Финансы

REGNUMREGNUMЭксперты предрекают доллару падение в 2020 году

2 фото
Консенсус-прогноз, составленный на основании мнения аналитиков, предусматривает курс евро на уровне 1,16 доллара к концу следующего года против нынешних 1,1 доллара.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Доллару предсказали умеренное падение

Lenta.ru00:48

Инвестбанки предсказали доллару небольшое падение в 2020 году

Телеканал 360°02:04

Эксперты предрекают доллару падение в 2020 году

REGNUM02:29

Эксперты предсказали умеренное понижение курса доллара

News.ru02:34

Инвестбанки предсказали умеренное падение доллара

Компания02:50

Wall Street ставит на снижение курса доллара в 2020 году

Profinance.ru02:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 03:11, Ашберн
Политика

В США проголосовали за импичмент Трампу

Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу, сообщает РИА Новости.
РИА Новости Крым 01:26
Политика

Узбекистан признан страной года по версии The Economist

Британский журнал The Economist выбрал Узбекистан страной 2019 года.
Газета.Ru 01:55
Общество

В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу

В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли затворы всех водопропускных отверстий на «Комплексе защитных сооружений».
RT на русском вчера в 09:39
Общество

Производители шампанского предупредили о резком спаде производства

Производство шампанского в России может сильно упасть из-за закона о виноградарстве и виноделии, рассказали «Ведомостям» президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов и гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко.
Коммерсантъ вчера в 18:39
Армия и оружие

В Сирии повторно испытали российские Су-57

Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.
REGNUM 17 декабря в 19:58
Политика

Кремль ограничил размер плакатов на пресс-конференции Путина

Кремль попросил журналистов не приносить на пресс-конференцию президента России Владимира Путина большие плакаты.
RT на русском 02:00
Кино

Мединский предложил внести «Союз спасения» в школьную программу

18 декабря в Москве прошла долгожданная премьера фильма «Союз спасения» режиссера Андрея Кравчука.
Телепрограмма вчера в 22:54
Происшествия

В Кинешме водитель насмерть сбил на переходе девятилетнюю девочку

Водитель в Ивановской области сбил маму с ребенком на пешеходном переходе и скрылся, девочка скончалась, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.
РИА Новости вчера в 13:46
Общество

Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Известия вчера в 21:34
Авто

Названы самые популярные в России «трехлетние» автомобили

Московский Комсомолец 17 декабря в 13:07
Общество

В Петербурге выведен из цеха уникальный тральщик из стеклопластика

В Санкт-Петербурге начались испытания нового корабля-тральщика.
Общественное телевидение России 02:17
Армия и оружие

На Украине заявили о начале подготовки военных к штурму шахт

Батальонные тактические группы проведут учения по ведению боя в городских условиях, сообщил портал АрмияInform со ссылкой начальник отдела боевой подготовки Сухопутных войск ВСУ Владислав Пономарев.
РИА Новости 02:13
Политика

Следующие трехсторонние переговоры по газу пройдут 19 декабря

Новая министерская встреча России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по транзиту газа состоится 19 декабря в Берлине.
Известия вчера в 06:58
Шоу-бизнес

Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике

Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Shraibikus News вчера в 12:06
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
РБК вчера в 16:00
Технологии

Гендиректор Microsoft стал «человеком года» по версии Financial Times

Международная деловая газета Financial Times назвала генерального директора американского IT-гиганта Microsoft Corp. Сатью Наделлу "человеком года" за его заслуги перед компанией и "особое место среди магнатов в сфере технологий", сообщается на сайте издания.
ПРАЙМ 01:56
Происшествия

При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель

РИА Новости вчера в 22:42
Общество

Агрегаторы такси поддержали законопроект о коллективной ответственности в случае ДТП

Сервисы заказа такси Gett, «Везет», «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» в целом поддержали законопроект о введении коллективной ответственности за обеспечение безопасности пассажиров.
Коммерсантъ 01:59
Армия и оружие

Армия России получила первую партию автоматов АДС

Российская армия получила на вооружение первую партию автоматов АДС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Ростех".
Газета.Ru вчера в 19:47
Происшествия

В Омске отчим и мать мальчика частично признали вину в пытках гречкой

По данным следствия, 27-летняя жительница Омска вместе с сожителем, 35-летним программистом Сергеем Казаковым, с апреля по май "в воспитательных целях" ставила своего сына коленками на гречку.
РИА Новости 16 декабря в 02:38
Общество

Большинство задержанных в Домодедово израильтян отпустили

Большинство израильтян, которые были задержаны в среду в аэропорту Домодедово, отпустили.
РБК вчера в 12:24
Происшествия

На Народной улице сбили 5-летнюю девочку, водитель скрылся

Авария случилась во дворе дома 1 по Народной улице около 19:00 в среду, 18 декабря. Тут автомобиль ВАЗ сбил 5-летнюю девочку.
Петербургский дневник 01:04
Политика

Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»

Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».
РБК вчера в 15:10
Политика

«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией

Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
RT на русском вчера в 04:11
Армия и оружие

Армия Хафтара продвигается к центру ливийской столицы

Аргументы и Факты вчера в 19:19
Футбол

Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сравнил себя легендарным баскетболистом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом.
Газета.Ru вчера в 23:35
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике

Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Woman.ru вчера в 00:49
Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте

Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта, сообщили компании.
Ведомости 02:00
Экономика

Дмитрий Сергеев: «Пользователи „AliExpress Россия“ – вся страна»

В новой компании «AliExpress Россия» контроль у нашей стороны – российские партнеры получили суммарно 50,1% голосующих долей.
Ведомости вчера в 16:28
Общество

Суд выставил квартиру Киркорова в Латвии на торги из-за долгов

ТАСС 01:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное