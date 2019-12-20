Экономика

РБКРБКИнвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
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с чего всё началось

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

В 2000-х годах интерес к концепции "вертолетных денег" возродил бывший глава ФРС США Бен Бернанке: рассуждая о гипотетических способах борьбы с дефляцией, он предположил экстремальную тактику — широкое сокращение налогов, финансируемое созданием новых денег со стороны центробанка.
РБКвчера в 23:00

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Инвестбанкир предсказал раздачу «вертолетных денег» для всех

Известия03:38

СМИ: Людям могут начать раздавать деньги просто так

Российская газета03:00

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

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В Европе предсказали раздачу денег всем желающим просто так

Lenta.ru01:09

Финансист: Банки начнут раздавать людям деньги

Национальная служба новостей01:05

Банкам придется просто так раздавать деньги населению

URA.Ru00:00

Европейский банкир предрёк раздачу «денег с вертолёта»

REGNUM02:34
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Космос

Boeing сообщил о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner

ТАСС 07:40
Армия и оружие

Расстрел ФСБ на Лубянке высветил проблемы карабинов «Сайга»

Стрельба возле здания ФСБ России на Лубянке, в ходе которой житель подмосковного Подольска 39-летний Евгений Манюров убил одного человека и ранил пятерых, поразила всех.
Московский Комсомолец 06:41
Хоккей

«Айлендерс» обыграл «Бостон», Варламов стал первой звездой встречи

РИА Новости вчера в 23:30
Политика

Источник сообщил о возможной выплате «Газпромом» Украине $3 миллиардов

"Газпром" может выплатить "Нафтогазу" примерно три миллиарда долларов по решению стокгольмского арбитража, сообщил РИА Новости источник в российской делегации на консультациях по заключению газовых контрактов.
РИА Новости 05:28
Политика

Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

«Рост пенсий продолжится», — отметил Путин, отвечая на вопрос о планах по индексации после 2024 года.
URA.Ru вчера в 08:56
Происшествия

При стрельбе на Лубянке погиб сотрудник ФСБ

РБК вчера в 13:09
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Кино

«Звездные войны: Скайуокер. Восход» возглавит российский прокат

Газета.Ru вчера в 03:57
Армия и оружие

Российские С-400 «Триумф» обошли американские F-16 над Анкарой

Актуальные Новости 05:20
Происшествия

Бастрыкин заверил, что стрельба на Лубянке будет детально расследована

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заверил, что произошедшее накануне нападение на сотрудников ФСБ в Москве будет тщательно и детально расследовано.
ТАСС 06:41
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ вчера в 09:06
Экономика

Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян

Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
РИА Новости вчера в 07:39
Происшествия

Обвиняемого в попытке подрыва «Сапсана» осудили на 22 года

Второй западный окружной военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима Эмома Бухоева за попытку организовать крушение поезда «Сапсан» в 2017 году, передает ТАСС.
РБК 07:15
Спорт

Четыре страны нарушали антидопинговые правила чаще России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выяснило, что в 2017 году некоторые страны чаще России нарушали антидопинговые правила.
Русская Планета 06:48
Политика

В МИД Украины отреагировали на слова Путина об исконных русских землях

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин напомнил о том, что во время образования СССР Украина получила исконно русские земли.
REGNUM 04:42
Общество

Глава МИДа Сергей Лавров предложил разорвать договор с Бермудами о регистрации самолетов российских авиакомпаний

Чтобы перевести самолеты из иностранных реестров в российский министр иностранных дел Сергей Лавров, как пишет РБК, предложил расторгнуть межправительственное соглашение с Бермудами.
Эхо Москвы 05:00
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 03:21
Происшествия

В Москве около 15 тысяч человек эвакуировали из-за угроз минирования

"За минувшие сутки угрозы о взрывах в Москве получили 46 школ, семь судов, шесть детских садов, одно лечебное учреждение и одно административное здание", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 02:18
Общество

Шведскую журналистку поразила атмосфера в российских поездах

РИА Новости 02:33
Политика

Орешкин назвал спорные моменты на переговорах Путина и Лукашенко

По результатам сегодняшних переговоров президентов России и Белоруссии осталось три группы вопросов, которые блокируют финальные договоренности.
РБК 07:27
Шоу-бизнес

Рудковская опубликовала фото в полупрозрачном платье

Яна прекрасно знала, какой эффект может произвести подобный лук и сразу предупредила – она женщина приличная, перешагнувшая 40-летний рубеж, а потому и показывает ноги, предусмотрительно прикрыв их полупрозрачной тканью платья.
Kleo.ru 05:48
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК вчера в 22:22
Политика

Ведущий НТВ раскритиковал «цирк» на пресс-конференции Путина

Ведущий программы «Место встречи» на телеканале «НТВ» Андрей Норкин раскритиковал поведение журналистов на пресс-конференции президента России Владимира Путина.
БИЗНЕС Online 04:56
Политика

Путин принимает лидеров стран ЕАЭС на саммите в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в зале Конституции Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина началась встреча глав государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Инфорос 07:35
Кино

Вышел первый сезон долгожданного сериала «Ведьмак» от Netflix

ФАН 05:01
Происшествия

На Алтае проверяют сведения о массовом избиении подростка в школе

Следователи начали проверку по факту регулярного физического и психического насилия в школе группой учеников над 15-летним подростком в Алтайском крае, мальчик госпитализирован с сотрясением мозга.
ТАСС 03:53
Общество

В Роскачестве оценили российские игристые вина

Газета.Ru 02:45
Политика

В Польше проанализируют слова Путина о Второй мировой войне

Власти Польши анализируют слова президента России Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны и изучают возможность дипломатической реакции, заявил замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк.
РИА Новости 07:16
Армия и оружие

Канадский визит. В Киеве рассказали о прибытии делегации в Донбасс

Радио Sputnik вчера в 03:41
Экономика

Акционеры «Яндекса» одобрили новую схему управления компанией

Акционеры «Яндекса» на внеочередном собрании одобрили изменения в структуре корпоративного управления, говорится в сообщении компании.
Ведомости 07:22
Как работают Яндекс.Новости?
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