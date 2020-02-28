Экономика

Сосновская НиваСосновская НиваИнвестиции в Челябинской области выросли на 5 процентов

Крупные промышленные проекты в 2019 году стали тем локомотивом, благодаря которому Челябинская область добилась пятипроцентного роста капитальных вложений. В свою очередь, уже вложенные деньги постепенно начинают работать, накапливая потенциал для дальнейших инвестиций.
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