Экономика
РБКИнвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
Замедление мировой экономики может привести власти развитых стран к таким беспрецедентным мерам денежно-кредитной политики, как единоразовая выплата всем гражданам фиксированных сумм, чтобы стимулировать потребительский спрос.
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с чего всё началось
Бонзон констатирует, что денежно-кредитная политика достигла своих пределов, поскольку центробанки развитых стран за уходящее десятилетие уже дошли до политики нулевых ставок, а также программ «количественного смягчения» (QE), направляя ликвидность в финансовый сектор.РБКвчера в 23:00
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Футбол
Украинский футболист Зозуля выступил с заявлением после скандала
Футболист испанского клуба "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию после скандала во время матча, в которой рассказал о своих политических взглядах.
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Лера Кудрявцева показала, как нарядила елку с дочерью и мужем
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Дмитрий Губерниев: Семин — тренер года в России? Голосовали точно серебряные олени
Известный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на признание наставника «Локомотива» Юрия Семина тренером года в России.
Происшествия
Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии
Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
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Уникальный самолет пополнил сегодня парк авиапредприятия «Северсталь»
Сегодня парк авиапредприятия в Череповце пополнил новый пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100.
Политика
Россия и Украина согласовали транзит газа
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SSJ-100 не смог вылететь из Челябинска из-за проблем с двигателем
Самолёт Sukhoi Superjet 100 не смог вылететь из Челябинска в Москву из-за неисправности двигателя, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу аэропорта Баландино.
Гаджеты
В Сети опубликованы рендеры iPhone SE 2
Рендер показывает, что новый смартфон iPhone SE 2 будет с металлической рамкой, как и iPhone 4 и 5 поколений.
Политика
Турчинов: Агрессора нужно останавливать и побеждать
Турчинов добавил к своим тирадам и то, что с «агрессором нельзя договариваться, его нужно жёстко останавливать и побеждать».
Общество
Москва и Петербург стали лидерами по сбросу загрязненных сточных вод
Среди городов России наибольший объем загрязненных сточных вод сбрасывают в природные водоемы Москва и Санкт-Петербург.
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Путин допустил отказ от принципа двух сроков подряд для президента
В ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
Гаджеты
Видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT поступят в продажу в январе
Политика
Украинский журналист ответил Путину на слова о танках
Украинский журналист Роман Цимбалюк, который спросил президента России Владимира Путина об украинских танках на Кубани, продолжил с ним дискуссию на своей странице в Facebook.
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Слуцкий официально возглавил «Рубин»
Политика
Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
Армия и оружие
Все цели обнаружены: почему тестирование С-400 Турцией возмутило США
Недавнее тестирование радарных установок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турции вызвало волну негодования в Вашингтоне.
Музыка
Бывшая солистка «Ленинграда» спела вместе с бывшим Бузовой на заправке
Экономика
Минстрой 25 декабря доложит Путину о невыполнении нацпроекта
О невыполнении некоторых показателей нацпроекта "Жильё и городская среда" будет доложено президенту России Владимиру Путину 25 декабря, заявил на коллегии Минстроя министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.
Общество
В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров
Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина, обвиняемого в нарушении авторских прав, к двум годам лишения свободы условно.
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Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Экономика
Приставов не ждут в банках и ЖКХ
Эксперты считают мнение компаний обоснованным, но правозащитники выступают за установление единых правил для всех участников рынка взыскания.
Происшествия
Уголовное дело возбудили после огнестрельного ранения мужчины в Москве
Полиция возбудила уголовное дело по факту огнестрельного ранения мужчины около фитнес-клуба на юго-востоке Москвы.
Кино
Критики разгромили экранизацию мюзикла «Кошки»
Западные критики разгромили фильм «Кошки», который является экранизацией одноименного бродвейского мюзикла.
Общество
СМИ сообщили о госпитализации актрисы Людмилы Максаковой
Как сообщает Telegram-канал Mash, пациентка сдаёт дополнительные анализы.
Кино
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На YouTube-канале WBRussia опубликован первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана "Довод" (Tenet).
Политика
Путин назвал логичным сделать 31 декабря выходным днем
Российский президент Владимир Путин прокомментировал предложение объявить 31 декабря выходным днем в РФ.