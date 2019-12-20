Финансы

РБКРБКИнвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

2 фото
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

РБКвчера в 23:00

Банкам придется просто так раздавать деньги населению

URA.Ru00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 00:20, Ашберн
Происшествия

СМИ сообщили о стрельбе возле здания ФСБ в центре Москвы

В центре Москвы произошла стрельба возле здания ФСБ. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на Baza.
Росбалт вчера в 10:29
Экономика

«Яндекс» планирует создание фонда с «золотой акцией»

В рамках проведения внеочередного общего собрания акционеров компании «Яндекс», которое пройдет в пятницу в Амстердаме, планирует решить вопрос о создании Фонда общественных инетересов.
ГЛАС.RU вчера в 17:29
Авто

Составлен рейтинг самых ненадежных кроссоверов

Самым ненадежным внедорожником в Германии в возрасте 2-3 лет признан Dacia Duster.
Российская газета 17 декабря в 02:24
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ вчера в 09:06
Происшествия

Общался с какими-то арабами: мать стрелка с Лубянки рассказала о сыне

Мать Евгения Манюрова, в доме которого прошли обыски после нападения на здание ФСБ России, рассказала, что последнее время он общался со странными людьми, пишет 20 декабря «Комсомольская правда».
REGNUM вчера в 23:56
Политика

Королева Великобритании приветствовала новый парламент

Королева Великобритании Елизавета II официально открыла сессию нового британского парламента, 19 декабря передает агентство Associated Press.
REGNUM вчера в 09:08
Политика

Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
РИА Новости 17 декабря в 21:13
Политика

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
РИА Новости вчера в 21:52
Общество

Путин обещает помочь сохранить школу на Алтае, где учат древнему языку

Президент России Владимир Путин пообещал сохранить и восстановить школу на Алтае, где детей учат алтайскому языку, об этом он сообщил на большой пресс-конференции.
РЕН ТВ вчера в 08:22
Политика

Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»

Реакция канцлера ФРГ Ангелы Меркель на введение Вашингтоном санкций против газопровода "Северный поток — 2" является "четким объявлением войны" президенту США Дональду Трампу, пишет немецкий таблоид Bild.
РИА Новости вчера в 20:24
Общество

Мэр Сочи прокомментировал ситуацию с «разрушенным» домом ветеранов

Глава Сочи Алексей Копайгородский прокомментировал ситуацию с домом ветеранов, о проблемах которого Владимиру Путину рассказал главный редактор газеты "Президент" Сергей Комков во время большой пресс-конференции.
Российская газета вчера в 13:06
Космос

Пресс-конференция о прорывных результатах работы космической астрофизической обсерватории «Спектр-РГ»

Научная Россия вчера в 06:52
Общество

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Известия вчера в 17:50
Политика

Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам

Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.
URA.Ru вчера в 08:56
Политика

От Зеленского потребовали реакции на слова Путина о русских территориях

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от действующего главы государства Владимира Зеленского реакции на слова президента России Владимира Путина о русских территориях на Украине.
Lenta.ru вчера в 11:20
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

Двое жителей Москвы приехали в Карелию, где сбросили с вертолета Mercedes-Benz G-класса.
РБК вчера в 22:22
Общество

Вильфанд посоветовал москвичам забыть о снеге на ближайшую неделю

Москвичам посоветовали забыть о снеге на ближайшую неделю, так как температура воздуха в столице будет доходить до 6 градусов выше нуля.
Известия вчера в 23:37
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru вчера в 17:21
Происшествия

Названы самые популярные способы угона машин в Москве

Отмечается, что один из самых частых способов угона — вскрытие запорных устройств автомобиля и отключение его сигнализации.
RT на русском вчера в 20:40
Политика

Россия и Украина проведут переговоры по газу в Минске

Россия и Украина продолжат переговоры по транзиту газа в Минске в пятницу, 20 декабря. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ вчера в 22:06
Недвижимость

Покупатели квартир в Москве начали диктовать условия сделок

Если еще осенью 2018 года на вторичном рынке недвижимости Москвы главенствующую позицию занимали продавцы, то к концу 2019-го расстановка сил изменилась: условия сделок диктуют потенциальные покупатели, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Lenta.ru вчера в 23:03
Авто

Озвучены цены и комплектации нового Renault Captur в Великобритании

Renault представил информацию о ценах и спецификациях кроссовера Captur второго поколения в Великобритании в преддверии заказов, которые начнутся в конце этого месяца.
SpeedMe 18 декабря в 04:02
Шоу-бизнес

Наташа Королева очаровала поклонников новым образом

46-летняя певица Наташа Королева не боится экспериментировать со своей внешностью.
Uznayvse.ru 18 декабря в 07:47
Общество

В МВД предложили разрешить полиции временно изымать детей из семьи

МВД готовит поправки к Семейному кодексу, которые позволят полиции временно изъять ребенка из семьи, если ему угрожает опасность.
РБК вчера в 20:16
Кино

IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года

Коммерсантъ вчера в 22:45
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в ограблении Сбербанка в Находке

Полицейские в Приморье задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в Находке, который пытался вылететь в Москву, сообщает региональное УМВД.
РИА Новости вчера в 19:58
Происшествия

Тренер стрелкового клуба рассказал об увлечении стрелка с Лубянки

Тренер стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович, где занимался Евгений Манюров, который, по предварительным данным, устроил стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказал о его увлечении стрельбой.
Lenta.ru вчера в 23:52
Технологии

В Китае запустят искусственное Солнце

Китайцы планируют в будущем году запустить так называемое искусственное Солнце на основе ядерного синтеза.
15-news.ru вчера в 14:55
Политика

Началась итоговая пресс-конференция Владимира Путина

В Центре международной торговли началась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.
ТВ Центр вчера в 04:07
Экономика

Татарстан обновляет Заинскую ГРЭС на президентском уровне

Глава Татарстана Рустам Минниханов написал письмо президенту Владимиру Путину с просьбой в обход требований общего отбора проектов модернизации включить ГРЭС в квоту правительственной комиссии на 2025 год (письмо от 13 декабря есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 13:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное