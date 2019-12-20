Экономика

РБКРБКИнвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

Замедление мировой экономики может привести власти развитых стран к таким беспрецедентным мерам денежно-кредитной политики, как единоразовая выплата всем гражданам фиксированных сумм, чтобы стимулировать потребительский спрос.
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с чего всё началось

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

Бонзон констатирует, что денежно-кредитная политика достигла своих пределов, поскольку центробанки развитых стран за уходящее десятилетие уже дошли до политики нулевых ставок, а также программ «количественного смягчения» (QE), направляя ликвидность в финансовый сектор.
РБКвчера в 23:00

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Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

РБКвчера в 23:00

Банкам придется просто так раздавать деньги населению

URA.Ru00:00

В Европе предсказали раздачу денег всем желающим просто так

Lenta.ru01:09

Финансист: Банки начнут раздавать людям деньги

Национальная служба новостей01:05

Банкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

БИЗНЕС Online01:40

Инвестбанкир предсказал эпоху раздачи «денег с вертолета»

Ридус01:07

Центробанки в течение 10 лет начнут раздавать деньги с вертолёта

Саминвестор00:20
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Предполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья

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Украинский футболист Зозуля выступил с заявлением после скандала

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В ближайшей перспективе может быть восстановлено железнодорожное сообщение между ЛНР и Россией, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник во время поездки в Брянку, сообщил 19 декабря «Луганский информационный центр».
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Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на признание наставника «Локомотива» Юрия Семина тренером года в России.
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Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии

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Cod35.ru вчера в 04:34
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Россия и Украина согласовали транзит газа

По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Коммерсантъ вчера в 16:10
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Самолёт Sukhoi Superjet 100 не смог вылететь из Челябинска в Москву из-за неисправности двигателя, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу аэропорта Баландино.
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В Сети опубликованы рендеры iPhone SE 2

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Сирия начала новую военную операцию в Идлибе

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Москва и Петербург стали лидерами по сбросу загрязненных сточных вод

Среди городов России наибольший объем загрязненных сточных вод сбрасывают в природные водоемы Москва и Санкт-Петербург.
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Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента

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Видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT поступят в продажу в январе

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Украинский журналист Роман Цимбалюк, который спросил президента России Владимира Путина об украинских танках на Кубани, продолжил с ним дискуссию на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 19:22
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Слуцкий официально возглавил «Рубин»

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Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»

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Все цели обнаружены: почему тестирование С-400 Турцией возмутило США

Недавнее тестирование радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турции вызвало волну негодования в Вашингтоне.
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О невыполнении некоторых показателей нацпроекта "Жильё и городская среда" будет доложено президенту России Владимиру Путину 25 декабря, заявил на коллегии Минстроя министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.
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Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
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Приставов не ждут в банках и ЖКХ

Эксперты считают мнение компаний обоснованным, но правозащитники выступают за установление единых правил для всех участников рынка взыскания.
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Критики разгромили экранизацию мюзикла «Кошки»

Западные критики разгромили фильм «Кошки», который является экранизацией одноименного бродвейского мюзикла.
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СМИ сообщили о госпитализации актрисы Людмилы Максаковой

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На YouTube-канале WBRussia опубликован первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана "Довод" (Tenet).
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Путин назвал логичным сделать 31 декабря выходным днем

Российский президент Владимир Путин прокомментировал предложение объявить 31 декабря выходным днем в РФ.
iReactor вчера в 06:56
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