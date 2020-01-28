Экономика
ТАССИнвестиции «Лукойла» за 10 лет могут составить $100 млрд
"Лукойл" в рамках новой стратегии планирует инвестиции в ближайшие 10 лет на уровне $100 млрд. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава компании Вагит Алекперов.
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У нас Крайний Север. В среднем получается где-то больше 65 тысяч. Это в среднем, потому что и юг есть. Самое главное, мы в этом году поставили рекорд — 1 трлн 300 млрд рублей налогов.
— Вагит Алекперов, российский предпринимательНТВ 13:42
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Инвестиции «Лукойла» в ближайшие десять лет могут составить $100 млрд
Общественное телевидение России09:17
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Общество
В Россию вернулась советская практика «касс взаимопомощи» на работе
В Россию из-за снижения доходов населения вернулась советская практика организации на работе «касс взаимопомощи» — ежемесячных взносов в фонд из зарплат для помощи коллегам в трудных жизненных ситуациях.
Происшествия
Из-за схода вагонов с углем под Иркутском задерживаются три поезда
В связи с ликвидацией последствий схода 30 вагонов с углем на станции Мегет два поезда отправились на два часа позже от действующего расписания, еще три поезда, один из которых дальнего следования Иркутск–Усть-Илимск, задерживаются.
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Число погибших из-за коронавируса в Китае достигло 56
Диагноз новой пневмонии подтвердился у четырёх пациентов в Таиланде, по четыре случая зарегистрированы в Японии, Южной Корее, США и Вьетнаме, по три — в Сингапуре, Франции и Малайзии, по одному — в Непале и Австралии.
Кино
Первый трейлер мультфильма Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge
Warner Bros. показала первый трейлер анимационной полнометражки Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge.
Политика
МИД РФ: в Москве изучат озвученную президентом США «сделку века»
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Политика
Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет
Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет.
Футбол
ЦСКА сообщил о возвращении братьев Березуцких
Братья Алексей и Василий Березуцкие, закончившие футбольную карьеру полтора года назад, снова оказались в ЦСКА.
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Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ
Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу проголосовал за подтверждение полномочий делегации России.
Происшествия
Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок
Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
Общество
«Проект» нашел недвижимость Кириенко на Рублевке за 1 млрд рублей
Армия и оружие
Армия Сирии освободила город Маарэт-ан-Нуман в Идлибе
Сирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в провинции Идлиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-полевой источник.
Общество
В МВД рассказали о новых российских паспортах
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
Армия и оружие
Пентагон уточнил число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке
Технологии
Названы лучшие антивирусные программы для Windows 10
Специалисты ресурса AV-Test составили рейтинг антивирусного софта для Windows 10. Первое место досталось антивирусу AhnLab V3.
Здоровье
Доктор Мясников рекомендовал не паниковать из-за коронавируса
Московский врач и телеведущий Александр Мясников высказал свое мнение о панике вокруг китайского коронавируса.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Политика
Эксперт объяснил, как отреагирует Россия, если Белоруссия пойдет по пути Украины
Если Белоруссия превратится в откровенно русофобское государство по сценарию Украины, для российской казны это была бы очень выгодная модель, поскольку ей бы не пришлось субсидировать белорусскую экономику.
Здоровье
В России частота мужского бесплодия выросла вдвое за восемь лет
С 2000 по 2018 год количество официально зарегистрированных мужчин с бесплодием в России выросло в 2,1 раза, первичная заболеваемость — в 1,8 раза.
Общество
В Гонконге разработали вакцину против коронавируса
Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса, сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.
Происшествия
Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве
Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
Политика
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Происшествия
В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде
Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Общество
Родители в Челябинске потребовали запретить концерт Элджея
Роскомнадзор по Челябинской области передал в региональное управление Федеральной антимонопольной службы обращение депутата Ленинского избирательного округа, в котором указана просьба родителей отменить концерт Элджея, сообщила пресс-служба УФАС.
Общество
Суд отменил решение о розыске вдовы Лужкова Елены Батуриной
Элистинский городской суд во вторник, 28 января, отменил постановление о розыске бизнесвумен, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной.
Здоровье
ФАС проверит рекламу «Арбидола» из-за коронавируса
Компания-производитель с этой недели в рекламе позиционирует препарат "Арбидол" как средство против коронавируса.
Общество
Глава Минкомсвязи РФ предложил открыть данные граждан силовикам
Новый глава Минкомсвязи России Максут Шадаев предложил предоставить уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, доступ к персональным данным граждан РФ.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Хоккей
Омский «Авангард» одержал восьмую победу подряд, одолев «Нефтехимик»
Во вторник, 28 января, омичи принимали в Балашихе в матче регулярного чемпионата КХЛ очень неуступчивого соперника – команду «Нефтехимик» из города Нефтекамска.