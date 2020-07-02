Как сообщили РБК в компании, по оценке JLL, общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость и землю под девелоперские проекты составит $2–2,5 млрд. В начале года ожидался уровень $4,5 млрд.

с чего всё началось

Объем инвестиций в коммерческую недвижимость в России в первом полугодии увеличился на 74%. Об этом говорится в исследовании Colliers International. По данным аналитиков, объем инвестиций в коммерческую недвижимость России за первое полугодии составил $820,7 млн.

Инвестиции в коммерческую недвижимость России выросли на 74%

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