт не стал ограничивать доступ в Царское Село туристам из Китая
В ходе заседания статс-секретарь, заместитель министра Алла Манилова отметила, что необходимо урегулировать ситуацию с потоком иностранных туристов, в том числе из Китая, при посещении музея, так как из-за них туристы из России не всегда могут попасть в музей-заповедник и Екатерининский дворец.
Интерфакс 18:03
Наука
Ученые назвали причину, почему люди полнеют с возрастом
В ходе исследования выяснилось, что у всех участников с возрастом потеря жира замедлялась независимо от того, набрал за эти годы человек вес, сохранил его или, наоборот, потерял.
РЕН ТВ 22 сентября в 11:01
Политика
Зеленский провел переговоры с генсеком НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе работы на Генассамблее ООН провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Московский Комсомолец 13:12
Происшествия
Пожар на плавбазе «Пётр Житников» локализовали
RT на русском 19:11
Политика
Лавров «поблагодарил» США за то, что «в конце концов получил визу»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров "выразил благодарность" США за то, что смог получить визу для участия в сессии генеральной ассамблеи ООН.
РИА Новости 18:13
Финансы
ЦБ не исключает введения отрицательных ставок по валютным вкладам
Российский Центральный банк может ввести отрицательные ставки по валютным депозитам в стране по просьбе ряда крупных банков.
Газета.Ru 10:26
Политика
Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения
Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
РИА Новости 06:21
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
Газета.Ru 17:14
Политика
Макрон на Генассамблее ООН отметил прогресс в ситуации на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в ситуации на Украине в последний месяц наблюдается прогресс.
REGNUM 16:58
Киберспорт
Solo опубликовал фотографию с Иваном Ургантом
Капитан состава Virtus.pro по Dota 2 Алексей Solo Березин выложил фотографию с Иваном Ургантом в Instagram.
CyberSport.ru 09:39
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала об изнасиловании в 15 лет с согласия матери
Американская актриса Деми Мур рассказала в ходе передачи Good Morning America, что в подростковом возрасте ее изнасиловал знакомый матери.
Lenta.ru 09:04
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников провокационным образом
Лолита Милявская опубликовала в Instagram новый снимок. Певица удивила поклонников провокационным образом в худи.
OAnews 00:41
Экономика
Президентом «Башнефти» стал глава крупнейшего актива «Роснефти»
Президентом «Башнефти» (входит в «Роснефть») назначен бывший глава «РН-Юганскнефтегаз» Хасан Татриев, говорится в сообщении «Башнефти».
РБК 14:39
Экономика
Вывод экономики из тени оказался опасным для России, рассказал эксперт
Экономисты заявили, что вывод экономики из тени нанесет вред экономическому росту России и доходу населения страны.
Газета.Ru 04:49
Армия и оружие
ВСУ впервые с 2015 года обстреляли поселок Чернухино в ЛНР
Политика Сегодня 03:33
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
РИА Новости 05:21
Происшествия
Пьяная жительница Сахалина за рулем оказала сопротивление полицейским
После серии противоправных действий сотрудники ДПС попытались вытащить женщину из транспортного средства и провести ее задержание, но гражданка активно оказывала сопротивление.
NewInform 18:32
Политика
СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО
Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.
РИА Новости 19:06
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отчитался о рекордных доходах
Чистая прибыль клуба составила € 56 млн. Несмотря на высокие финансовые показатели, «Манчестер Юнайтед» неудачно стартовал в новом сезоне.
Чемпионат 08:53
Общество
Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре
Коммерсантъ 10:58