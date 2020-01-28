Экономика
ТАССИнвестиции «Лукойла» за 10 лет могут составить $100 млрд
"Лукойл" в рамках новой стратегии планирует инвестиции в ближайшие 10 лет на уровне $100 млрд. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава компании Вагит Алекперов.
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У нас Крайний Север. В среднем получается где-то больше 65 тысяч. Это в среднем, потому что и юг есть. Самое главное, мы в этом году поставили рекорд — 1 трлн 300 млрд рублей налогов.
— Вагит Алекперов, российский предпринимательНТВ 13:42
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Инвестиции «Лукойла» в ближайшие десять лет могут составить $100 млрд
Общественное телевидение России09:17
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Здоровье
Эксперт Минздрава назвал высоким риск появления коронавируса в России
Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
Общество
В Гонконге разработали вакцину против коронавируса
Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса, сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 125 человек
Число скончавшихся от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло за сутки на четверть - до 125, заражены 3554 человека, сообщает местный телеканал CGTN.
Армия и оружие
Истребители ВВС США перехватили два российских вертолета Ми-17 в Сирии
В издании Avia.pro, сославшись на запись в соцсети Twitter, сообщили о том, что российские вертолеты Ми-17 были перехвачены истребителями ВВС США в Сирии.
Футбол
«Милан» вышел в полуфинал Кубка Италии, победив «Торино»
В полуфинале Кубка Италии «Милан» сыграет с «Ювентусом».
Происшествия
У берегов Ямайки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7
В Карибском море между Ямайкой и Кубой произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Оно было зарегистрировано в 14.23 по местному времени в 117 километрах к северо-западу от Лусеи на Ямайке.
Шоу-бизнес
Наталья Андрейченко нашлась в Мексике после пребывания в джунглях
Пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко вышла на связь и рассказала, что с ней произошло.
Политика
Посольство РФ оценило отказ нидерландских депутатов приехать в Россию
Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию из-за того, что члену партии "Демократы-66" Сьюрду Сьюрдсме закрыли въезд в РФ.
Игры
Sony зарегистрировала торговую марку PS5 перед анонсом PlayStation 5
Общество
Россия одержала победу в споре за бренд «Столичная»
В постановлении, опубликованном в понедельник, суд отклонил апелляцию SPI на решение 2018 года, обязывающее компанию прекратить продажу своей продукции в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге и вернуть России всю прибыль, полученную от брендов Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya с 1999 года.
Армия и оружие
В США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане
Причина крушения пока не установлена, однако признаков того, что самолет был сбит, нет, - подчеркнул представитель американского контингента в этой стране Сонни Леджетт.
Технологии
В России запущена первая промышленная сеть 5G
Первая промсеть 5G МТС и Ericsson развернули первую в России промышленную 5G-зону частной сети LTE на заводе «Камаз» в татарстанских Набережных Челнах.
Футбол
«Астон Вилла» вышла в финал Кубка лиги
"Астон Вилла" вышла в финал Кубка лиги после десятилетней паузы. В 2010 бирмингемцы проиграли в решающем матче "Манчестер Юнайтед".
Политика
Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
Общество
Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»
Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ".
Технологии
Опубликован свежий рейтинг лучших антивирусов для Windows 10
Ресурс AV-Test подвёл итоги тестирования лучших антивирусных программ для Windows.
Культура
Передача «АБВГДейка» закрылась после 45 лет в эфире
В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.
Политика
Главу Чувашии исключили из «Единой России»
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
Происшествия
В Пермском крае мужчина поджег кассира магазина
Экономика
Лесопромышленники просят у Мишустина снижения пошлин
Приморские лесодобывающие компании обратились к премьеру РФ Михаилу Мишустину с предложением снизить пошлины на вывоз леса за рубеж до 6,5%, сообщает ТАСС.
Политика
МИД Ирана считает «сделку века» предательством арабского мира
«Изменой века» назвал «сделку века» официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, сообщает 28 января ИА Исламской Республики.
Общество
В Хабаровском крае закрыли границу с Китаем
Как сообщает портал PROkhab.ru, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал обратился к губернатору провинции Хэйлунзян господину Ван Вэньтао с просьбой продлить перерыв в работе автомобильного пункта пропуска Покровка – Жаохэ через участок российско-китайской границы в Бикинском районе до 7 февраля 2020 года.
Политика
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" о "встрече" Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, которая якобы состоялась во Львове перед началом Второй мировой войны.
Общество
Французский суд принял решение оставить Винника под стражей
Гражданин России Александр Винник, обвинённый в создании биржи криптовалют, останется под стражей во Франции, соответствующее решение 28 января принял парижский суд.
Политика
Защита Трампа закончила изложение аргументов на процедуре импичмента
Команда защитников американского лидера Дональда Трампа завершила в Сенате Конгресса представление аргументов в рамках процедуры импичмента в отношении главы государства.
Гаджеты
Дизайн нового iPhone 12 показали на видео
По информации портала, iPhone 12 Mini представляет собой самый компактный вариант, гаджет оснащён 5,4-дюймовым экраном OLED и двойной основной камерой.
Футбол
Глушаков – о жизни в Чечне: проспект Путина пересекается с проспектом Кадырова – красиво сделали
Армия и оружие
ДНР уличила Киев в попытке срыва разведения в Петровском
Информационные вбросы и участившиеся обстрелы говорят о том, что ВСУ планомерно готовятся к срыву процесса разведения сил, заявили в донецком представительстве в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Происшествия
На Сахалине от берега оторвало льдину с 600 рыбаками
На Сахалине около 600 рыбаков-любителей оказались отрезанными от берега в результате образования трещины на льдине, ведутся спасательные работы, сообщает воскресенье, 26 января, пресс-служба регионального МЧС.