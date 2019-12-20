В 2000-х годах интерес к концепции "вертолетных денег" возродил бывший глава ФРС США Бен Бернанке: рассуждая о гипотетических способах борьбы с дефляцией, он предположил экстремальную тактику — широкое сокращение налогов, финансируемое созданием новых денег со стороны центробанка.

с чего всё началось

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

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