Общество
КоммерсантъЭкономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса
Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года. Возник как региональный экономический форум «Кубань», в 2004 году получил статус международного экономического форума.
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Экономический форум в Сочи, намеченный на 12–14 февраля, может быть отменен из опасности распространения китайского коронавируса.Коммерсантъ09:30
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