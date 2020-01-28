У нас Крайний Север. В среднем получается где-то больше 65 тысяч. Это в среднем, потому что и юг есть. Самое главное, мы в этом году поставили рекорд — 1 трлн 300 млрд рублей налогов.

"Лукойл" в рамках новой стратегии планирует инвестиции в ближайшие 10 лет на уровне $100 млрд. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава компании Вагит Алекперов.

Инвестиции «Лукойла» за 10 лет могут составить $100 млрд

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Общество Россия одержала победу в споре за бренд «Столичная» В постановлении, опубликованном в понедельник, суд отклонил апелляцию SPI на решение 2018 года, обязывающее компанию прекратить продажу своей продукции в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге и вернуть России всю прибыль, полученную от брендов Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya с 1999 года.

Технологии В России запущена первая промышленная сеть 5G Первая промсеть 5G МТС и Ericsson развернули первую в России промышленную 5G-зону частной сети LTE на заводе «Камаз» в татарстанских Набережных Челнах.

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Гаджеты Дизайн нового iPhone 12 показали на видео По информации портала, iPhone 12 Mini представляет собой самый компактный вариант, гаджет оснащён 5,4-дюймовым экраном OLED и двойной основной камерой.

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