Финансы
РБКИнвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
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Происшествия
СМИ сообщили о стрельбе возле здания ФСБ в центре Москвы
В центре Москвы произошла стрельба возле здания ФСБ. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на Baza.
Экономика
«Яндекс» планирует создание фонда с «золотой акцией»
В рамках проведения внеочередного общего собрания акционеров компании «Яндекс», которое пройдет в пятницу в Амстердаме, планирует решить вопрос о создании Фонда общественных инетересов.
Авто
Составлен рейтинг самых ненадежных кроссоверов
Самым ненадежным внедорожником в Германии в возрасте 2-3 лет признан Dacia Duster.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Происшествия
Общался с какими-то арабами: мать стрелка с Лубянки рассказала о сыне
Мать Евгения Манюрова, в доме которого прошли обыски после нападения на здание ФСБ России, рассказала, что последнее время он общался со странными людьми, пишет 20 декабря «Комсомольская правда».
Политика
Королева Великобритании приветствовала новый парламент
Королева Великобритании Елизавета II официально открыла сессию нового британского парламента, 19 декабря передает агентство Associated Press.
Политика
Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса
Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о "специальном статусе" Севастополя из конституции страны.
Политика
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
Общество
Путин обещает помочь сохранить школу на Алтае, где учат древнему языку
Президент России Владимир Путин пообещал сохранить и восстановить школу на Алтае, где детей учат алтайскому языку, об этом он сообщил на большой пресс-конференции.
Политика
Bild: Меркель в ответ на санкции против Nord Stream 2 «объявила войну»
Реакция канцлера ФРГ Ангелы Меркель на введение Вашингтоном санкций против газопровода "Северный поток — 2" является "четким объявлением войны" президенту США Дональду Трампу, пишет немецкий таблоид Bild.
Общество
Мэр Сочи прокомментировал ситуацию с «разрушенным» домом ветеранов
Глава Сочи Алексей Копайгородский прокомментировал ситуацию с домом ветеранов, о проблемах которого Владимиру Путину рассказал главный редактор газеты "Президент" Сергей Комков во время большой пресс-конференции.
Космос
Пресс-конференция о прорывных результатах работы космической астрофизической обсерватории «Спектр-РГ»
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Политика
Путин рассказал про индексацию пенсий россиянам
Увеличение размера пенсий в России продолжится и после 2024 года. Об этом президент Владимир Путин сообщил на большой пресс-конференции.
Политика
От Зеленского потребовали реакции на слова Путина о русских территориях
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от действующего главы государства Владимира Зеленского реакции на слова президента России Владимира Путина о русских территориях на Украине.
Происшествия
Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии
Двое жителей Москвы приехали в Карелию, где сбросили с вертолета Mercedes-Benz G-класса.
Общество
Вильфанд посоветовал москвичам забыть о снеге на ближайшую неделю
Москвичам посоветовали забыть о снеге на ближайшую неделю, так как температура воздуха в столице будет доходить до 6 градусов выше нуля.
Политика
Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным
Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Происшествия
Названы самые популярные способы угона машин в Москве
Отмечается, что один из самых частых способов угона — вскрытие запорных устройств автомобиля и отключение его сигнализации.
Политика
Россия и Украина проведут переговоры по газу в Минске
Россия и Украина продолжат переговоры по транзиту газа в Минске в пятницу, 20 декабря. Об этом сообщает РИА "Новости".
Недвижимость
Покупатели квартир в Москве начали диктовать условия сделок
Если еще осенью 2018 года на вторичном рынке недвижимости Москвы главенствующую позицию занимали продавцы, то к концу 2019-го расстановка сил изменилась: условия сделок диктуют потенциальные покупатели, говорится в материалах агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Авто
Озвучены цены и комплектации нового Renault Captur в Великобритании
Renault представил информацию о ценах и спецификациях кроссовера Captur второго поколения в Великобритании в преддверии заказов, которые начнутся в конце этого месяца.
Шоу-бизнес
Наташа Королева очаровала поклонников новым образом
46-летняя певица Наташа Королева не боится экспериментировать со своей внешностью.
Общество
В МВД предложили разрешить полиции временно изымать детей из семьи
МВД готовит поправки к Семейному кодексу, которые позволят полиции временно изъять ребенка из семьи, если ему угрожает опасность.
Кино
IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года
Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в ограблении Сбербанка в Находке
Полицейские в Приморье задержали подозреваемого в разбойном нападении на отделение банка в Находке, который пытался вылететь в Москву, сообщает региональное УМВД.
Происшествия
Тренер стрелкового клуба рассказал об увлечении стрелка с Лубянки
Тренер стрелкового клуба ДОСААФ Олег Солович, где занимался Евгений Манюров, который, по предварительным данным, устроил стрельбу по силовикам у здания ФСБ на Лубянке, рассказал о его увлечении стрельбой.
Технологии
В Китае запустят искусственное Солнце
Китайцы планируют в будущем году запустить так называемое искусственное Солнце на основе ядерного синтеза.
Политика
Началась итоговая пресс-конференция Владимира Путина
В Центре международной торговли началась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.
Экономика
Татарстан обновляет Заинскую ГРЭС на президентском уровне
Глава Татарстана Рустам Минниханов написал письмо президенту Владимиру Путину с просьбой в обход требований общего отбора проектов модернизации включить ГРЭС в квоту правительственной комиссии на 2025 год (письмо от 13 декабря есть у "Ъ").