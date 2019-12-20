Экономика

РБКРБКИнвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
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с чего всё началось

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

В 2000-х годах интерес к концепции "вертолетных денег" возродил бывший глава ФРС США Бен Бернанке: рассуждая о гипотетических способах борьбы с дефляцией, он предположил экстремальную тактику — широкое сокращение налогов, финансируемое созданием новых денег со стороны центробанка.
РБКвчера в 23:00

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В Европе предсказали раздачу денег всем желающим просто так

Lenta.ru01:09

Европейский банкир предрёк раздачу «денег с вертолёта»

REGNUM02:34

Банкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

БИЗНЕС Online01:40

СМИ: Людям могут начать раздавать деньги просто так

Российская газета03:00

Финансист: Банки начнут раздавать людям деньги

Национальная служба новостей01:05

Банкам придется просто так раздавать деньги населению

URA.Ru00:00

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

РБКвчера в 23:00
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Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ вчера в 09:06
Политика

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
РИА Новости вчера в 21:52
Здоровье

Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Известия 18 декабря в 09:10
Происшествия

Собянин выразил соболезнования родным погибшего сотрудника ФСБ

Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибшего сотрудника ФСБ на Лубянке. Об этом он написал в своем Twitter.
Москва 24 02:38
Происшествия

В Челябинске пропал 12-летний мальчик

В Челябинске 19 декабря по дороге из школы пропал 12-летний мальчик.
РБК 02:19
Происшествия

Baza заявила о задержании журналистки в ходе визита к матери стрелка

Baza сообщила, что после приезда к матери вероятного стрелка журналистка в ее квартире встретилась с сотрудниками ФСБ, после чего пять часов не выходила на связь.
РБК 02:38
Политика

Минздрав оценил предложения Путина по увеличению зарплаты врачей

Предложения президента России Владимира Путина для увеличения зарплаты врачей будет эффективно для обеспечения стабильности заработка медиков, заявил замминистра здравоохранения России Олег Салагай.
РИА Новости 02:32
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой из шоу

Как сообщила «КП», коллектив «Уральских пельменей» прокомментировал уход актрисы Юлии Михалковой из шоу так, что звезда стала меньше интересоваться юмором.
Стерлеград вчера в 01:16
Происшествия

В Ивановской области брат с сестрой утонули, провалившись под лед

По дороге домой дети решили сократить путь и перейти реку Шачу по льду.
РИА Новости 02:17
Шоу-бизнес

Ченнинг Татум и Джесси Джей расстались после года отношений

Кажется, отношения Ченнинга Татума и Джесси Джей подошли к концу — инсайдеры сообщили о расставании звезд.
Salt Mag 02:56
Технологии

Россияне нашли способ обойти запрет на анонимность в интернете

Онлайн-ресурсы пытаются всеми силами бороться с данной проблемой, однако список номеров, которые сдаются в аренду, быстро обновляется.
Live24 00:29
Политика

Россия и Украина согласовали транзит газа

По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Коммерсантъ вчера в 16:10
Футбол

Новым главным тренером «Ротора» станет Александр Хацкевич

Волгоградский «Ротор» возглавит Александр Хацкевич. Контракт с новым главным тренером должны подписать до конца недели.
ГТРК Волгоград-ТРВ 17 декабря в 08:00
Кино

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» возглавит российский прокат

Газета.Ru вчера в 03:57
Политика

«Ъ» выяснил, что еще мешает быстро осуществить обмен между Киевом и республиками Донбасса

Власти ДНР и ЛНР, напомним, критикуют украинские власти за то, что те не осуществляют так называемую юридическую очистку (то есть не закрывает возбужденные уголовные дела) обмениваемых лиц, из-за чего люди после освобождения продолжают находиться под следствием или считаться преступниками.
Коммерсантъ 02:00
Общество

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Известия вчера в 17:50
Наука

Употребление перца чили снижает риск сердечного приступа

ToDay News Ufa 17 декабря в 08:26
Политика

Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента

В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
РИА Новости вчера в 16:16
Шоу-бизнес

Людмилу Максакову госпитализировали в Москве

Актрису Людмилу Максакову госпитализировали в Москве. Максакова сама прибыла в больницу, пожаловавшись на плохое самочувствие.
Рамблер 01:56
Экономика

Федералы поставили на место чиновников Зауралья, обманувших президента

Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго остановили надвигающийся кризис в Курганской области: ведомства отказались идти на поводу у амбиций местных чиновников, и не стали пересматривать систему расчета тарифов на электроэнергию в Зауралье.
URA.Ru вчера в 03:13
Армия и оружие

Российские «Триумфы» утёрли нос над Анкарой американским F-16

Американские истребители в небе над Анкарой 25—26 ноября стали условными мишенями для закупленных Турцией С-400.
Евразия Daily 02:09
Футбол

Сборная России в рейтинге ФИФА опустилась на 38-е место

Сборная России сохранила 38-е место в обновленном 19 декабря рейтинге ФИФА.
МонаВиста вчера в 04:57
Политика

Глава МИД предложил разорвать договор о регистрации самолетов на Бермудах

Министр иностранных дел Сергей Лавров предложил Минтрансу и Росавиации расторгнуть межправительственный договор между Россией и Бермудами (заморская территория Великобритании) о передаче функций надзора над зарегистрированными самолетами, который действует с 1999 года.
РБК 02:00
Футбол

Президент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП

Президент Федерации футбола Республики Мордовия Александр Яшков погиб в ДТП, сообщили ТАСС в федерации в пятницу.
ТАСС 02:39
Шоу-бизнес

Наталья Водянова опубликовала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Совсем недавно Яна Рудковская вместе с Натальей Водяновой поучаствовала в благотворительной акции.
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Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Политика

В ООН прокомментировали ситуацию с журналистами Sputnik Эстония

Официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в ООН в курсе ситуации с журналистами издания Sputnik Эстония.
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Общество

Роскачество проверило российские игристые вина

Эксперты Роскачества пришли к выводу, что игристые вина из российского винограда достойного уровня можно приобрести даже в категории до 500 рублей.
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Honda представит автономный концепт Honda Augmented Driving Concept

Как и любой футуристический концепт-кар в наши дни, Augmented Driving Concept обладает автопилотом.
SpeedMe вчера в 01:22
Как работают Яндекс.Новости?
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