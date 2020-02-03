Общество
Газета.RuИнвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса
Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
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с чего всё началось
Как отмечается в опубликованном пресс-службой правительства распоряжении, решение о переносе сроков принято в связи с объявлением ВОЗ чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки новой коронавирусной инфекции.RT на русском15:33
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Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала, как выглядела в 18 лет
Шоу-бизнес
Валерия провела тренировку для подписчиков
Технологии
Компании попросили ФАС продлить сроки предустановки отечественного ПО
Увеличить сроки обязательной установки отечественного программного обеспечения (ПО) на информационно-технологические устройства в России предложила Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Федеральной антимонопольной службе (ФАС), сообщает 3 февраля РБК.
Происшествия
Двое погибли при стрельбе в университетском общежитии в Техасе
Политика
В Киеве Эрдоган приветствовал почетный караул лозунгом «Слава Украине»
В Киеве прошла встреча президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения четырем фигурантам дела МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
Армия и оружие
Эрдоган: граждане Турции погибли при атаке армии САР в Идлибе
Армия Дамаска нанесла удар с воздуха по Идлибу, в результате чего погибли пятеро турецких военных и трое гражданских, отметил Эрдоган.
Происшествия
Стала известна причина обрушения кровли в кафе в Новосибирске
Крыша кафе в Новосибирске обрушилась под тяжестью снега, рассказали в отделе ГО и ЧС Советского района Новосибирской области.
Единоборства
Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером
Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером.
Здоровье
Нарколог рассказал об опасности «бокала вина за ужином» для россиян
Да, действительно, в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу.
Происшествия
Работница «Чайки» украла у инвалидов и ветерана полмиллиона рублей
Холмской городской прокуратурой установлено, что работник отделения "Милосердия" центра медико-социальной реабилитации "Чайка", сообщая заведомо ложные сведения о том, что деньги не поступили, а также используя беспомощное состояние подопечных, похищала деньги, принадлежащие в том числе инвалидам, участнику Великой Отечественной войны.
Наука
Ученые выяснили, как мелодия будильника влияет на скорость пробуждения
Люди чувствуют себя более бодрыми и просыпаются быстрее, если слышат мелодичные звуки будильника.
Футбол
В «Ростове» всё наладилось. Карпин продлил контракт аж на 5 лет
Кокорин сделал дубль в товарищеском матче за "Зенит-2" Нападающий "Зенита-2" Александр Кокорин стал автором двух забитых мячей в товарищеском матче с "Гремио Новоризонтино" (4:1).
Общество
Штраф по иску московского метро к оппозиционерам списали семь раз
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов написал в фейсбуке, что с его счета, а также счетов главы московского штаба Навального Олега Степанова и главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина сняли по 56 тысяч рублей.
Здоровье
В Таиланде коронавирус вылечили лекарствами от гриппа и СПИДа
В Таиланде китаянку с серьёзными симптомами коронавируса вылечили противогриппозными лекарствами и препаратами против СПИДа.
Общество
Путин и король Саудовской Аравии обсудили рынок нефти
Футбол
Григорян назвал сильные стороны Александра Соболева
Российский специалист Александр Григорян высказался об игре нападающего Александра Соболева, который этой зимой сменил «Крылья Советов» на московский «Спартак».
Общество
Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца
В Крыму Белогорский районный суд заключил владельца парка львов «Тайган» Олега Зубкова под арест на два месяца.
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Авто
Toyota принимает заказы на кроссовер Toyota Wildlander
Габариты двух моделей совпадают: в длину новый автомобиль достигает 4 600 мм при колесной базе 2 690 мм, а его ширина и высота составляют 1 855 и 1 685 мм соответственно.
Финансы
Рублю предсказали непрерывное падение
Аналитики Nordea Bank, крупнейшего в Северной Европе, предсказали, что к концу 2020 года за евро станут давать 71 рубль, а в 2021-м — 80 рублей, пишет РИА Новости.
Здоровье
Обнаружен новый способ передачи коронавируса
Китайские ученые обнаружили следы нового коронавируса в фекалиях некоторых инфицированных пациентов, что, возможно, указывает на дополнительный способ передачи болезни.
Киберспорт
CEO Natus Vincere: Zayac перейдет в Virtus.pro
Анонс должен произойти в ближайшее время На официальном канале Natus Vincere в Youtube вышло интервью с менеджером организации, Евгением Золотаревым, в котором он рассказал о сложившейся ситуации вокруг игрока состава по Dota 2 Бакыта "Zayac" Эмилжанова.
Политика
ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию
Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
Происшествия
Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым
В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Гаджеты
Смартфоны Blackberry снимут с продажи
Космос
В Байконуре вывезли ракету «Союз» для запуска спутников OneWeb
Ракета-носитель "Союз-2.1б" для запуска 34 британских спутников связи OneWeb, намеченного в ночь на 7 февраля, вывезена на стартовый комплекс космодрома Байконур, сообщил Роскосмос.
Происшествия
Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым
Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
Армия и оружие
Россия проинспектирует военный объект в Эстонии
Россия проинспектирует военный объект на территории Эстонии, заявил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, сообщает ТАСС.