Крупные промышленные проекты в 2019 году стали тем локомотивом, благодаря которому Челябинская область добилась пятипроцентного роста капитальных вложений. В свою очередь, уже вложенные деньги постепенно начинают работать, накапливая потенциал для дальнейших инвестиций.

Инвестиции в Челябинской области выросли на 5 процентов

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