Экономика

ТАССТАССИнвестиции «Лукойла» за 10 лет могут составить $100 млрд

"Лукойл" в рамках новой стратегии планирует инвестиции в ближайшие 10 лет на уровне $100 млрд. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава компании Вагит Алекперов.
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Вагит Алекперов
У нас Крайний Север. В среднем получается где-то больше 65 тысяч. Это в среднем, потому что и юг есть. Самое главное, мы в этом году поставили рекорд — 1 трлн 300 млрд рублей налогов.
— Вагит Алекперов, российский предпринимательНТВ 13:42

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Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Владелец 36,8% акций футбольного клуба «Спартак». Доктор экономических наук.
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