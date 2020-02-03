Общество

РИА НовостиРИА НовостиИнвестфорум в Сочи могут провести весной

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник предложил перенести Российский инвестиционный форум, который должен проходить в Сочи с 12 по 14 февраля. Причиной стала угроза распространения коронавируса.
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с чего всё началось
Как отмечается в опубликованном пресс-службой правительства распоряжении
, решение о переносе сроков принято в связи с объявлением ВОЗ чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки новой коронавирусной инфекции.
RT на русском15:33

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Инвестфорум в Сочи могут провести весной

РИА Новости19:31

Михаил Мишустин провел встречу с вице-премьерами об отмене сочинского инвестфорума

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РБК15:48

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Аргументы недели10:07

Оргкомитет представит предложения о сроках проведения инвестфорума в Сочи

ТАСС15:49

Мишустин: инвестфорум в Сочи решили перенести из-за угрозы коронавируса

Кубань 2403:00

Российский инвестиционный форум в Сочи перенесли из-за угрозы распространения коронавируса

Кубанские новости02:41
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Политика

В Кремле ответили на заявления Эрдогана о присоединении Крыма к России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана все еще есть действующее приглашение посетить Крым, благодаря чему он может лучше изучить вопрос, связанный с правами крымских татар, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:59
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В России началось производство С-400 для Индии

В России началось производство зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» для Индии, заявил глава российского Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.
RT на русском 19:43
Армия и оружие

Турецкая армия утверждает, что нейтрализовала 76 сирийских военных

Минобороны Турции сообщало, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе, затем Эрдоган заявил, что погибли пятеро военных и трое гражданских.
РИА Новости 11:43
Здоровье

Онкологи заявили о дефиците лекарств для лечения рака у детей

Российские онкологи заявили о дефиците необходимых и эффективных препаратов для лечения рака у детей, сообщает портал "Известия".
РЕН ТВ 16:12
Гаджеты

Смартфоны BlackBerry исчезнут из продажи

С 2016 года бренд BlackBerry принадлежал компании TCL Communications, которая имела права на выпуск и продажу устройств.
РИА Новости 11:47
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Чемпиона России по боксу Кушиташвили арестовали на два месяца

RT на русском 09:32
Общество

Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения

Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Газета.Ru 10:28
Общество

Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020

Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на вечеринке BAFTA-2020 Лишь после того, как в Сеть попала фотография, на которой экс-влюбленные позируют вместе, стало известно, что актер и модель не только встретились, но также позировали фотографам, а также, возможно, обменялись парой реплик.
Вокруг ТВ 10:43
Политика

Песков прокомментировал идею упомянуть Бога в Конституции РФ

Предложение Русской православной церкви (РПЦ) упомянуть Бога в Конституции России должна обсуждать рабочая группа по поправкам в Основной закон, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 05:36
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Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
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Врач предупредила о последствиях нехватки витамина D

Витамин D вырабатывается под воздействием солнца.
Известия 08:22
Общество

Скидку в 50% введут для штрафов по 60% статей нового КоАП

В действующем КоАП особый порядок уплаты административного штрафа предусмотрен только по 124 составам административных правонарушений из более чем 1800.
Известия 19:15
Здоровье

Нарколог рассказал об опасности «бокала вина за ужином» для россиян

Да, действительно, в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу.
Радио Sputnik 18:00
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru вчера в 03:53
Политика

Главу Керчи отправили в отставку из-за скандала с блокадниками

Глава Керчи Мая Хужина отправлена в отставку после скандала с поздравлением блокадников, которым вручили хлеб, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:55
Кино

«Холоп» стал самым кассовым фильмом в истории России

Фильм Клима Шипенко «Холоп» стал самым кассовым за всю историю российского кинематографа. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.
Культуромания 15:26
Политика

Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Российская газета 05:18
Здоровье

Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из России

Из России будут депортировать зараженных коронавирусом иностранцев, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании.
РИА Новости 03:18
Общество

Водонаева ответила на слова Путина о «моральных уродах»

Lenta.ru 11:07
Политика

Песков заявил о трудоустройстве бывших членов правительства

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все бывшие члены правительства уже трудоустроены.
Взгляд.ру вчера в 06:07
Экономика

Босов решил продать «Росатому» свой угольный проект на Таймыре

«ВостокУголь», который на паритетных началах принадлежит бизнесменам Дмитрию Босову и его партнеру Александру Исаеву, предложил «Росатому» выкупить у компании ее угольный проект на Таймыре.
РБК 14:09
Здоровье

Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
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Армия и оружие

National Interest составил список самых грозных видов оружия СССР

Рейтинг был опубликован журналом National Interest 2 февраля. Первое место досталось автомату Калашникова, сконструированному в 1947 году.
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Сбивший лошадь водитель Toyota госпитализирован в Забайкалье

Водитель Toyota Noah попал в больницу после того, как 3 февраля сбил лошадь на трассе «Чита-Хабаровск» в Читинском районе.
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Общество

Минздрав поддержал запрет на курение в коммуналках

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Lenta.ru 19:42
Армия и оружие

«Страшно видеть» — в Киев прибыл спецборт с тяжелоранеными карателями

В Киев в центральный госпиталь спецбортом были доставлены тяжелораненые каратели из Донбасса.
Rusvesna.su 12:33
Политика

Министр юстиции Украины пригрозил России новыми исками

Министр не уточнил, по каким претензиям будут сформулированы новые иски, так как они находятся на этапе сбора доказательств.
РБК 15:24
Общество

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 414

Число скончавшихся от последствий заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй возросло до 414 человек, сообщили в региональном комитете здравоохранения.
RT на русском 17:42
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