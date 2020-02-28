Экономика
Сосновская НиваИнвестиции в Челябинской области выросли на 5 процентов
Крупные промышленные проекты в 2019 году стали тем локомотивом, благодаря которому Челябинская область добилась пятипроцентного роста капитальных вложений. В свою очередь, уже вложенные деньги постепенно начинают работать, накапливая потенциал для дальнейших инвестиций.
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Сергей Зырянов: «Деловые встречи Алексея Текслера дадут толчок развитию бизнеса»
Губерния (г. Челябинск)03:28
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Политика
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Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы
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В Подмосковье избили бывшую участницу шоу «Дом-2»
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Появился первый трейлер ремейка хоррора «Кэндимэн»
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Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
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Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
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Уголовное наказание, в зависимости от степени тяжести преступления, предусмотрено от штрафов до 4 лет лишения свободы.
Политика
Путин обсудил ситуацию в Идлибе с Совбезом
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание в постоянными членами Совета Безопасности, темой которого стала ситуация в сирийском Идлибе.
Армия и оружие
Два фрегата РФ с ракетами «Калибр» начали движение к берегам Сирии
Два военных судна Черноморского флота России, оснащенные крылатыми ракетами «Калибр-НК», начали движение через турецкие проливы к Средиземному морю, сообщил в пятницу, 28 февраля, официальный представитель флота Алексей Рулев.
Общество
Женевский автосалон отменен из-за коронавируса
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В Петербурге произошел взрыв в жилом доме
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«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
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В Совфеде допустили возможность войны между Турцией и Сирией
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что планируемая Турцией широкомасштабная операция в сирийском Идлибе может перерасти в ее войну с Сирией.
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Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
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Первым фото после операции поделился Дмитрий Тарасов
Футболиста прооперировали в итальянской клинике. На своей странице в Instagram Тарасов поделился снимком из больничной палаты.
Спорт
Евгений Юрченко избран новым президентом ВФЛА
Бывший вице-губернатор Воронежской области Евгений Юрченко избран новым президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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Наталья Водянова раскрыла детали свадьбы с Антуаном Арно
Наталья Водянова раскрыла детали свадьбы с миллиардером с Антуаном Арно и раскрыла тайну, когда на самом деле французский бизнесмен сделал ей предложение.
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Accenture: 80% компаний ждут от 5G мощного влияния на бизнес
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