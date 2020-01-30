Общество

КоммерсантъКоммерсантъЭкономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса

Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года. Возник как региональный экономический форум «Кубань», в 2004 году получил статус международного экономического форума.
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с чего всё началось

Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса

Экономический форум в Сочи, намеченный на 12–14 февраля, может быть отменен из опасности распространения китайского коронавируса.
Коммерсантъ09:30

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Власти перенесут Сочинский инвестфорум на неопределенный срок

РБК11:32

Инвестфорум в Сочи может быть отменен из-за коронавируса

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Инвестиционный форум в Сочи, запланированный на середину февраля, могут перенести на неопределенный срок

Эхо Москвы10:30

Инвестиционный форум в Сочи могут перенести из-за коронавируса

Коммерсантъ Краснодар10:31

«Ъ»: экономический форум в Сочи находится под угрозой отмены из-за коронавируса

Газета.Ru10:08

Инвестиционный форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса

Ведомости09:56

Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса

Коммерсантъ09:30
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 19:55, Ашберн
Общество

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