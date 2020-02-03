с чего всё началось

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник предложил перенести Российский инвестиционный форум, который должен проходить в Сочи с 12 по 14 февраля. Причиной стала угроза распространения коронавируса.

Инвестфорум в Сочи могут провести весной

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