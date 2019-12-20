Бонзон констатирует, что денежно-кредитная политика достигла своих пределов, поскольку центробанки развитых стран за уходящее десятилетие уже дошли до политики нулевых ставок, а также программ «количественного смягчения» (QE), направляя ликвидность в финансовый сектор.

с чего всё началось

Замедление мировой экономики может привести власти развитых стран к таким беспрецедентным мерам денежно-кредитной политики, как единоразовая выплата всем гражданам фиксированных сумм, чтобы стимулировать потребительский спрос.

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