Общество
Газета.RuИнвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса
Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
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с чего всё началось
«В связи с объявлением ВОЗ чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки новой коронавирусной инфекции в целях предупреждения ее распространения на территории Российской Федерации, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан и обеспечения безопасности страны: перенести проведение Российского инвестиционного форума, запланированного на 12-14 февраля 2020 года», — говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.Кубань 24вчера в 23:23
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Российский инвестиционный форум в Сочи перенесли из-за угрозы распространения коронавируса
Кубанские новостивчера в 02:41
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