с чего всё началось

Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Технологии Компании попросили ФАС продлить сроки предустановки отечественного ПО Увеличить сроки обязательной установки отечественного программного обеспечения (ПО) на информационно-технологические устройства в России предложила Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Федеральной антимонопольной службе (ФАС), сообщает 3 февраля РБК.

Общество Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17 Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.

Происшествия Работница «Чайки» украла у инвалидов и ветерана полмиллиона рублей Холмской городской прокуратурой установлено, что работник отделения "Милосердия" центра медико-социальной реабилитации "Чайка", сообщая заведомо ложные сведения о том, что деньги не поступили, а также используя беспомощное состояние подопечных, похищала деньги, принадлежащие в том числе инвалидам, участнику Великой Отечественной войны.

Общество Штраф по иску московского метро к оппозиционерам списали семь раз Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов написал в фейсбуке, что с его счета, а также счетов главы московского штаба Навального Олега Степанова и главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина сняли по 56 тысяч рублей.

Футбол Григорян назвал сильные стороны Александра Соболева Российский специалист Александр Григорян высказался об игре нападающего Александра Соболева, который этой зимой сменил «Крылья Советов» на московский «Спартак».

Политика Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.

Авто Toyota принимает заказы на кроссовер Toyota Wildlander Габариты двух моделей совпадают: в длину новый автомобиль достигает 4 600 мм при колесной базе 2 690 мм, а его ширина и высота составляют 1 855 и 1 685 мм соответственно.

Финансы Рублю предсказали непрерывное падение Аналитики Nordea Bank, крупнейшего в Северной Европе, предсказали, что к концу 2020 года за евро станут давать 71 рубль, а в 2021-м — 80 рублей, пишет РИА Новости.

Здоровье Обнаружен новый способ передачи коронавируса Китайские ученые обнаружили следы нового коронавируса в фекалиях некоторых инфицированных пациентов, что, возможно, указывает на дополнительный способ передачи болезни.

Киберспорт CEO Natus Vincere: Zayac перейдет в Virtus.pro Анонс должен произойти в ближайшее время На официальном канале Natus Vincere в Youtube вышло интервью с менеджером организации, Евгением Золотаревым, в котором он рассказал о сложившейся ситуации вокруг игрока состава по Dota 2 Бакыта "Zayac" Эмилжанова.

Политика ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.

Происшествия Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Происшествия Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.