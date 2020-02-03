Общество

РИА НовостиРИА НовостиИнвестфорум в Сочи могут провести весной

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник предложил перенести Российский инвестиционный форум, который должен проходить в Сочи с 12 по 14 февраля. Причиной стала угроза распространения коронавируса.
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с чего всё началось
Как отмечается в опубликованном пресс-службой правительства распоряжении
, решение о переносе сроков принято в связи с объявлением ВОЗ чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки новой коронавирусной инфекции.
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Мишустин поручил перенести Российский инвестфорум из-за коронавируса

RT на русском15:33

Мишустин поручил перенести инвестфорум в Сочи из-за коронавируса

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Инвестфорум в Сочи могут провести весной

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Мишустин предложил перенести Сочинский форум из-за коронавируса

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