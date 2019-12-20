Экономика

РБКРБКИнвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
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с чего всё началось

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

В 2000-х годах интерес к концепции "вертолетных денег" возродил бывший глава ФРС США Бен Бернанке: рассуждая о гипотетических способах борьбы с дефляцией, он предположил экстремальную тактику — широкое сокращение налогов, финансируемое созданием новых денег со стороны центробанка.
РБКвчера в 23:00

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Инвестбанкир предсказал раздачу «вертолетных денег» для всех

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Финансист: Банки начнут раздавать людям деньги

Национальная служба новостей01:05

Европейский банкир предрёк раздачу «денег с вертолёта»

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Lenta.ru01:09

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Российская газета03:00

Банкам придется просто так раздавать деньги населению

URA.Ru00:00

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

РБКвчера в 23:00
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Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

РБК вчера в 13:09
Происшествия

В Белоруссии казнили убийцу двух женщин

Смертный приговор в отношении убийцы двух женщин Александра Осиповича приведен в исполнение в Белоруссии, сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области республики Ольга Иванова.
РИА Новости вчера в 11:07
Политика

Россия и Украина согласовали транзит газа

По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Коммерсантъ вчера в 16:10
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Футбол

УЕФА назвал сумму призовых, выплаченных российским клубам

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал суммы призовых, которые получили российские клубы за участие в Лиге Европы в сезоне 2018/19.
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Происшествия

Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае

RT на русском вчера в 09:17
Общество

Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах

РИА Новости 02:33
Общество

Роскачество оценило российские игристые вина

Эксперты Роскачества проверили 131 наименование игристых вин, произведенных в Крыму, Севастополе, Дагестане, Краснодарском крае и Ростовской области.
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Кино

Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix

Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Матч ТВ 03:39
Политика

Администрация Дональда Трампа выступила против антироссийских санкций

Администрация президента США «выступила решительно против» введения нового пакета антироссийских санкций.
KM.ru 01:55
Биатлон

Тренер сборной Норвегии отреагировал на критику в адрес Рёйселанд

Тренер женской сборной Норвегии по биатлону Сверре Ваалер Каас отреагировал на слова трёхкратного призёра Олимпийских игр Лив-Грете Шельбрейд, которая раскритиковала Марте Рёйселанд за пропуск этапа Кубка мира в Анси (Франция).
Чемпионат 03:00
Происшествия

SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за отказа двигателя

Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" не смог вылететь из Челябинска в Москву утром 20 декабря, потому что у него дважды не завелся двигатель, сообщили в пресс-службе аэропорта Челябинска.
Интерфакс 00:45
Шоу-бизнес

Нюша рассказала о домогательствах продюсера в 13 лет

Артистка с 8 лет занималась музыкой, писала песни. Когда ей было 12-13 лет вместе с отцом они стали искать продюсера.
Блокнот.ру 03:18
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Появилось видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

В Сети появились кадры с прошедших в Нижнем Новгороде испытаний боевой машины 2С38 «Деривация-СВ».
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Шоу-бизнес

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Рамблер 01:56
Общество

Роскомнадзору предложили провести перепись всех сим-карт в стране

Необходимость нового регулирования депутат объясняет тем, что, несмотря на борьбу с рынком серых сим-карт, их распространение на территории России вызывает серьезные опасения.
РБК 03:00
Происшествия

В центре Москвы задержали группу молодых людей с пистолетами

Полиция задержала группу молодых людей, угрожавших охраннику в ресторане в центре Москвы, сообщает УВД по ЦАО.
РИА Новости 01:22
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева вместе с мужем и годовалой дочерью нарядила елку

Лера Кудрявцева, актриса и ведущая, разместила на своей странице в «Инстаграме» видеоролик, на котором показала, как она впервые нарядила елку вместе с годовалой дочерью.
Discover24 18 декабря в 05:42
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В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»

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Inc-news.ru вчера в 04:30
Общество

Закрываются торговые сети SPAR и «7Я семьЯ» в Петербурге и Ленобласти

По данным издания, в среду, 18 декабря, всем субарендаторам торговой сети было направлено письмо, в котором сообщалось, что 19 декабря — «последний день торговли магазинов «Семья» и «Спар» в Петербурге и Ленобласти», до конца декабря останутся работать только три магазина: на улице Коллонтай, Колпинском шоссе и в Пушкине.
REGNUM 01:54
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Политика

Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.
URA.Ru вчера в 08:56
Шоу-бизнес

Пригожин сравнил запевшую сестру Жанны Фриске с жуликами

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о певице Наталье Фриске.
Газета Кемерова вчера в 22:47
Происшествия

В доме предполагаемого стрелка с Лубянки нашли арсенал оружия

Сотрудники правоохранительных органов нашли в доме Евгения Манюрова, по предварительным данным, устроившего стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, арсенал оружия.
Lenta.ru 01:58
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ вчера в 09:06
Политика

«Ъ» выяснил, что еще мешает быстро осуществить обмен между Киевом и республиками Донбасса

Власти ДНР и ЛНР, напомним, критикуют украинские власти за то, что те не осуществляют так называемую юридическую очистку (то есть не закрывает возбужденные уголовные дела) обмениваемых лиц, из-за чего люди после освобождения продолжают находиться под следствием или считаться преступниками.
Коммерсантъ 02:00
Общество

В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка

В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
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Общество

В Роскачестве дали советы по выбору красной икры

RT на русском 00:36
Хоккей

Радулов и Худобин помогли «Тампа-Бэй» обыграть «Даллас»

Российская газета вчера в 23:17
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