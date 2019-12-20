Экономика
РБКИнвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
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с чего всё началось
В 2000-х годах интерес к концепции "вертолетных денег" возродил бывший глава ФРС США Бен Бернанке: рассуждая о гипотетических способах борьбы с дефляцией, он предположил экстремальную тактику — широкое сокращение налогов, финансируемое созданием новых денег со стороны центробанка.РБКвчера в 23:00
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В Архангельске двух 17-летних девушек обвинили в убийстве ровесницы
Следователи в Архангельске возбудили уголовное дело против двух 17-летних девушек, которые обвиняются в том, что с особой жестокостью и без серьезного мотива убили свою ровесницу, сообщается на сайте СК.
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Синоптики предупредили о снегопаде в Москве
Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в столице будут лить дожди, но в следующую пятницу в Москву придет настоящая зима - с нормальными минусовыми температурами и настоящими снежинками, которые не будут таять в полете.
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Президент Федерации футбола Республики Мордовия Александр Яшков погиб в ДТП, сообщили ТАСС в федерации в пятницу.
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Американские истребители в небе над Анкарой 25—26 ноября стали условными мишенями для закупленных Турцией С-400.
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В Челябинске пропал 12-летний мальчик
В Челябинске 19 декабря по дороге из школы пропал 12-летний мальчик.
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Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы
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Бензин подорожает: опередят ли цены инфляцию
Российские власти всячески пытаются придумать различные способы сдерживания роста цен на бензин в пределах инфляции.
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Учения по изоляции российского рунета пройдут 23 декабря
23 декабря 2019 года пройдут так называемые учения по «суверенному рунету».
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МОК лишил украинского тяжелоатлета золотой медали Олимпийских игр
Международный олимпийский комитет (МОК) лишил украинского тяжелоатлета Алексея Торохтия золотой медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в весовой категории до 105 кг, сообщается на официальном сайте МОК.