Экономика
РБКИнвестиции в коммерческую недвижимость России выросли на 74%
Объем инвестиций в коммерческую недвижимость в России в первом полугодии увеличился на 74%. Об этом говорится в исследовании Colliers International. По данным аналитиков, объем инвестиций в коммерческую недвижимость России за первое полугодии составил $820,7 млн.
Читать в источнике
Оценить20
с чего всё началось
Как сообщили РБК в компании, по оценке JLL, общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость и землю под девелоперские проекты составит $2–2,5 млрд. В начале года ожидался уровень $4,5 млрд.РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 07:07, Ашберн
Общество
Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»
Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:13
Шоу-бизнес
Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли
Известный голивудский актер Брэд Питт впервые с 2016 года посетил актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 30 июня в 11:52
Происшествия
В Ростовской области чуть не столкнулись два авиалайнера
В Ростовской области над поселком Стожки 10 июня чуть не столкнулись два пассажирских самолета, сообщил портал Aviation Safety.
РИА Новости 06:37
Авто
Subaru возглавил список автомобилей с худшими двигателями
Новые автомобили 29 июня в 23:14
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru вчера в 07:51
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 30 июня в 12:39
Политика
В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию стало триумфальным референдумом о доверии президенту Владимиру Путину, заявили в Кремле.
РИА Новости 06:55
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Политика
CNN: Путин одержал оглушительную победу
Оглушительной победой президента России Владимира Путина назвала CNN результаты всероссийского голосования о поправках в Конституцию РФ.
Накануне.Ru 05:39
Общество
Серебренников заявил об отсутствии средств на выплату для Минкультуры
Режиссёр Кирилл Серебренников заявил, что у него нет денег, чтобы возместить ущерб Министерству культуры России по делу «Седьмой студии».
RT на русском 06:19
Общество
На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции
Коммерсантъ вчера в 11:51
Шоу-бизнес
Жена парализованного Алексея Янина снялась в откровенном клипе
Несколько лет назад актер Алексей Янин пережил инсульт, после которого так и не восстановился полностью.
Территория новостей 03:36
Экономика
«Ъ»: ряд компаний хотят покинуть список системообразующих
Некоторые компании желают выйти из списка системообразующих в условиях пандемии из-за возникших неудобств. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 05:18
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
Политика
Госсовет Турции принял решение о соборе Святой Софии за 20 минут
Госсовет (Высший административный суд) Турции на заседании 2 июля вынес вердикт, что решение о том, будет ли собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле превращен из музея в мечеть, вынесут в течение максимум 15 дней.
Российская газета 06:55
Общество
Посольство России прокомментировало случаи чумы в Монголии
Власти Монголии сразу приняли необходимые меры после выявления на западе страны двух случаев заболевания чумой, причин для беспокойств нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Улан-Баторе.
РИА Новости 06:14
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv вчера в 07:21
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Газета.Ru 04:16
Политика
«Голос» заявил о фальсификации итогов голосования по Конституции
В «Голосе» напомнили, что, по закону, поправки в Конституцию можно было внести без всенародного голосования.
Компания 06:41
Энергетика
Саудовская Аравия пригрозила новой нефтяной войной
Если Ангола и Нигерия не смогут соблюдать свои обязательства в рамках ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, Саудовская Аравия развяжет против них ценовую войну.
Lenta.ru 06:32
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
Политика
Спикер палаты представителей США призвала ввести санкции против России
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала ввести санкции в отношении России за якобы причастность к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане.
RT на русском вчера в 20:06
Энергетика
«Газпром» заплатил польской PGNiG по решению Стокгольмского арбитража
Компания «Газпром экспорт» выполнила решение Стокгольмского арбитража и перечислила польской компании PGNiG переплату за газ, поставленный по газопроводу Ямал — Европа, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию российского экспортера.
РБК 30 июня в 13:46
Общество
В России направят 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест
«Сегодня правительство рассмотрит выделение 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест», — сказал Мишустин.
REGNUM 05:53
Политика
Минтранс не подтвердил данные об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
Фото: Pixabay Минтранс в лице Евгения Дитриха не подтвердил данные об открытии авиационных рейсов в Турцию с 15 июля.
Версия.Инфо 30 июня в 07:46
Общество
Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер
Комиссия даст оценку действиям правительства и региональных властей, которые те предприняли для борьбы с распространением инфекции, и сравнит их с мерами, принятыми в других странах.
РБК 01:28
Космос
Астронавты NASA вышли в открытый космос заменить аккумулятор
Видеотрансляция процесса замены аккумуляторных батарей в открытом космосе ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA.
Evo-rus.com 02:38
Происшествия
Липецкая чиновница выдала субсидию своему предприятию
После чего комиссия, в составе которой находилась и госслужащая, приняла решение о выделении организации субсидии в 1,7 миллиона рублей.
ГТРК Липецк 06:08
Единоборства
Архивное фото Александра Карелина произвело фурор среди американцев
Фото юного российского спортсмена и трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина восхитило спортивного комментатора из США Джо Рогана.
Народные новости 03:09