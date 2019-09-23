Экономика

РБКРБК«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook

Туроператор «Интурист» работает в плановом режиме на фоне новостей о прекращении деятельности его британского владельца — компании Thomas Cook. Об этом РБК заявил исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин.
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Разорение Thomas Cook сорвало свадьбы и оставило британцев в заложниках. А у россиян все хорошо

Телеканал 360°вчера в 12:16

Принимающая компания в Турции поддержит российский «Интурист» после банкротства Thomas Cook

Интерфаксвчера в 08:45

Thomas Cook сдал путевки

Коммерсантъвчера в 04:28

«Интурист» продолжит плановую работу после банкротства Thomas Cook

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Банкротство Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста» и «Библио-Глобуса»

ТАССвчера в 04:54

Ирина Тюрина: «Банкротство Thomas Cook российских туристов не коснется»

Новые Известиявчера в 07:34

«Интурист» прокомментировал банкротство материнской компании

Ведомостивчера в 03:26
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 19:53, Вашингтон
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Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»

16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.
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Ровно в полночь магнитное поле Марса начинает пульсировать

Evo-rus.com 22 сентября в 03:52
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Минфин анонсировал сокращения госслужащих

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Политика

Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа

Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru 17:45
Транспорт

По Крымскому мосту прошел тестовый поезд

Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.
Вести.Ru 08:15
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии отказался от выплат алиментов Оксане Воеводиной

Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.
RuNews24.ru вчера в 07:17
Политика

Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для надёжного Рунета

Операторы связи начали устанавливать оборудование в рамках закона об устойчивой работе Рунета.
RT на русском 08:39
Игры

Тестирование Project xCloud начнётся в октябре в США, Англии и Корее

Microsoft во время Inside Xbox объявила о скором начале публичного тестирования своего стримингового сервиса Project xCloud — бета стартует в октябре в трёх регионах: США, Англии и Корее.
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Путешествия

Минкульт не стал ограничивать доступ в Царское Село туристам из Китая

В ходе заседания статс-секретарь, заместитель министра Алла Манилова отметила, что необходимо урегулировать ситуацию с потоком иностранных туристов, в том числе из Китая, при посещении музея, так как из-за них туристы из России не всегда могут попасть в музей-заповедник и Екатерининский дворец.
Интерфакс 18:03
Наука

Ученые назвали причину, почему люди полнеют с возрастом

В ходе исследования выяснилось, что у всех участников с возрастом потеря жира замедлялась независимо от того, набрал за эти годы человек вес, сохранил его или, наоборот, потерял.
РЕН ТВ 22 сентября в 11:01
Политика

Зеленский провел переговоры с генсеком НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе работы на Генассамблее ООН провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Московский Комсомолец 13:12
Происшествия

Пожар на плавбазе «Пётр Житников» локализовали

RT на русском 19:11
Политика

Лавров «поблагодарил» США за то, что «в конце концов получил визу»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров "выразил благодарность" США за то, что смог получить визу для участия в сессии генеральной ассамблеи ООН.
РИА Новости 18:13
Финансы

ЦБ не исключает введения отрицательных ставок по валютным вкладам

Российский Центральный банк может ввести отрицательные ставки по валютным депозитам в стране по просьбе ряда крупных банков.
Газета.Ru 10:26
Политика

Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения

Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
РИА Новости 06:21
Футбол

«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина

Газета.Ru 17:14
Политика

Макрон на Генассамблее ООН отметил прогресс в ситуации на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в ситуации на Украине в последний месяц наблюдается прогресс.
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Solo опубликовал фотографию с Иваном Ургантом

Капитан состава Virtus.pro по Dota 2 Алексей Solo Березин выложил фотографию с Иваном Ургантом в Instagram.
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Деми Мур рассказала об изнасиловании в 15 лет с согласия матери

Американская актриса Деми Мур рассказала в ходе передачи Good Morning America, что в подростковом возрасте ее изнасиловал знакомый матери.
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Лолита Милявская удивила поклонников провокационным образом

Лолита Милявская опубликовала в Instagram новый снимок. Певица удивила поклонников провокационным образом в худи.
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Экономика

Президентом «Башнефти» стал глава крупнейшего актива «Роснефти»

Президентом «Башнефти» (входит в «Роснефть») назначен бывший глава «РН-Юганскнефтегаз» Хасан Татриев, говорится в сообщении «Башнефти».
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Вывод экономики из тени оказался опасным для России, рассказал эксперт

Экономисты заявили, что вывод экономики из тени нанесет вред экономическому росту России и доходу населения страны.
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ВСУ впервые с 2015 года обстреляли поселок Чернухино в ЛНР

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В Кирове предотвратили массовое убийство в школе

Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
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Актер Сергей Гармаш госпитализирован с травмой головы

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Пьяная жительница Сахалина за рулем оказала сопротивление полицейским

После серии противоправных действий сотрудники ДПС попытались вытащить женщину из транспортного средства и провести ее задержание, но гражданка активно оказывала сопротивление.
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СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО

Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.
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«Манчестер Юнайтед» отчитался о рекордных доходах

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Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре

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