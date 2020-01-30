Экономический форум в Сочи, намеченный на 12–14 февраля, может быть отменен из опасности распространения китайского коронавируса.

с чего всё началось

Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года. Возник как региональный экономический форум «Кубань», в 2004 году получил статус международного экономического форума.

Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса

Космос Заглянуть в космос теперь можно со смартфона В мобильном приложении до сих пор Земля была на чёрном фоне, но последнее обновление наконец добавило возможность отображения звёзд вокруг и на мобильных устройствах.

Политика Названа зарплата Медведева на новой должности Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Экономика Взбунтовавшейся против Европы стране предсказали проблемы Великобритания, взбунтовавшаяся против Европы и готовящаяся выйти из Евросоюза 31 января, в ближайшие годы столкнется с экономическими проблемами.

Общество В Италии выявили первые случаи заражения новым коронавирусом Италия приостанавливает авиасообщение с Китаем после обнаружения на Апеннинах первых двух случаев заражения новым коронавирусом, сообщил итальянский премьер Джузеппе Конте на пресс-конференции в Риме.

Технологии Дуров рассказал об опасности WhatsApp Угрозы, с которыми могут столкнуться пользователи приложения WhatsApp, назвал создатель мессенджера Telegram, предприниматель и программист Павел Дуров, в сообщении в своем Tелеграм-канале.

Общество ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.