История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

Экономика «Яндекс» планирует создание фонда с «золотой акцией» В рамках проведения внеочередного общего собрания акционеров компании «Яндекс», которое пройдет в пятницу в Амстердаме, планирует решить вопрос о создании Фонда общественных инетересов.

Авто Составлен рейтинг самых ненадежных кроссоверов Самым ненадежным внедорожником в Германии в возрасте 2-3 лет признан Dacia Duster.

Политика Королева Великобритании приветствовала новый парламент Королева Великобритании Елизавета II официально открыла сессию нового британского парламента, 19 декабря передает агентство Associated Press.

Общество Мэр Сочи прокомментировал ситуацию с «разрушенным» домом ветеранов Глава Сочи Алексей Копайгородский прокомментировал ситуацию с домом ветеранов, о проблемах которого Владимиру Путину рассказал главный редактор газеты "Президент" Сергей Комков во время большой пресс-конференции.

Политика Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.

Политика От Зеленского потребовали реакции на слова Путина о русских территориях Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от действующего главы государства Владимира Зеленского реакции на слова президента России Владимира Путина о русских территориях на Украине.

Общество Вильфанд посоветовал москвичам забыть о снеге на ближайшую неделю Москвичам посоветовали забыть о снеге на ближайшую неделю, так как температура воздуха в столице будет доходить до 6 градусов выше нуля.

Политика Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.

Недвижимость Покупатели квартир в Москве начали диктовать условия сделок Если еще осенью 2018 года на вторичном рынке недвижимости Москвы главенствующую позицию занимали продавцы, то к концу 2019-го расстановка сил изменилась: условия сделок диктуют потенциальные покупатели, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Авто Озвучены цены и комплектации нового Renault Captur в Великобритании Renault представил информацию о ценах и спецификациях кроссовера Captur второго поколения в Великобритании в преддверии заказов, которые начнутся в конце этого месяца.

Происшествия В Приморье задержали подозреваемого в ограблении Сбербанка в Находке Полицейские в Приморье задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в Находке, который пытался вылететь в Москву, сообщает региональное УМВД.

Происшествия Тренер стрелкового клуба рассказал об увлечении стрелка с Лубянки Тренер стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович, где занимался Евгений Манюров, который, по предварительным данным, устроил стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказал о его увлечении стрельбой.

Технологии В Китае запустят искусственное Солнце Китайцы планируют в будущем году запустить так называемое искусственное Солнце на основе ядерного синтеза.