с чего всё началось

Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Общество Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками Еще одно положение законопроекта предусматривает, что к роботам-коллекторам будут применяться те же требования: они смогут сообщать должникам только имя и идентификационный номер.

Политика Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве поздоровался с почётным караулом приветствием «Слава Украине!», сообщило 3 февраля информационное агентство УНИАН.

Здоровье Россия депортирует больных коронавирусом иностранцев Зараженные китайским коронавирусом иностранцы могут быть депортированы из России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Происшествия Врач из Красноярска заплатит 3 миллиона за помощь уклонисту от армии Осенью прошлого года Кировский районный суд Красноярска вынес приговор - заведующего урологическим отделением признали виновным, ему назначили штраф в 3 миллиона рублей, а также запретили заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет.

Происшествия МВД России пресекло деятельность крупной банды автомошенников Сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы автомобильных мошенников, от действий которых с 2017 года пострадали более 300 человек.

Здоровье В Роспотребнадзоре дали рекомендации по профилактике заболевания раком Около трети случаев рака ассоциированы с отсутствием привычки следовать здоровому образу жизни, а так как риск развития онкологического заболевания есть у каждого человека, то снизить вероятность возникновения серьезных заболеваний помогают регулярные обследования и здоровый образ жизни.

Культура Съемки продолжения сериала «Сваты» начались в Белоруссии В белорусской деревне в деревне Дуличи на днях начались съемки седьмого сезона комедии «Сваты», сообщает КП Беларусь.

Политика Украину обвинили в тайном удержании ополченцев Донбасса Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили Украину в тайном удержании лиц, связанных с конфликтом в Донбассе.

Шоу-бизнес Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандал с ее дочерью Ведущая программы «Звезды сошлись» на НТВ Лера Кудрявцева, которая дружит с певицей Любовью Успенской, принесла извинения артистке за скандальный эфир, где главной героиней стала 30-летняя дочь исполнительницы Татьяна Плаксина.

Экономика Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.