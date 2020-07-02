Экономика

РБКРБКИнвестиции в коммерческую недвижимость России выросли на 74%

Объем инвестиций в коммерческую недвижимость в России в первом полугодии увеличился на 74%. Об этом говорится в исследовании Colliers International. По данным аналитиков, объем инвестиций в коммерческую недвижимость России за первое полугодии составил $820,7 млн.
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с чего всё началось

Инвестиции в недвижимость на фоне пандемии упали до минимума за 12 лет

Как сообщили РБК в компании, по оценке JLL, общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость и землю под девелоперские проекты составит $2–2,5 млрд. В начале года ожидался уровень $4,5 млрд.
РБКвчера в 17:00

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Россияне снизили инвестиции в недвижимость до минимума за 12 лет

Телеканал 360°вчера в 20:47

Недвижимость как инвестиции: не самое лучшее время

REGNUM05:09

Инвестиции в коммерческую недвижимость России выросли на 74%

РБК05:44

Инвестиции в российскую недвижимость упали до минимума за 12 лет

Интерфакс03:37

Объем инвестиций в российскую недвижимость достиг минимума за 12 лет

ТАСС05:45

Инвестиции в недвижимость упали в РФ до минимума за 12 лет

News.ruвчера в 19:25

Деньги несут на склад

Коммерсантъвчера в 18:00
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Общество

Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»

Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:13
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Шоу-бизнес

Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли

Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 30 июня в 11:52
Происшествия

В Ростовской области чуть не столкнулись два авиалайнера

В Ростовской области над поселком Стожки 10 июня чуть не столкнулись два пассажирских самолета, сообщил портал Aviation Safety.
РИА Новости 06:37
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Авто

Subaru возглавил список автомобилей с худшими двигателями

Новые автомобили 29 июня в 23:14
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Политика

Мэр Якутска проголосовала против поправок

Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru вчера в 07:51
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Происшествия

Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских

Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 30 июня в 12:39
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Политика

В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию

Голосование по поправкам в Конституцию стало триумфальным референдумом о доверии президенту Владимиру Путину, заявили в Кремле.
РИА Новости 06:55
2,5K
Политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
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Политика

CNN: Путин одержал оглушительную победу

Оглушительной победой президента России Владимира Путина назвала CNN результаты всероссийского голосования о поправках в Конституцию РФ.
Накануне.Ru 05:39
Общество

Серебренников заявил об отсутствии средств на выплату для Минкультуры

Режиссёр Кирилл Серебренников заявил, что у него нет денег, чтобы возместить ущерб Министерству культуры России по делу «Седьмой студии».
RT на русском 06:19
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Общество

На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции

Коммерсантъ вчера в 11:51
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Шоу-бизнес

Жена парализованного Алексея Янина снялась в откровенном клипе

Несколько лет назад актер Алексей Янин пережил инсульт, после которого так и не восстановился полностью.
Территория новостей 03:36
Экономика

«Ъ»: ряд компаний хотят покинуть список системообразующих

Некоторые компании желают выйти из списка системообразующих в условиях пандемии из-за возникших неудобств. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:18
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Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
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Политика

Госсовет Турции принял решение о соборе Святой Софии за 20 минут

Госсовет (Высший административный суд) Турции на заседании 2 июля вынес вердикт, что решение о том, будет ли собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле превращен из музея в мечеть, вынесут в течение максимум 15 дней.
Российская газета 06:55
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Общество

Посольство России прокомментировало случаи чумы в Монголии

Власти Монголии сразу приняли необходимые меры после выявления на западе страны двух случаев заболевания чумой, причин для беспокойств нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Улан-Баторе.
РИА Новости 06:14
Игры

Опубликован трейлер игры Crysis Remastered

Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv вчера в 07:21
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Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

Газета.Ru 04:16
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Политика

«Голос» заявил о фальсификации итогов голосования по Конституции

В «Голосе» напомнили, что, по закону, поправки в Конституцию можно было внести без всенародного голосования.
Компания 06:41
Спорт

World Athletics отказалась перенести срок выплаты штрафа ВФЛА

РБК 03:41
Энергетика

Саудовская Аравия пригрозила новой нефтяной войной

Если Ангола и Нигерия не смогут соблюдать свои обязательства в рамках ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, Саудовская Аравия развяжет против них ценовую войну.
Lenta.ru 06:32
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Происшествия

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
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Политика

Спикер палаты представителей США призвала ввести санкции против России

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала ввести санкции в отношении России за якобы причастность к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане.
RT на русском вчера в 20:06
76
Энергетика

«Газпром» заплатил польской PGNiG по решению Стокгольмского арбитража

Компания «Газпром экспорт» выполнила решение Стокгольмского арбитража и перечислила польской компании PGNiG переплату за газ, поставленный по газопроводу Ямал — Европа, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию российского экспортера.
РБК 30 июня в 13:46
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Общество

В России направят 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

«Сегодня правительство рассмотрит выделение 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест», — сказал Мишустин.
REGNUM 05:53
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Политика

Минтранс не подтвердил данные об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

Фото: Pixabay Минтранс в лице Евгения Дитриха не подтвердил данные об открытии авиационных рейсов в Турцию с 15 июля.
Версия.Инфо 30 июня в 07:46
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Общество

Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер

Комиссия даст оценку действиям правительства и региональных властей, которые те предприняли для борьбы с распространением инфекции, и сравнит их с мерами, принятыми в других странах.
РБК 01:28
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Космос

Астронавты NASA вышли в открытый космос заменить аккумулятор

Видеотрансляция процесса замены аккумуляторных батарей в открытом космосе ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA.
Evo-rus.com 02:38
Происшествия

Липецкая чиновница выдала субсидию своему предприятию

После чего комиссия, в составе которой находилась и госслужащая, приняла решение о выделении организации субсидии в 1,7 миллиона рублей.
ГТРК Липецк 06:08
Единоборства

Архивное фото Александра Карелина произвело фурор среди американцев

Фото юного российского спортсмена и трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина восхитило спортивного комментатора из США Джо Рогана.
Народные новости 03:09
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