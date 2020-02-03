Общество

Газета.RuГазета.RuИнвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса

Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
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с чего всё началось
Как отмечается в опубликованном пресс-службой правительства распоряжении
, решение о переносе сроков принято в связи с объявлением ВОЗ чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки новой коронавирусной инфекции.
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