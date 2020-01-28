Экономика
ТАССИнвестиции «Лукойла» за 10 лет могут составить $100 млрд
"Лукойл" в рамках новой стратегии планирует инвестиции в ближайшие 10 лет на уровне $100 млрд. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава компании Вагит Алекперов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Инвестиции «Лукойла» в ближайшие десять лет могут составить $100 млрд
Общественное телевидение России09:17
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 17:09, Ашберн
Шоу-бизнес
Подлостью и гадостью назвала эфир Малахова про свой алкоголизм Отиева
Позже в эфир вышла программа Андрея Малахова под названием «Певица Ирина Отиева не выходит из дома и готовится к смерти», в которой он без зазрения совести назвал Отиеву алкоголичкой и продемонстрировал кадры, сделанные в ее квартире тайно.
Здоровье
Врач рассказала о симптомах рака груди у мужчин
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Происшествия
Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве
Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
Общество
В Китае назвали вероятный источник нового коронавируса
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса.
Политика
Трамп опубликовал карту границ Израиля и Палестины по «сделке века»
Американский лидер Дональд Трамп опубликовал в своём микроблоге в Twitter карту предлагаемых по «сделке века» границ Израиля и Палестины.
Политика
ЕС ввел санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму
ЕС добавил семерых российских чиновников в санкционный список, причины - выборы в крымский Госсовет в сентябре 2019 года.
Единоборства
Александр Емельяненко записал видео после выхода на свободу
Российский боец Александр Емельяненко после семидневного заключения в изоляторе временного содержания за пьяный дебош отметил, что с ним все в порядке.
Гаджеты
Компания Microsoft выпустит бесплатное обновление для Windows 7
Вопреки ранее принятому решению прекратить поддержку windows 7 Microsoft выпустила обновление.
Общество
Власти КНР поддержали продление каникул из-за эпидемии коронавируса
Идею продления праздничных каникул в честь наступления Нового года по лунному календарю (Чуньцзе, Праздник весны) из-за вспышки коронавируса поддержали власти Китая.
Политика
«Хезболла» осудила предложенную США «сделку века» по Иерусалиму
Шиитское движение "Хезболла" осудило предложенную США "сделку века" по урегулированию палестино-израильского конфликта, отметив ущерб, который наносится народу Палестины, его святыням и законным правам.
Политика
Мишустин распределил обязанности между заместителями
Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщает РИА Новости.
Футбол
«Монако» Головина вылетел из Кубка Франции
"Монако" уступил "Сент-Этьену" в матче 1/8 финала Кубка Франции. Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Общество
Директора всех сахарных заводов Белоруссии были задержаны силовиками
Директоров всех четырех сахарных заводов Белоруссии задержали сотрудники силовых ведомств республики.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк впервые рассказала о расставании с Брэдли Купером
Российская супермодель Ирина Шейк впервые рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером, от которого в 2017 году родила дочь.
Киберспорт
True Sight про финал The International 2019
28 января прошел открытый показ фильма True Sight про финал The International 2019 между OG и Liquid.
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Футбол
«Спартак» интересуется форвардом из Буркина-Фасо
Общество
Разлетевшаяся на ветру юбка подставила Кейт Миддлтон
Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку.
Авто
Nissan представит новый кроссовер Nissan Qashqai этой осенью
Японский автопроизводитель Nissan представит кроссовер Nissan Qashqai нового поколения на международном автосалоне во Франкфурте в сентябре 2020 года.
Фигурное катание
Ученица Тутберидзе Канышева ушла из одиночного катания в танцы на льду
Российская фигуристка Алена Канышева заявила о своем переходе из женского одиночного катания в танцы на льду.
Хоккей
СКА дома разгромил минское «Динамо»
Здоровье
Диетолог назвала продукты, помогающие защититься от вирусов
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, с помощью каких продуктов можно повысить иммунитет и защитить организм от инфекций и вирусов.
Политика
Посольство РФ оценило отказ нидерландских депутатов приехать в Россию
Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию из-за того, что члену партии "Демократы-66" Сьюрду Сьюрдсме закрыли въезд в РФ.